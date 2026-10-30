Megváltozik a Google Fotók: egy régóta hiányzó lehetőséget kapnak a felhasználók

A Google Fotók sokak számára már jóval több egyszerű fényképnézegető alkalmazásnál. Itt gyűlnek a családi fotók, a nyaralások emlékei, a képernyőképek és gyakran a fontos dokumentumokról készített felvételek is. Ahogy azonban egyre több kép halmozódik fel, úgy válhat egyre nehézkesebbé a megfelelő album vagy gyűjtemény megtalálása. A Google most éppen ezen szeretne változtatni. Az Android Authority beszámolója szerint a vállalat átalakítja a Google Fotók Gyűjtemények (Collections) nevű felületét. A legfontosabb újdonság, hogy a felhasználók ezentúl sokkal szabadabban alakíthatják annak elrendezését.

Google Fotók: új funkció segít rendet tenni a képek között (illusztráció)

Fotó: Daniel Romero / Unsplash

Google Fotók: végre a kedvenc albumaink kerülhetnek előre

Az új felület tetején egy külön rész jelenik meg, ahová a leggyakrabban használt gyűjteményeket rögzíthetjük. Alapértelmezés szerint itt a Kedvencek, a Képernyőképek és a Kuka kap helyet, de ezeket nem kötelező megtartani. A felhasználók saját albumokat is kiválaszthatnak, sőt akár bizonyos helyszínekhez vagy dokumentumtípusokhoz kapcsolódó fényképeket is kiemelhetnek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a családi fotóalbum, a legutóbbi nyaralás képei vagy a fontos iratokról készített felvételek néhány érintéssel elérhetővé válhatnak.

Korábban az alkalmazás jóval kötöttebb elrendezést használt, így a felhasználóknak gyakran több menüponton kellett áthaladniuk, mire megtalálták, amit kerestek.

A felesleges kategóriákat is elrejthetjük

Az átalakítás másik fontos eleme, hogy nemcsak a kiemelt gyűjteményeket változtathatjuk meg, hanem az alattuk megjelenő kategóriák sorrendjét is. A Google Fotók különféle csoportokba rendezi a tartalmakat, például albumok, személyek, helyszínek vagy dokumentumok szerint. Az új megoldással ezek sorrendje átalakítható, a ritkán használt kategóriák pedig elrejthetők a fő felületről. Az elrejtett elemek nem vesznek el: egy külön, Egyéb gyűjtemények (Other Collections) nevű területen továbbra is hozzáférhetők maradnak. A változás azoknak lehet különösen hasznos, akik rengeteg fényképet tárolnak, de a rendelkezésre álló kategóriáknak csak egy részét használják rendszeresen.