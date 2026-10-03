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ChatGPT

Vigyázz, már a valódi ChatGPT-oldalon is csapdába csalhatnak

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Különösen megtévesztő internetes támadásra bukkantak biztonsági kutatók. A ChatGPT-csalás első lépése a valódi ChatGPT weboldalán történt, a csalók pedig még a Google hirdetéseit is felhasználták. Aki bedőlt a trükknek, olyan kártevőt telepíthetett a számítógépére, amely akár a kamerához és a mikrofonhoz is hozzáférhetett.
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ChatGPTkiberbűncselekményOpenAIkártevőkiberbűnözés

Az internetes csalásoknál gyakran azt tanácsolják, hogy mindig ellenőrizzük a webcímet. De mi történik akkor, ha a böngésző címsorában valóban a chatgpt.com szerepel? Egy most felfedezett támadás éppen ezt a bizalmat használta ki. A Huntress biztonsági kutatói egy olyan ChatGPT-csalást tártak fel, amelyben a csalók a ChatGPT egyedi, úgynevezett Custom GPT funkcióját használták fel. Létrehoztak egy „Plus 5.6” nevű GPT chatbotot, amely első pillantásra akár egy valódi OpenAI-szolgáltatás vagy modell benyomását is kelthette.

ChatGPT-csalás: ravasz módszert találtak ki a kiberbűnözők
ChatGPT-csalás: ravasz módszert találtak ki a kiberbűnözők (illusztráció)
Fotó: UMA media / Pexels

A megtévesztéshez az is hozzájárult, hogy a csaló chatbot valóban a ChatGPT hivatalos webcímén, a chatgpt.com alatt működött. Ráadásul a kutatók olyan eseteket is találtak, amikor a Google-ben a „chatgpt” kifejezésre kereső felhasználók szponzorált találaton keresztül jutottak el hozzá, írja az Android Authority.

ChatGPT-csalás: a Google-t is felhasználták a kiberbűnözők

A hamis „Plus 5.6” gyakorlatilag bármilyen kérdésre ugyanazzal az üzenettel válaszolt. Azt állította, hogy az elsődleges szolgáltatás elérhetőségi problémákkal küzd, ezért felajánlott egy alternatív oldalt.

Ez már nem a ChatGPT weboldala volt. A link egy Google Sites segítségével létrehozott oldalra vezetett, amely egy Cloudflare biztonsági ellenőrzésnek álcázta magát.

Itt következett a támadás legfontosabb része. A felhasználót arra próbálták rávenni, hogy másoljon ki egy parancsot, majd saját maga futtassa azt Windows alatt.

Ez az úgynevezett ClickFix-támadás egyik jellemző módszere. A csalók nem feltétlenül egy böngésző- vagy Windows-hibát használnak ki, hanem magát a felhasználót veszik rá arra, hogy elindítsa a fertőzést.

A Huntress szerint a parancs egy többlépcsős fertőzési folyamatot indított el, amelynek végén egy távoli hozzáférést biztosító trójai vírus kerülhetett a számítógépre a ChatGPT-átverés után.

Egy ilyen kártevő már komoly hozzáférést biztosíthat a támadónak. Többek között képes lehet 

  • a képernyő megfigyelésére, 
  • fájlok keresésére, 
  • a webkamera és a mikrofon használatára, 
  • a számítógép hangjának rögzítésére, 
  • illetve további kártevők telepítésére.

A Huntress legalább 40, a támadásban használt Google Sites oldalhoz kapcsolódó incidenst vizsgált. Ezek közül két esetben sikerült megerősíteni, hogy az áldozat a rosszindulatú Custom GPT-n keresztül jutott el a fertőzéshez. Az OpenAI szeptember 25-re eltávolította a kutatók által jelentett GPT-t, ám két nappal később a Huntress már egy új, ugyanahhoz a támadáshoz kapcsolódó példányt talált.

Veszélyes lehet a ChatGPT? Hogyan kerülhető el egy számítógépes csalás?

A történet legfontosabb tanulsága, hogy önmagában már a megbízható webcím sem jelent teljes garanciát. Egy létező és alapvetőeb biztonságos szolgáltatáson belül megjelenő, felhasználó által készített tartalom mögött nem feltétlenül maga a szolgáltató áll, és egy harmadik fél szándékai könnyen lehetnek rosszindulatúak. Különösen gyanús, ha egy ChatGPT-ben megnyitott szolgáltatás egy másik weboldalra irányít, majd arra kér, hogy nyisd meg a Windows parancssorát, PowerShellt vagy a Futtatás ablakot, és másolj be oda egy parancsot. Ezt érdemes elkerülni, mielőtt áldozattá válsz. Egy CAPTCHA vagy más webes biztonsági ellenőrzés normális esetben nem követeli meg, hogy ismeretlen parancsokat futtass a saját számítógépeden.

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