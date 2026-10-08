Ez nem játék: több száz biztonsági hibára bukkantak a Google Chrome-ban

Fontos biztonsági frissítést kapott a Google Chrome böngésző. A Malwarebytes beszámolója szerint az október 6-án kiadott frissítés 247 biztonsági javítást tartalmaz, amelyek közül négy kritikus besorolású. A javítások Windowsra, Macre és Linuxra is megjelentek, emellett az androidos Chrome is új verziót kapott. A biztonsági szakértők három olyan sebezhetőséget emeltek ki, amelyek különösen komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználók számára, ezért sürgős és fontos a Google Chrome frissítése mielőbb.
Ezért sürgős a Google Chrome frissítése
A legsúlyosabb hibák közül kettő a Chrome alapvető működését érinti. Az egyik a böngésző egyik központi összetevőjében, a másik a weboldalak közötti navigáció kezelésében található.
Mindkettő olyan memóriakezelési hiba, amely akkor jelentkezhet, amikor egy program olyan memóriaterülethez próbál hozzáférni, amelyet korábban már felszabadítottak. Ez a program összeomlását okozhatja,
de bizonyos esetekben rosszindulatú kód futtatására is lehetőséget adhat.
A Malwarebytes szerint a két súlyos hiba lehetővé teheti, hogy a támadók egy erre a célra készített weboldalon keresztül rosszindulatú programokat futtassanak a számítógépen, megkerülve a Chrome biztonsági védelmét. Ez azért különösen veszélyes, mert a Chrome normál esetben elkülönített környezetben futtatja a weboldalak kódját, hogy azok ne férhessenek hozzá közvetlenül a számítógép többi részéhez. Ha egy támadónak sikerül megkerülnie ezt a védelmet, a veszély már nem feltétlenül korlátozódik magára a böngészőre.
Hogyan frissül a Chrome?
A Chrome alapértelmezés szerint automatikusan frissül, de ez nem jelenti azt, hogy minden számítógépen azonnal települnek a javítások. Ha valaki hosszabb ideig nem zárja be a böngészőt, vagy valamilyen probléma akadályozza a frissítést, előfordulhat, hogy továbbra is egy régebbi változatot használ.
A frissítés ellenőrzése egyszerű:
- Nyisd meg a Google Chrome böngészőt.
- Kattints a jobb felső sarokban található három pontra.
- Válaszd a Súgó, majd A Google Chrome névjegye menüpontot.
- A böngésző automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e új verzió.
- Ha frissítést talál, annak telepítése után kattints az Újraindítás gombra.
A Chrome névjegyoldalát közvetlenül is megnyithatod, ha a címsorba beírod: chrome://settings/help
Az androidos Chrome is frissült
A Malwarebytes beszámolója szerint a Google október 6-án az Androidra készült Chrome legújabb verzióját is kiadta. A frissítés egyelőre csak a felhasználók kisebb részéhez jutott el, ezért nem biztos, hogy mindenkinél azonnal megjelenik a Google Play Áruházban.
A Google tájékoztatása szerint az új változat stabilitási és teljesítménybeli fejlesztéseket tartalmaz.
Az androidos felhasználóknak érdemes ellenőrizniük a Play Áruházban, hogy elérhető-e újabb Chrome-verzió.
A Chromebookokat is érdemes ellenőrizni
A ChromeOS operációs rendszerhez szintén érkezett frissítés, ezért a Chromebookot használóknak is ajánlott ellenőrizniük készüléküket. A Chromebook internetkapcsolat esetén automatikusan keres és tölt le rendszerfrissítéseket. Ha új verzió telepítésére van szükség, a képernyő jobb alsó sarkában, a dátum mellett értesítés jelenhet meg. A frissítés befejezéséhez újra kell indítani a készüléket.
A legfontosabb tanács tehát egyszerű: aki Chrome-ot használ, ellenőrizze, hogy a böngészője naprakész-e. Néhány kattintással meggyőződhetünk arról, hogy az elérhető biztonsági javítások települtek-e.
Egy harmadik, magas veszélyességű hiba a Chrome JavaScript-motorját, a V8-at érinti. Ez a weboldalak interaktív funkcióinak működéséért felel. A sebezhetőség sikeres kihasználásával a támadók rosszindulatú kódot futtathatnának a böngésző elkülönített környezetén belül.