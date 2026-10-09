Új Facebook-csalás terjed: már azzal is bajba kerülhetsz, ha válaszolsz egy üzenetre

Elég egy meglepő üzenet és egy ismerős név ahhoz, hogy a csalók felkeltsék az érdeklődésünket. A Facebook Marketplace nevével visszaélő új módszer éppen erre épít: az áldozatot olyan hirdetéssel keresik meg, amelyet valójában soha nem adott fel. A Malwarebytes kiberbiztonsági vállalat egy új csalási módszerre hívta fel a figyelmet, amely a népszerű közösségi oldal használtpiaci felületének kinézetét használja ki. Nem a Facebookon belül terjedő üzenetekről van szó, hanem a Facebook Marketplace nevével visszaélő, telefonra érkező Facebook csalásról.

Új Facebook csalás terjed: a lényeg, hogy még csak válaszolni sem érdemes ismeretlen, gyanús üzenetekre (illusztráció)

Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

Az átverés egy egyszerű SMS-üzenettel kezdődik (A Malwarebytes által bemutatott esetben az Apple iMessage szolgáltatásán keresztül történt a kapcsolatfelvétel.) Az ismeretlen feladó, vagyis a csaló azt kérdezi, hogy megvásárolható-e még egy bizonyos termék. Az üzenethez egy Facebook Marketplace-hirdetés képét is mellékeli. A hirdetésben a címzett neve szerepel eladóként, miközben soha nem kínálta eladásra a szóban forgó terméket. Pontosan erre a felismerésre számítanak a csalók.

Hamis Facebook hirdetés - miért veszélyes egy ilyen üzenet?

A legtöbben ilyenkor ösztönösen válaszolnak, hogy tisztázzák a félreértést. Megírják, hogy nem ők adták fel a hirdetést, és kíváncsiskodnak, hogy mégis honnan származik a kép. A Malwarebytes szerint azonban éppen ez lehet az átverés elsődleges célja. Ha ugyanis válaszolunk egy ismeretlen feladótól érkező adathalász üzenetre, azzal megerősíthetjük, hogy a telefonszámunk működik, és valóban használja valaki. Ez az információ önmagában is értékes lehet a bűnözőknek. Az aktív telefonszámokat későbbi csalásokhoz használhatják fel, vagy más csalóknak is továbbadhatják.

A kapcsolatfelvétel ráadásul csak az első lépés lehet. Egy későbbi beszélgetés során a támadók megpróbálhatnak további személyes adatokat megszerezni, rosszindulatú hivatkozásokra irányítani bennünket, vagy akár a Facebook-fiókunk átvételével is próbálkozhatnak. Fontos ugyanakkor, hogy a konkrét üzenetek mögött álló végső célt a kutatók sem tudták egyértelműen megállapítani, akár egy-egy Facebook fiók feltörése is lehet.