Eleged van a Google AI-válaszaiból? Egy egyszerű trükkel visszakaphatod a régi keresőt

A Google keresője az elmúlt években alaposan megváltozott. A hagyományos találati lista fölött egyre gyakrabban jelennek meg mesterséges intelligenciával készített összefoglalók, amelyek megpróbálják rögtön megválaszolni a kérdéseinket. Csakhogy nem mindenki szeretné, hogy a Google helyette értelmezze a találatokat. A funkció sok esetben hasznos lehet, például amikor egy összetett kérdésre keresünk gyors magyarázatot. Máskor azonban csak feleslegesen foglalja a helyet, és előfordulhat, hogy pontatlan információkat közöl. Maga a Google is figyelmeztet arra, hogy a mesterséges intelligencia válaszai hibákat tartalmazhatnak. A rossz hír, hogy a Google nem kínál olyan egyszerű beállítást, amellyel végleg kikapcsolhatnánk az AI-összefoglalókat. A jó hír viszont az, hogy több módszerrel is megkerülhetjük őket, szóval a gyakorlatban lehetséges a Google AI kikapcsolása.

A Google AI kikapcsolása teljesen nem lehetséges, de vannak megoldások az eltüntetésére, ha valakit zavar keresés közben (illusztráció)

Fotó: Alban / Unsplash

A legegyszerűbb megoldás: a Google Web szűrője

A leggyorsabb módszerhez semmilyen alkalmazást vagy böngészőbővítményt nem kell telepíteni.

Miután rákerestünk valamire a Google-ben, a találatok fölött válasszuk a Web lehetőséget. Ha ez nem látható, a Továbbiak menüben találhatjuk meg.

Ekkor a kereső elsősorban hagyományos, szöveges webes találatokat jelenít meg, Google AI összefoglalók nélkül.

Ez a lehetőség számítógépen és mobiltelefonon is használható, hátránya viszont, hogy a szűrőt általában minden új keresésnél külön ki kell választanunk.

Így állíthatjuk be, hogy mindig a hagyományos találatokat kapjuk

Aki rendszeresen használja a Google-t számítógépen, annak kényelmesebb megoldás lehet egy egyéni kereső beállítása.

A Chrome böngészőben a következő lépéseket kell végrehajtani:

Nyissuk meg a Chrome Beállítások menüjét. Keressük meg a Keresőmotor részt, majd a keresőmotorok és webhelykeresés kezelését. Adjunk hozzá egy új webhelykeresést, például Google Web néven. A gyorsparancs is tetszőleges. A keresési URL mezőbe írjuk be a következő címet:

https://www.google.com/search?q=%s&udm=14 Mentsük el, majd a három pöttyre kattintva állítsuk alapértelmezett keresővé.

A trükk lényege az URL végén található udm=14 paraméter, amely a Google Web találati nézetét kéri le.