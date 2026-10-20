Ne dobd ki a régi digitális fényképezőgépedet, meglepően hasznos lehet még

A kétezres években szinte minden családban akadt legalább egy digitális fényképezőgép. Canon, Nikon, Sony vagy más márkájú készülékekkel örökítettük meg a nyaralásokat, születésnapokat és családi eseményeket. Aztán megérkeztek az egyre jobb kamerás okostelefonok, a régi fényképezőgépek pedig lassan a fiókok mélyére kerültek. Most azonban érdemes lehet újra elővenni őket. Egyes régebbi digitális fényképezőgépek ugyanis webkameraként is működhetnek, így videóhívásokhoz, online megbeszélésekhez vagy akár internetes közvetítésekhez is használhatók.

Canon PowerShot S95 digitális fényképezőgép - Fotó: Fotó: Erik Forsberg / Wikimedia Commons / CC BY 2.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.hu

Digitális fényképezőgép webkameraként

A laptopok beépített kamerái sokszor csak átlagos képminőséget kínálnak, különösen gyengébb fényviszonyok között. Egy régebbi, nagyobb képérzékelővel és megfelelő objektívvel felszerelt fényképezőgép viszont szebb képet készíthet. Előnye lehet például

a természetes háttérelmosás,

a jobb fényérzékenység

és az, hogy könnyebben beállíthatjuk a kívánt képkivágást.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden régi fényképezőgép jobb webkamera lenne. Egyes modellek számítógépre továbbított élőképe meglehetősen alacsony felbontású, ezért előfordulhat, hogy egy újabb, olcsó webkamera részletesebb képet ad, mint a fényképezőgép használata webkameraként.

Így derítheted ki, hogy a te fényképezőgéped alkalmas-e rá

Az első lépés a készülék pontos típusának azonosítása. Ezt általában a fényképezőgép előlapján vagy alján találjuk. Ezután érdemes a gyártó weboldalán ellenőrizni, hogy létezik-e hozzá webkamerás használatot támogató szoftver. A Canon például több régebbi EOS-modellhez kínál ilyen megoldást, köztük az EOS 6D-hez és az EOS Rebel T6-hoz. A Nikon D5300 és D750, valamint egyes Sony fényképezőgépek, például az A5100 és az A7 II szintén szerepelnek a gyártói kompatibilitási listákon az Engadget szerint.

Ha a készülék támogatott, a beállítás viszonylag egyszerű lehet:

Töltsük le a gyártó megfelelő webkamerás alkalmazását, amennyiben szükséges. Csatlakoztassuk a fényképezőgépet a számítógéphez egy adatátvitelre alkalmas USB-kábellel. Állítsuk a készüléket a szükséges üzemmódba. Nyissuk meg a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams alkalmazást. A videóbeállításoknál válasszuk ki a fényképezőgépet kameraként.

Fontos, hogy a pontos lépések típusonként eltérhetnek, és a régebbi gyártói programok nem feltétlenül kompatibilisek minden mai operációs rendszerrel.