Vigyázz, már a valódi ChatGPT-oldalon is csapdába csalhatnak

Az internetes csalásoknál gyakran azt tanácsolják, hogy mindig ellenőrizzük a webcímet. De mi történik akkor, ha a böngésző címsorában valóban a chatgpt.com szerepel? Egy most felfedezett támadás éppen ezt a bizalmat használta ki. A Huntress biztonsági kutatói egy olyan ChatGPT-csalást tártak fel, amelyben a csalók a ChatGPT egyedi, úgynevezett Custom GPT funkcióját használták fel. Létrehoztak egy „Plus 5.6” nevű GPT chatbotot, amely első pillantásra akár egy valódi OpenAI-szolgáltatás vagy modell benyomását is kelthette.

ChatGPT-csalás: ravasz módszert találtak ki a kiberbűnözők (illusztráció)

Fotó: UMA media / Pexels

A megtévesztéshez az is hozzájárult, hogy a csaló chatbot valóban a ChatGPT hivatalos webcímén, a chatgpt.com alatt működött. Ráadásul a kutatók olyan eseteket is találtak, amikor a Google-ben a „chatgpt” kifejezésre kereső felhasználók szponzorált találaton keresztül jutottak el hozzá, írja az Android Authority.

ChatGPT-csalás: a Google-t is felhasználták a kiberbűnözők

A hamis „Plus 5.6” gyakorlatilag bármilyen kérdésre ugyanazzal az üzenettel válaszolt. Azt állította, hogy az elsődleges szolgáltatás elérhetőségi problémákkal küzd, ezért felajánlott egy alternatív oldalt.

Ez már nem a ChatGPT weboldala volt. A link egy Google Sites segítségével létrehozott oldalra vezetett, amely egy Cloudflare biztonsági ellenőrzésnek álcázta magát.

Itt következett a támadás legfontosabb része. A felhasználót arra próbálták rávenni, hogy másoljon ki egy parancsot, majd saját maga futtassa azt Windows alatt.

A Huntress szerint a parancs egy többlépcsős fertőzési folyamatot indított el, amelynek végén egy távoli hozzáférést biztosító trójai vírus kerülhetett a számítógépre a ChatGPT-átverés után.

Egy ilyen kártevő már komoly hozzáférést biztosíthat a támadónak. Többek között képes lehet

a képernyő megfigyelésére,

fájlok keresésére,

a webkamera és a mikrofon használatára,

a számítógép hangjának rögzítésére,

illetve további kártevők telepítésére.

A Huntress legalább 40, a támadásban használt Google Sites oldalhoz kapcsolódó incidenst vizsgált. Ezek közül két esetben sikerült megerősíteni, hogy az áldozat a rosszindulatú Custom GPT-n keresztül jutott el a fertőzéshez. Az OpenAI szeptember 25-re eltávolította a kutatók által jelentett GPT-t, ám két nappal később a Huntress már egy új, ugyanahhoz a támadáshoz kapcsolódó példányt talált.