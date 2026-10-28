Eleged van a Google AI-válaszaiból? Egy egyszerű trükkel visszakaphatod a régi keresőt

A Google keresője az elmúlt években alaposan megváltozott. A hagyományos találati lista fölött egyre gyakrabban jelennek meg mesterséges intelligenciával készített összefoglalók, amelyek megpróbálják rögtön megválaszolni a kérdéseinket. Csakhogy nem mindenki szeretné, hogy a Google helyette értelmezze a találatokat. A funkció sok esetben hasznos lehet, például amikor egy összetett kérdésre keresünk gyors magyarázatot. Máskor azonban csak feleslegesen foglalja a helyet, és előfordulhat, hogy pontatlan információkat közöl. Maga a Google is figyelmeztet arra, hogy a mesterséges intelligencia válaszai hibákat tartalmazhatnak. A rossz hír, hogy a Google nem kínál olyan egyszerű beállítást, amellyel végleg kikapcsolhatnánk az AI-összefoglalókat. A jó hír viszont az, hogy több módszerrel is megkerülhetjük őket, szóval a gyakorlatban lehetséges a Google AI kikapcsolása.
A legegyszerűbb megoldás: a Google Web szűrője
A leggyorsabb módszerhez semmilyen alkalmazást vagy böngészőbővítményt nem kell telepíteni.
Miután rákerestünk valamire a Google-ben, a találatok fölött válasszuk a Web lehetőséget. Ha ez nem látható, a Továbbiak menüben találhatjuk meg.
Ekkor a kereső elsősorban hagyományos, szöveges webes találatokat jelenít meg, Google AI összefoglalók nélkül.
Ez a lehetőség számítógépen és mobiltelefonon is használható, hátránya viszont, hogy a szűrőt általában minden új keresésnél külön ki kell választanunk.
Így állíthatjuk be, hogy mindig a hagyományos találatokat kapjuk
Aki rendszeresen használja a Google-t számítógépen, annak kényelmesebb megoldás lehet egy egyéni kereső beállítása.
A Chrome böngészőben a következő lépéseket kell végrehajtani:
- Nyissuk meg a Chrome Beállítások menüjét.
- Keressük meg a Keresőmotor részt, majd a keresőmotorok és webhelykeresés kezelését.
- Adjunk hozzá egy új webhelykeresést, például Google Web néven. A gyorsparancs is tetszőleges.
- A keresési URL mezőbe írjuk be a következő címet:
https://www.google.com/search?q=%s&udm=14
- Mentsük el, majd a három pöttyre kattintva állítsuk alapértelmezett keresővé.
A trükk lényege az URL végén található udm=14 paraméter, amely a Google Web találati nézetét kéri le.
Így a Chrome címsorából indított keresések közvetlenül a hagyományos webes találatokhoz vezethetnek. Ezután a Chrome címsorába ugyanúgy beírhatod, hogy például „időjárás Budapest”, és a hagyományos webes találatokat kapod. Fontos azonban, hogy ez nem hivatalos AI-kikapcsolási funkció, és a Google később megváltoztathatja a működését. A google.com keresőmezőjéből indított keresésekre sem feltétlenül vonatkozik.
Google AI kikapcsolása: Egy bővítmény is segíthet
A PCWorld egy másik lehetőségre is felhívta a figyelmet: az ingyenes uBlock Origin böngészőbővítménnyel a Google keresőoldalának egyes elemei is elrejthetők.
A módszer elsősorban Firefox alatt ajánlható, mert a teljes funkcionalitású uBlock Origin ebben a böngészőben használható. Chrome alatt az uBlock Origin Lite érhető el, amelynek szűrési lehetőségei korlátozottabbak. A Firefoxba telepített uBlock Originben nyissuk meg a bővítmény kezelőfelületét, majd a Saját szűrők (My filters) részt.
Ide a PCWorld által ismertetett következő szabályt írhatjuk: google.com##.hdzaWe
A módosítás alkalmazása után a bővítmény megpróbálja elrejteni a Google AI-összefoglalóit. Ez egy úgynevezett kozmetikai szűrő: nem kapcsolja ki a Google háttérben működő mesterséges intelligenciáját, hanem a böngészőben megjelenő oldal egy elemét rejti el. Mivel a Google időnként átalakítja a kereső felületét, előfordulhat, hogy a szabály egy későbbi frissítés után már nem működik megfelelően.
A legtöbb felhasználónak a Google saját Web szűrője a legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldás. Nem igényel telepítést, és telefonon is működik. Ha valaki számítógépen rendszeresen a hagyományos találatokat szeretné látni, érdemes kipróbálnia az egyéni kereső beállítását. A Firefoxot használóknak pedig az uBlock Origin kínálhat további testreszabási lehetőségeket. Egyik módszer sem jelenti azt, hogy végleg kikapcsoltuk a Google mesterséges intelligenciáját. Arra viszont alkalmasak lehetnek, hogy ismét a weboldalak és ne a gép által készített összefoglalók kerüljenek a keresés középpontjába.