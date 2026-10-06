Jön a ChatGPT-vízjel: azonnal lebukhatsz, ha mesterséges intelligencia írta a szöveget helyetted

A következő hetekben jelentős változás érkezik az európai ChatGPT-felhasználókhoz, így a magyarok számára is. Az OpenAI bejelentette, hogy az Európai Unióban láthatatlan vízjellel kezdi ellátni a ChatGPT által generált megfelelő szöveges tartalmakat, írja az Android Authority. A változás valamennyi ChatGPT-csomagot érinti, az ingyenes verziót is. A háttérben az Európai Unió AI Act szabályozása áll, amely előírja, hogy a generatív mesterséges intelligencia által előállított tartalmak géppel felismerhetők legyenek, emlékeztet a TechCrunch.

Felismerhető a ChatGPT által írt szöveg?

Fotó: Matheus Bertelli / Pexels

Hogyan működik a ChatGPT láthatatlan vízjele?

A „vízjel” kifejezés ebben az esetben persze kissé megtévesztő. Nem jelenik meg a szöveg sarkában egy ChatGPT-logó, és az OpenAI nem rejt különleges, láthatatlan karaktereket vagy szóközöket sem a mondatok közé. A textGrain nevű technológia ennél jóval kifinomultabb módon működik.

A ChatGPT egy mondat megírásakor folyamatosan több lehetséges következő szó közül választ. Sok esetben ugyanazt a gondolatot többféleképpen is megfogalmazhatja. A textGrain ezeket a választásokat finoman befolyásolja úgy, hogy egy hosszabb szövegben statisztikai minta alakuljon ki.

Az olvasó ebből semmit nem vesz észre, egy megfelelő detektor viszont megkeresheti ezt a mintázatot. Ez azt is jelenti, hogy a szöveg egyszerű kimásolása és beillesztése nem tünteti el automatikusan a vízjelet, hiszen a jel nem a fájlban vagy annak metaadataiban, hanem magában a megfogalmazásban található a "vízjel". Így lesz felismerhető a ChatGPT által írt szöveg, ezzel ki lehet mutatni hogy mesterséges intelligencia írta. Persze azért nem eszik olyan forrón a kását.

Meg lehet állapítani, hogy ChatGPT írta a szöveget?

A rendszer nem tévedhetetlen. Az OpenAI saját tesztjeiben egy nagyjából 300 szóból álló szövegnél