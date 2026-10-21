Mi történik a fotóinkkal és az e-mailjeinkkel, ha meghalunk? Sokan nem tudnak erről a beállításról

Régen a családi fényképek albumokban, a fontos iratok pedig fiókokban és szekrényekben voltak rendszerezve. Ma ezek jelentős része már az interneten van: a Google Fotókban, az iCloudban, a Gmailben vagy éppen a Google Drive-on. De mi történik velük, ha a tulajdonosuk meghal? Az Engadget összeállítása szerint a két technológiai óriás külön megoldást kínál a digitális örökség kezelésére. Ezeket azonban érdemes még életünkben beállítani, különben a hozzátartozók nehéz helyzetbe kerülhetnek. A Google-fiók halál utáni sorsa vagy az Apple-adatok átadása egyaránt megtervezhető, bármilyen fura érzés is ezzel foglalkozni.
Google-fiók halál után: akár automatikusan is törlődhetnek az adataink
A Google Inaktívfiók-kezelő nevű szolgáltatást kínál, amelynek segítségével előre meghatározhatjuk, mi történjen a fiókunkkal, ha hosszabb ideig nem használjuk. A rendszer nem azt figyeli, hogy életben vagyunk-e, hanem azt, hogy használjuk-e a Google szolgáltatásait. Többek között a bejelentkezéseket, a Gmail használatát és az androidos eszközök aktivitását veszi figyelembe.
Arról is rendelkezhetünk, hogy mely adatainkhoz férhessenek hozzá. Így például lehetőség nyílhat bizonyos e-mailek, dokumentumok vagy más Google-adatok letöltésére vagy a Google fotók öröklésére. Azt is kérhetjük, hogy a Google a megadott idő elteltével törölje a fiókunkat. Ha viszont semmit nem állítunk be, a Google szabályzata alapján a legalább két éve inaktív személyes fiókok és a hozzájuk tartozó adatok, tehát az elhunyt Google-fiókja törlésére is sor kerülhet.
Apple-fiók halál után: előre kijelölhetjük, ki férhessen hozzá az iCloudhoz
Az Apple más megoldást alkalmaz. Az iPhone, az iPad és a Mac tulajdonosai úgynevezett hagyatéki kontaktot jelölhetnek ki, aki a haláluk után hozzáférést kérhet bizonyos, az Apple-fiókban tárolt adatokhoz. Ilyenek lehetnek például
- a fényképek,
- az üzenetek,
- a jegyzetek,
- a dokumentumok
- és a biztonsági mentések.
A kijelölt Apple hagyatéki kontakt egy külön hozzáférési kulcsot kap, amelyet a halotti anyakönyvi kivonattal együtt kell benyújtania az Apple-nek. A sikeres ellenőrzést követően hozzáférhet az engedélyezett adatokhoz.Fontos azonban, hogy nem minden örökölhető ilyen módon.
Az Apple-fiókkal megvásárolt filmek, zenék és könyvek, valamint az iCloud-kulcskarikában tárolt jelszavak és fizetési adatok nem tartoznak az átadható tartalmak közé.
A hagyatéki hozzáférés időben is korlátozott: a jóváhagyástól számítva három év áll rendelkezésre az adatok kezelésére, ezt követően a hagyatéki fiók törlődik.
Mi történik, ha nem jelöltünk ki senkit?
Ebben az esetben a hozzátartozóknak jóval nehezebb dolguk lehet.
- A Google lehetőséget biztosít arra, hogy az elhunyt családtagjai kérjék a fiók megszüntetését. Bizonyos körülmények között adatok kiadását is engedélyezheti, de ez egyedi elbírálást igényel, és a vállalat nem adja ki a jelszavakat.
- Az Apple-nél szintén lehet kérni az elhunyt fiókjának törlését vagy a hozzáférést, de ehhez további jogi dokumentumokra, adott esetben bírósági határozatra is szükség lehet.
Vagyis önmagában az, hogy valaki közeli hozzátartozó, nem jelenti azt, hogy automatikusan megkapja az elhunyt digitális adatait.
Így gondoskodhatunk előre a digitális emlékeinkről
- A Google esetében az Inaktívfiók-kezelőt a myaccount.google.com/inactive oldalon érhetjük el. Itt kiválaszthatjuk a várakozási időt, a megbízható kapcsolattartókat és az átadható adatokat.
- iPhone-on a Beállítások alkalmazásban a saját nevünkre koppintva, majd a Bejelentkezés és biztonság menüpontban kereshetjük a Hagyatéki kontakt lehetőséget. A kijelölt személynek át kell adnunk, illetve biztonságosan elérhetővé kell tennünk a hozzáférési kulcsot.
Mindkét megoldás lényege ugyanaz: még életünkben eldönthetjük, hogy a digitális emlékeink közül mi maradjon meg a szeretteink számára. Néhány percnyi beállítással elkerülhető, hogy a családunk egy nehéz időszakban a hozzáférhetetlen fiókokkal is kénytelen legyen megküzdeni.
A beállításokban legfeljebb tíz megbízható személyt jelölhetünk ki, akik értesítést kaphatnak a fiók tartós inaktivitásáról.