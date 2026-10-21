Mi történik a fotóinkkal és az e-mailjeinkkel, ha meghalunk? Sokan nem tudnak erről a beállításról

Régen a családi fényképek albumokban, a fontos iratok pedig fiókokban és szekrényekben voltak rendszerezve. Ma ezek jelentős része már az interneten van: a Google Fotókban, az iCloudban, a Gmailben vagy éppen a Google Drive-on. De mi történik velük, ha a tulajdonosuk meghal? Az Engadget összeállítása szerint a két technológiai óriás külön megoldást kínál a digitális örökség kezelésére. Ezeket azonban érdemes még életünkben beállítani, különben a hozzátartozók nehéz helyzetbe kerülhetnek. A Google-fiók halál utáni sorsa vagy az Apple-adatok átadása egyaránt megtervezhető, bármilyen fura érzés is ezzel foglalkozni.

Google-fiók halál után - a rendszer azt figyeli, hogy használjuk-e a Google szolgáltatásait - Fotó: Unsplash

Google-fiók halál után: akár automatikusan is törlődhetnek az adataink

A Google Inaktívfiók-kezelő nevű szolgáltatást kínál, amelynek segítségével előre meghatározhatjuk, mi történjen a fiókunkkal, ha hosszabb ideig nem használjuk. A rendszer nem azt figyeli, hogy életben vagyunk-e, hanem azt, hogy használjuk-e a Google szolgáltatásait. Többek között a bejelentkezéseket, a Gmail használatát és az androidos eszközök aktivitását veszi figyelembe.

Arról is rendelkezhetünk, hogy mely adatainkhoz férhessenek hozzá. Így például lehetőség nyílhat bizonyos e-mailek, dokumentumok vagy más Google-adatok letöltésére vagy a Google fotók öröklésére. Azt is kérhetjük, hogy a Google a megadott idő elteltével törölje a fiókunkat. Ha viszont semmit nem állítunk be, a Google szabályzata alapján a legalább két éve inaktív személyes fiókok és a hozzájuk tartozó adatok, tehát az elhunyt Google-fiókja törlésére is sor kerülhet.

Apple-fiók halál után: előre kijelölhetjük, ki férhessen hozzá az iCloudhoz

Az Apple más megoldást alkalmaz. Az iPhone, az iPad és a Mac tulajdonosai úgynevezett hagyatéki kontaktot jelölhetnek ki, aki a haláluk után hozzáférést kérhet bizonyos, az Apple-fiókban tárolt adatokhoz. Ilyenek lehetnek például

a fényképek,

az üzenetek,

a jegyzetek,

a dokumentumok

és a biztonsági mentések.

A kijelölt Apple hagyatéki kontakt egy külön hozzáférési kulcsot kap, amelyet a halotti anyakönyvi kivonattal együtt kell benyújtania az Apple-nek. A sikeres ellenőrzést követően hozzáférhet az engedélyezett adatokhoz.Fontos azonban, hogy nem minden örökölhető ilyen módon.

Az Apple-fiókkal megvásárolt filmek, zenék és könyvek, valamint az iCloud-kulcskarikában tárolt jelszavak és fizetési adatok nem tartoznak az átadható tartalmak közé.

A hagyatéki hozzáférés időben is korlátozott: a jóváhagyástól számítva három év áll rendelkezésre az adatok kezelésére, ezt követően a hagyatéki fiók törlődik.