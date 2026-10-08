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Google Chrome

Ez nem játék: több száz biztonsági hibára bukkantak a Google Chrome-ban

43 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Összesen 247 biztonsági javítást adott ki a Google a Chrome böngészőhöz, köztük négy kritikus veszélyességűt. Egyes hibák kihasználásával a támadók akár egy rosszindulatú weboldalon keresztül is programkódot futtathatnának a számítógépen. Mutatjuk, hogyan ellenőrizheted, hogy megérkezett-e már a fontos Google Chrome frissítés.
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Google ChromeChromebiztonsági rés

Fontos biztonsági frissítést kapott a Google Chrome böngésző. A Malwarebytes beszámolója szerint az október 6-án kiadott frissítés 247 biztonsági javítást tartalmaz, amelyek közül négy kritikus besorolású. A javítások Windowsra, Macre és Linuxra is megjelentek, emellett az androidos Chrome is új verziót kapott. A biztonsági szakértők három olyan sebezhetőséget emeltek ki, amelyek különösen komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználók számára, ezért sürgős és fontos a Google Chrome frissítése mielőbb.

Fontos a Google Chrome frissítése (illusztráció)
Fontos a Google Chrome frissítése (illusztráció)
Fotó: Adam Sondel / Pexels

Ezért sürgős a Google Chrome frissítése

A legsúlyosabb hibák közül kettő a Chrome alapvető működését érinti. Az egyik a böngésző egyik központi összetevőjében, a másik a weboldalak közötti navigáció kezelésében található.

Mindkettő olyan memóriakezelési hiba, amely akkor jelentkezhet, amikor egy program olyan memóriaterülethez próbál hozzáférni, amelyet korábban már felszabadítottak. Ez a program összeomlását okozhatja, 

de bizonyos esetekben rosszindulatú kód futtatására is lehetőséget adhat.

A Malwarebytes szerint a két súlyos hiba lehetővé teheti, hogy a támadók egy erre a célra készített weboldalon keresztül rosszindulatú programokat futtassanak a számítógépen, megkerülve a Chrome biztonsági védelmét. Ez azért különösen veszélyes, mert a Chrome normál esetben elkülönített környezetben futtatja a weboldalak kódját, hogy azok ne férhessenek hozzá közvetlenül a számítógép többi részéhez. Ha egy támadónak sikerül megkerülnie ezt a védelmet, a veszély már nem feltétlenül korlátozódik magára a böngészőre.

Egy harmadik, magas veszélyességű hiba a Chrome JavaScript-motorját, a V8-at érinti. Ez a weboldalak interaktív funkcióinak működéséért felel. A sebezhetőség sikeres kihasználásával a támadók rosszindulatú kódot futtathatnának a böngésző elkülönített környezetén belül.

Hogyan frissül a Chrome?

A Chrome alapértelmezés szerint automatikusan frissül, de ez nem jelenti azt, hogy minden számítógépen azonnal települnek a javítások. Ha valaki hosszabb ideig nem zárja be a böngészőt, vagy valamilyen probléma akadályozza a frissítést, előfordulhat, hogy továbbra is egy régebbi változatot használ.

A frissítés ellenőrzése egyszerű:

  • Nyisd meg a Google Chrome böngészőt.
  • Kattints a jobb felső sarokban található három pontra.
  • Válaszd a Súgó, majd A Google Chrome névjegye menüpontot.
  • A böngésző automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e új verzió.
  • Ha frissítést talál, annak telepítése után kattints az Újraindítás gombra.

A Chrome névjegyoldalát közvetlenül is megnyithatod, ha a címsorba beírod: chrome://settings/help

Az androidos Chrome is frissült

A Malwarebytes beszámolója szerint a Google október 6-án az Androidra készült Chrome legújabb verzióját is kiadta. A frissítés egyelőre csak a felhasználók kisebb részéhez jutott el, ezért nem biztos, hogy mindenkinél azonnal megjelenik a Google Play Áruházban. 

A Google tájékoztatása szerint az új változat stabilitási és teljesítménybeli fejlesztéseket tartalmaz.

 Az androidos felhasználóknak érdemes ellenőrizniük a Play Áruházban, hogy elérhető-e újabb Chrome-verzió.

A Chromebookokat is érdemes ellenőrizni

A ChromeOS operációs rendszerhez szintén érkezett frissítés, ezért a Chromebookot használóknak is ajánlott ellenőrizniük készüléküket. A Chromebook internetkapcsolat esetén automatikusan keres és tölt le rendszerfrissítéseket. Ha új verzió telepítésére van szükség, a képernyő jobb alsó sarkában, a dátum mellett értesítés jelenhet meg. A frissítés befejezéséhez újra kell indítani a készüléket.

A legfontosabb tanács tehát egyszerű: aki Chrome-ot használ, ellenőrizze, hogy a böngészője naprakész-e. Néhány kattintással meggyőződhetünk arról, hogy az elérhető biztonsági javítások települtek-e.

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