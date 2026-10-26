Akár 4 GB tárhelyet is visszakaphatsz ezzel a Chrome-trükkel

Ha kezd betelni a számítógéped tárhelye, valószínűleg először a régi fényképeket, videókat vagy a már nem használt programokat kezded törölgetni. Pedig előfordulhat, hogy az egyik legnépszerűbb böngésző, a Google Chrome is több gigabájtnyi helyet foglal el egy olyan funkció miatt, amelyet talán még soha nem használtál. A PCWorld beszámolója szerint a Chrome akár 4 GB-os fájlt is tárolhat a számítógépen. Ez a Google Gemini Nano nevű mesterségesintelligencia-modelljéhez tartozik, amely a böngésző bizonyos intelligens funkcióit működteti.

Google Chrome: így szabadíthatsz fel akár 4 GB tárhelyet

Fotó: Benjamin Dada / Unsplash

Azt vetted észre, hogy a Google Chrome sok helyet foglal?

A Gemini Nano különlegessége, hogy közvetlenül a számítógépen fut, így egyes feladatokhoz nincs szüksége arra, hogy az adatokat a Google szervereire küldje. A technológia többek között szövegek összefoglalásában, átírásában és bizonyos internetes csalások felismerésében segíthet. Ehhez azonban a Chrome-nak le kell töltenie a mesterséges intelligencia működéséhez szükséges adatokat. Ezeket egy weights.bin nevű fájl tartalmazza, amelynek mérete akár 4 GB is lehet. Ez különösen akkor lehet kellemetlen, ha a laptopodban kisebb, például 128 vagy 256 GB-os SSD található, és minden szabad gigabájt számít.

Windows 10 vagy Windows 11 alatt néhány lépésben megkeresheted a Chrome által letöltött AI-modellt.

Nyomd meg egyszerre a Windows + R billentyűket.

A megjelenő ablakba másold be ezt az elérési utat: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel

Nyomd meg az Enter billentyűt.

Ha megnyílik a mappa, keresd meg a verziószámmal jelölt almappában a weights.bin fájlt.

Kattints rá jobb gombbal, válaszd a Tulajdonságok menüpontot, és ellenőrizd a méretét.

Ha nem találod a mappát, elképzelhető, hogy a Chrome nem töltötte le ezt a modellt a számítógépedre.

Így szabadíthatod fel az elfoglalt tárhelyet

A weights.bin törlése önmagában nem feltétlenül elegendő, mert a Chrome később újra letöltheti.

Éppen ezért célszerű először kikapcsolni a hozzá kapcsolódó funkciót, :

Nyisd meg a Google Chrome böngészőt. Kattints a jobb felső sarokban található három pontra, majd válaszd a Beállítások menüpontot. Keresd meg a Chrome AI-funkcióival kapcsolatos beállításokat. Verziótól függően ezek az AI a Chrome-ban vagy a Rendszer résznél jelenhetnek meg. Kapcsold ki az On-device AI, vagyis az Eszközalapú AI lehetőséget. Ha a böngésző újraindítást kér, indítsd újra.

A beállítás kikapcsolásával a Chrome a támogatott verziókban automatikusan eltávolíthatja a letöltött modellt. Érdemes ezután ellenőrizni, hogy valóban felszabadult-e a tárhely. Ha a fájl továbbra is megmaradt, zárd be teljesen a Chrome-ot, majd a korábban megnyitott mappában törölheted a weights.bin fájlt. Csak akkor tedd ezt meg, ha biztosan azonosítottad a megfelelő fájlt.