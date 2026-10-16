Nagy változás jön a Facebookon, ezt minden felhasználónak érdemes tudnia

A Facebook algoritmusát mostantól közvetlenül is befolyásolhatják a felhasználók egy új, mesterséges intelligenciával támogatott funkcióval. A Meta fejlesztése lehetővé teszi, hogy egyszerűbben szabályozzuk, milyen bejegyzésekből és videókból szeretnénk többet vagy kevesebbet látni.

A Your Algorithm nevű funkció segítségével a Facebook hírfolyamában és a Reelsben megjelenő ajánlásokat is személyre szabhatjuk

Fotó: Bastian Riccardi / Pexels

A Your Algorithm nevű funkció segítségével a Facebook hírfolyamában és a Reelsben megjelenő ajánlásokat is személyre szabhatjuk. Az újítás különösen azoknak lehet hasznos, akiknek a közösségi oldal rendszeresen olyan tartalmakat ajánl, amelyekre korábban csak véletlenül kattintottak rá.

A felhasználóknak mindössze meg kell nyitniuk egy bejegyzés hárompontos menüjét, majd kiválasztaniuk az „érdekel” vagy a „nem érdekel” lehetőséget. Ezek a gombok egyes bejegyzések alatt közvetlenül is megjelenhetnek. A rendszer további kérdéseket is feltehet arról, mi tetszett az adott tartalomban, illetve milyen témákból szeretnénk többet látni.

Így változtatja meg a mesterséges intelligencia a Facebook algoritmusát

A Meta közlése szerint a felhasználók visszajelzései alapján az ajánlások valós időben frissülnek. A fejlesztés mögött nagy nyelvi modellek is működnek, amelyek képesek értelmezni az érdeklődési köröket, a tartalmak összefüggéseit és a felhasználók szándékait.

A Facebook algoritmusa így nemcsak a korábbi kattintásokból következtethet arra, mi érdekel bennünket, hanem a közvetlen visszajelzéseinket is figyelembe veheti. A Meta hasonló célt szolgáló megoldásokat korábban már az Instagramon és a Threadsen is bevezetett – számolt be a Mediafuture.hu.