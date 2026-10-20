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digitális fényképezőgép

Ne dobd ki a régi digitális fényképezőgépedet, meglepően hasznos lehet még

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Sok háztartásban lapul egy régi digitális fényképezőgép, amelyet az okostelefonok megjelenése óta elő sem vettek. Pedig egy kis ügyeskedéssel ezek közül több is használható webkameraként, ráadásul bizonyos esetekben egy digitális fényképezőgép jobb képet adhat, mint a laptopba épített kamera.
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digitális fényképezőgépújrahasznosításwebkamera

A kétezres években szinte minden családban akadt legalább egy digitális fényképezőgép. Canon, Nikon, Sony vagy más márkájú készülékekkel örökítettük meg a nyaralásokat, születésnapokat és családi eseményeket. Aztán megérkeztek az egyre jobb kamerás okostelefonok, a régi fényképezőgépek pedig lassan a fiókok mélyére kerültek. Most azonban érdemes lehet újra elővenni őket. Egyes régebbi digitális fényképezőgépek ugyanis webkameraként is működhetnek, így videóhívásokhoz, online megbeszélésekhez vagy akár internetes közvetítésekhez is használhatók.

Canon PowerShot S95 digitális fényképezőgép
Canon PowerShot S95 digitális fényképezőgép - Fotó: Fotó: Erik Forsberg / Wikimedia Commons / CC BY 2.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.hu

Digitális fényképezőgép webkameraként

A laptopok beépített kamerái sokszor csak átlagos képminőséget kínálnak, különösen gyengébb fényviszonyok között. Egy régebbi, nagyobb képérzékelővel és megfelelő objektívvel felszerelt fényképezőgép viszont szebb képet készíthet. Előnye lehet például 

  • a természetes háttérelmosás, 
  • a jobb fényérzékenység
  • és az, hogy könnyebben beállíthatjuk a kívánt képkivágást.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden régi fényképezőgép jobb webkamera lenne. Egyes modellek számítógépre továbbított élőképe meglehetősen alacsony felbontású, ezért előfordulhat, hogy egy újabb, olcsó webkamera részletesebb képet ad, mint a fényképezőgép használata webkameraként.

Így derítheted ki, hogy a te fényképezőgéped alkalmas-e rá

Az első lépés a készülék pontos típusának azonosítása. Ezt általában a fényképezőgép előlapján vagy alján találjuk. Ezután érdemes a gyártó weboldalán ellenőrizni, hogy létezik-e hozzá webkamerás használatot támogató szoftver. A Canon például több régebbi EOS-modellhez kínál ilyen megoldást, köztük az EOS 6D-hez és az EOS Rebel T6-hoz. A Nikon D5300 és D750, valamint egyes Sony fényképezőgépek, például az A5100 és az A7 II szintén szerepelnek a gyártói kompatibilitási listákon az Engadget szerint

Ha a készülék támogatott, a beállítás viszonylag egyszerű lehet:

  1. Töltsük le a gyártó megfelelő webkamerás alkalmazását, amennyiben szükséges.
  2. Csatlakoztassuk a fényképezőgépet a számítógéphez egy adatátvitelre alkalmas USB-kábellel.
  3. Állítsuk a készüléket a szükséges üzemmódba.
  4. Nyissuk meg a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams alkalmazást.
  5. A videóbeállításoknál válasszuk ki a fényképezőgépet kameraként.

Fontos, hogy a pontos lépések típusonként eltérhetnek, és a régebbi gyártói programok nem feltétlenül kompatibilisek minden mai operációs rendszerrel.

Akkor sincs feltétlenül veszve minden, ha az USB nem működik

Egy másik lehetőség a HDMI-csatlakozás. Ha a fényképezőgép képes tiszta, vagyis a menüket és egyéb kijelzőelemeket nem tartalmazó HDMI-képet továbbítani, egy külön videórögzítő adapterrel webkameraként is használható lehet.

Ehhez azonban megfelelő HDMI-kimenet, kompatibilis adapter és esetenként külön áramellátás szükséges.

A módszernek tehát lehetnek pluszköltségei, ezért érdemes előre kiszámolni, hogy megéri-e a beruházás. Egy HDMI-adapter, a kábelek és a tartó ára együtt már akár egy új webkamera árával is vetekedhet.

Amire még érdemes külön figyelni:

  • A fényképezőgépeket általában nem többórás, folyamatos videóhívásokhoz tervezték, így az élőkép használata gyorsan lemerítheti őket. Ha a modell támogatja, érdemes külső tápellátást alkalmazni.
  • Egyes gyártói webkamerás programok nem továbbítják a fényképezőgép mikrofonjának hangját, ezért külön mikrofonra vagy a laptop beépített mikrofonjára lehet szükség.
  • A készülék esetleges túlmelegedésére és automatikus kikapcsolására is figyelni kell.

Lehet, hogy eladni még jobban megéri

Van még egy ok, amiért nem érdemes elhamarkodottan megszabadulni a régi fényképezőgépektől: újra divatba jöttek. A kétezres évek kompakt digitális fényképezőgépei iránt ismét megnőtt az érdeklődés. Sokan éppen azért keresik ezeket, mert a mai okostelefonoktól eltérő, jellegzetes hangulatú képeket készítenek. Az Engadget példaként említi a Canon PowerShot S95-öt, amelynek használtpiaci ára egy kereskedő tapasztalatai szerint jelentősen emelkedett az elmúlt években. Mielőtt tehát kidobnánk a régi digitális fényképezőgépet, érdemes ellenőrizni, hogy működik-e, alkalmas-e webkamerának, és mennyit érhet a használtpiacon. Könnyen lehet, hogy a fiók mélyén egy ma is hasznos, sőt akár értékes készülék lapul.

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