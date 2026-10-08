ChatGPT-t vagy Geminit használsz? Egyetlen kattintással ellophatják a fiókodat

Újabb módszerrel használják ki a kiberbűnözők a mesterséges intelligencia népszerűségét. Az Island biztonsági kutatói olyan adathalász kampányt fedeztek fel, amelyben a csalók ismert AI-szolgáltatásoknak álcázott weboldalakat készítettek. A támadók többek között a ChatGPT, a Google Gemini, a Claude és a Perplexity nevét használják fel. A célpontok elsősorban olyan szakemberek, akik céges vagy ügyfél-hirdetési fiókokhoz férnek hozzá, például marketingügynökségek munkatársai és hirdetési fiókok kezelői, írja a The Hacker News. A hamis szolgáltatások azt ígérik, hogy mesterséges intelligenciával segítenek a hirdetési kampányok megtervezésében, ellenőrzésében vagy optimalizálásában. Ehhez azonban arra kérik a felhasználót, hogy kapcsolja össze a fiókját az állítólagos AI-eszközzel. Ekkor kezdődik a ChatGPT csalás (vagy pontosabban AI csalás, hisz más szolgáltatóknak is álcázzák magukat).

ChatGPT csalás: a csalók ismert AI-szolgáltatásoknak álcázott weboldalakat készítettek (illusztráció)

Fotó: Anete Lusina / Pexels

ChatGPT csalás - még a Google webcíme is megjelenik

A csapda akkor zárul be, amikor valaki a kapcsolódásra szolgáló gombra kattint. Ekkor látszólag megnyílik egy Google-bejelentkezési ablak, amely első pillantásra teljesen hitelesnek tűnik. Még a címsorban is az accounts.google.com jelenhet meg. Csakhogy ez valójában nem egy külön böngészőablak.

A támadók az úgynevezett „browser-in-the-browser”, vagyis böngésző a böngészőben módszert alkalmazzák. A weboldal egyszerűen megrajzol egy valódi böngészőablakra megszólalásig hasonlító felületet.

A rajta látható címsor ezért nem a böngésző valódi címsora, csupán a csaló oldal része. Ha az áldozat itt megadja a felhasználónevét és a jelszavát, az adatok a támadókhoz kerülnek, írja a Bleeping Computer.

Ellophatják a kétlépcsős azonosító kódot

A most feltárt rendszer különösen veszélyes része, hogy a támadást emberek is irányíthatják valós időben. Amikor az áldozat megadja a jelszavát például egy hamis ChatGPT oldalon, már meg is történik a jelszólopás, a csaló közben megpróbálhat belépni a valódi fiókba. Ha ehhez a szolgáltatás SMS-ben vagy hitelesítő alkalmazásban kapott egyszer használatos kódot kér, a hamis oldal ugyanezt a kódot bekérheti az áldozattól. A támadó ezután azonnal felhasználhatja azt a valódi bejelentkezéshez. A rendszer

Google-jóváhagyási kéréseket,

QR-kódokat

és más hitelesítési módszereket is képes utánozni.

A kutatók szerint az operátor akár szándékosan hibásnak is jelölheti az áldozat által megadott kódot vagy jelszót, majd újat kérhet tőle. Így ő azt hiheti, egyszerű technikai hibáról van szó.