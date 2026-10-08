Ez nem játék: több száz biztonsági hibára bukkantak a Google Chrome-ban

Fontos biztonsági frissítést kapott a Google Chrome böngésző. A Malwarebytes beszámolója szerint az október 6-án kiadott frissítés 247 biztonsági javítást tartalmaz, amelyek közül négy kritikus besorolású. A javítások Windowsra, Macre és Linuxra is megjelentek, emellett az androidos Chrome is új verziót kapott. A biztonsági szakértők három olyan sebezhetőséget emeltek ki, amelyek különösen komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználók számára, ezért sürgős és fontos a Google Chrome frissítése mielőbb.

Fontos a Google Chrome frissítése (illusztráció)

Fotó: Adam Sondel / Pexels

Ezért sürgős a Google Chrome frissítése

A legsúlyosabb hibák közül kettő a Chrome alapvető működését érinti. Az egyik a böngésző egyik központi összetevőjében, a másik a weboldalak közötti navigáció kezelésében található.

Mindkettő olyan memóriakezelési hiba, amely akkor jelentkezhet, amikor egy program olyan memóriaterülethez próbál hozzáférni, amelyet korábban már felszabadítottak. Ez a program összeomlását okozhatja,

de bizonyos esetekben rosszindulatú kód futtatására is lehetőséget adhat.

A Malwarebytes szerint a két súlyos hiba lehetővé teheti, hogy a támadók egy erre a célra készített weboldalon keresztül rosszindulatú programokat futtassanak a számítógépen, megkerülve a Chrome biztonsági védelmét. Ez azért különösen veszélyes, mert a Chrome normál esetben elkülönített környezetben futtatja a weboldalak kódját, hogy azok ne férhessenek hozzá közvetlenül a számítógép többi részéhez. Ha egy támadónak sikerül megkerülnie ezt a védelmet, a veszély már nem feltétlenül korlátozódik magára a böngészőre.

Hogyan frissül a Chrome?

A Chrome alapértelmezés szerint automatikusan frissül, de ez nem jelenti azt, hogy minden számítógépen azonnal települnek a javítások. Ha valaki hosszabb ideig nem zárja be a böngészőt, vagy valamilyen probléma akadályozza a frissítést, előfordulhat, hogy továbbra is egy régebbi változatot használ.