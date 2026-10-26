Eltűnt egy fontos értesítés a telefonodról? Így szerezheted vissza

Biztosan sokakkal előfordult már, hogy megérkezett egy fontos értesítés a telefonjukra, de mielőtt elolvashatták volna, véletlenül eltüntették. Lehetett ez egy üzenet, egy banki alkalmazás figyelmeztetése vagy akár egy elmulasztott eseményre emlékeztető jelzés. Ilyenkor nem feltétlenül kell végignézni az összes alkalmazást, hogy kiderüljön, mi is történt. Az Android ugyanis rendelkezik egy kevésbé ismert lehetőséggel, amely éppen az ilyen helyzetekben segíthet, ez az Értesítési előzmények.

Az Android értesítési előzmények bekapcsolása hasznos lehet a mindennapokban (illusztráció)

Fotó: Masakaze Kawakami / Unsplash

Android értesítési előzmények bekapcsolása

Az Értesítési előzmények már az Android 11 óta létezik. Segítségével visszanézhetők a korábban megjelent figyelmeztetések, köztük azok is, amelyeket véletlenül lesöpörtünk a képernyőről. A rendszer alapértelmezés szerint az elmúlt 24 óra értesítéseit képes megőrizni, így akkor is ellenőrizhetjük, melyik alkalmazás próbált kapcsolatba lépni velünk, ha a jelzés már nem látható. Ehhez azonban egy fontos feltételnek teljesülnie kell: az értesítési előzményeket előzetesen be kell kapcsolni. A legtöbb, ezt támogató készüléken a következőképpen tehetjük meg:

Nyissuk meg a Beállítások alkalmazást. Keressük meg az Értesítések menüpontot. Válasszuk az Értesítési előzmények lehetőséget. Kapcsoljuk be az értesítési előzmények használatát.

A menüpontok elnevezése és elhelyezkedése gyártónként eltérhet. A Samsung értesítési előzmények funkciója például a Speciális beállítások között található. Fontos, hogy a bekapcsolás nem állítja vissza a korábban elveszett értesítéseket. A telefon csak az ezután érkező jelzéseket kezdi el megőrizni.

Van egy gyorsabb megoldás is, amit sokan nem ismernek

Az Android Authority egy különösen egyszerű trükkre hívta fel a figyelmet. A Google Pixel telefonokon az értesítési panelen megjelenő, új értesítések hiányát jelző felirat valójában nem csupán tájékoztatásra szolgál. Ha lehúzzuk az értesítési sávot, és nincs megjelenítendő értesítés, a képernyőn egy erre utaló szöveg jelenik meg. Erre rákoppintva közvetlenül megnyithatjuk az értesítési előzményeket. Vagyis nem kell minden alkalommal a Beállítások menüjében keresgélnünk. Ha pedig még vannak aktív értesítéseink, a támogatott Pixel készülékeken az értesítési panel alján található Előzmények gombbal is elérhetjük ugyanezt a listát. A gyorselérés nem minden androidos telefonon működik azonos módon, ezért más gyártók készülékein érdemes a Beállítások menüjéből megnyitni az előzményeket.