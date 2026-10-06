Jön a ChatGPT-vízjel: azonnal lebukhatsz, ha mesterséges intelligencia írta a szöveget helyetted

A következő hetekben jelentős változás érkezik az európai ChatGPT-felhasználókhoz, így a magyarok számára is. Az OpenAI bejelentette, hogy az Európai Unióban láthatatlan vízjellel kezdi ellátni a ChatGPT által generált megfelelő szöveges tartalmakat, írja az Android Authority. A változás valamennyi ChatGPT-csomagot érinti, az ingyenes verziót is. A háttérben az Európai Unió AI Act szabályozása áll, amely előírja, hogy a generatív mesterséges intelligencia által előállított tartalmak géppel felismerhetők legyenek, emlékeztet a TechCrunch.
Hogyan működik a ChatGPT láthatatlan vízjele?
A „vízjel” kifejezés ebben az esetben persze kissé megtévesztő. Nem jelenik meg a szöveg sarkában egy ChatGPT-logó, és az OpenAI nem rejt különleges, láthatatlan karaktereket vagy szóközöket sem a mondatok közé. A textGrain nevű technológia ennél jóval kifinomultabb módon működik.
A ChatGPT egy mondat megírásakor folyamatosan több lehetséges következő szó közül választ. Sok esetben ugyanazt a gondolatot többféleképpen is megfogalmazhatja. A textGrain ezeket a választásokat finoman befolyásolja úgy, hogy egy hosszabb szövegben statisztikai minta alakuljon ki.
Az olvasó ebből semmit nem vesz észre, egy megfelelő detektor viszont megkeresheti ezt a mintázatot. Ez azt is jelenti, hogy a szöveg egyszerű kimásolása és beillesztése nem tünteti el automatikusan a vízjelet, hiszen a jel nem a fájlban vagy annak metaadataiban, hanem magában a megfogalmazásban található a "vízjel". Így lesz felismerhető a ChatGPT által írt szöveg, ezzel ki lehet mutatni hogy mesterséges intelligencia írta. Persze azért nem eszik olyan forrón a kását.
Meg lehet állapítani, hogy ChatGPT írta a szöveget?
A rendszer nem tévedhetetlen. Az OpenAI saját tesztjeiben egy nagyjából 300 szóból álló szövegnél
- a szavak mindössze 10 százalékának szinonimákra cserélése körülbelül 92 százalékról 66 százalékra csökkentette a vízjel felismerésének arányát.
- A szavak negyedének lecserélése után már csak 17 százalékos volt a felismerési arány.
- A rövid szövegek szintén problémásak (itt kb. 80 százalékosan működik a rendszer),
- ahogy azok a tartalmak is, amelyeknél kevés lehetőség van ugyanannak a gondolatnak különböző megfogalmazására. Ilyenek lehetnek például matematikai válaszok.
Az OpenAI külön hangsúlyozza, hogy egy megtalált vízjel önmagában azt sem bizonyítja, hogy a teljes szöveget a ChatGPT írta.
Fordítva ugyanez igaz: ha a detektor nem talál vízjelet, abból sem következik, hogy a szöveget biztosan ember írta, és nem mesterséges intelligencia által írt szöveg.
AI szöveg felismerése - nem mindenki számára lesz elérhető a módszer
Az új rendszerhez tartozó felismerő eszközt az OpenAI kezdetben nem teszi mindenki számára elérhetővé. Hozzáférést egyelőre jóváhagyott kutatók és szakértői szervezetek kaphatnak, jegyzi meg az Engadget. Ennek egyik oka éppen a technológia bizonytalansága: léteznek fals pozitív és fals negatív eredmények is.
Előfordulhat, hogy a rendszer vízjelet jelez ott, ahol nincs, illetve nem találja meg ott, ahol valójában jelen van.
A ChatGPT és a Codex (az OpenAI programozásra specializált AI-eszköze) esetében a vízjelezést a következő hetekben vezetik be az Európai Unióban. Az OpenAI API-ját használó fejlesztők világszerte szintén hozzáférhetnek a technológiához bizonyos modelleknél, náluk azonban egyelőre opcionális a használata. Az OpenAI szerint a vízjelezés nem okoz érzékelhető romlást a mesterséges intelligencia teljesítményében. A nagy kérdés inkább az lesz, mennyire bizonyul megbízhatónak a rendszer.
A rendszer nem tudja megmondani, mennyi munkát végzett az ember, ki a szerző, kié a szöveg, és természetesen azt sem, hogy a leírt információ igaz-e.