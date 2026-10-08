ChatGPT-t vagy Geminit használsz? Egyetlen kattintással ellophatják a fiókodat

Újabb módszerrel használják ki a kiberbűnözők a mesterséges intelligencia népszerűségét. Az Island biztonsági kutatói olyan adathalász kampányt fedeztek fel, amelyben a csalók ismert AI-szolgáltatásoknak álcázott weboldalakat készítettek. A támadók többek között a ChatGPT, a Google Gemini, a Claude és a Perplexity nevét használják fel. A célpontok elsősorban olyan szakemberek, akik céges vagy ügyfél-hirdetési fiókokhoz férnek hozzá, például marketingügynökségek munkatársai és hirdetési fiókok kezelői, írja a The Hacker News. A hamis szolgáltatások azt ígérik, hogy mesterséges intelligenciával segítenek a hirdetési kampányok megtervezésében, ellenőrzésében vagy optimalizálásában. Ehhez azonban arra kérik a felhasználót, hogy kapcsolja össze a fiókját az állítólagos AI-eszközzel. Ekkor kezdődik a ChatGPT csalás (vagy pontosabban AI csalás, hisz más szolgáltatóknak is álcázzák magukat).
ChatGPT csalás - még a Google webcíme is megjelenik
A csapda akkor zárul be, amikor valaki a kapcsolódásra szolgáló gombra kattint. Ekkor látszólag megnyílik egy Google-bejelentkezési ablak, amely első pillantásra teljesen hitelesnek tűnik. Még a címsorban is az accounts.google.com jelenhet meg. Csakhogy ez valójában nem egy külön böngészőablak.
A támadók az úgynevezett „browser-in-the-browser”, vagyis böngésző a böngészőben módszert alkalmazzák. A weboldal egyszerűen megrajzol egy valódi böngészőablakra megszólalásig hasonlító felületet.
A rajta látható címsor ezért nem a böngésző valódi címsora, csupán a csaló oldal része. Ha az áldozat itt megadja a felhasználónevét és a jelszavát, az adatok a támadókhoz kerülnek, írja a Bleeping Computer.
Ellophatják a kétlépcsős azonosító kódot
A most feltárt rendszer különösen veszélyes része, hogy a támadást emberek is irányíthatják valós időben. Amikor az áldozat megadja a jelszavát például egy hamis ChatGPT oldalon, már meg is történik a jelszólopás, a csaló közben megpróbálhat belépni a valódi fiókba. Ha ehhez a szolgáltatás SMS-ben vagy hitelesítő alkalmazásban kapott egyszer használatos kódot kér, a hamis oldal ugyanezt a kódot bekérheti az áldozattól. A támadó ezután azonnal felhasználhatja azt a valódi bejelentkezéshez. A rendszer
- Google-jóváhagyási kéréseket,
- QR-kódokat
- és más hitelesítési módszereket is képes utánozni.
A kutatók szerint az operátor akár szándékosan hibásnak is jelölheti az áldozat által megadott kódot vagy jelszót, majd újat kérhet tőle. Így ő azt hiheti, egyszerű technikai hibáról van szó.
Hogyan lehet felismerni a csalást? Hogyan ismerhető fel a hamis ChatGPT?
Van egy meglepően egyszerű módszer. A hamis bejelentkezési ablak valójában a weboldal része, ezért nem lehet kihúzni az eredeti böngészőablak területéről.
Gyanús AI-szolgáltatásnál ezért önmagában már az sem elegendő bizonyíték, hogy a felugró ablak címsorában egy ismert webcím látható. Érdemes azt is ellenőrizni, hogy valóban az adott AI-szolgáltató hivatalos oldalán járunk-e. A ChatGPT hivatalos webes szolgáltatása a chatgpt.com, az OpenAI hivatalos weboldala pedig az openai.com.
A mostani kampány mögött álló infrastruktúrát a kutatók már márciusig vissza tudták követni. Az általuk megfigyelt támadói rendszerbe több száz adatküldés érkezett, bár ebből nem állapítható meg, hány fiókot sikerült ténylegesen feltörni.
Egy valódi Google-bejelentkezési felugró ablak önálló ablak: megfogható, mozgatható és áthúzható máshová a képernyőn. A weboldalba rajzolt hamis változat viszont nem tud „kiszabadulni” abból a böngészőablakból, amelyben megjelent.