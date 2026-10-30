Megváltozik a Google Fotók: egy régóta hiányzó lehetőséget kapnak a felhasználók

A Google Fotók sokak számára már jóval több egyszerű fényképnézegető alkalmazásnál. Itt gyűlnek a családi fotók, a nyaralások emlékei, a képernyőképek és gyakran a fontos dokumentumokról készített felvételek is. Ahogy azonban egyre több kép halmozódik fel, úgy válhat egyre nehézkesebbé a megfelelő album vagy gyűjtemény megtalálása. A Google most éppen ezen szeretne változtatni. Az Android Authority beszámolója szerint a vállalat átalakítja a Google Fotók Gyűjtemények (Collections) nevű felületét. A legfontosabb újdonság, hogy a felhasználók ezentúl sokkal szabadabban alakíthatják annak elrendezését.
Google Fotók: végre a kedvenc albumaink kerülhetnek előre
Az új felület tetején egy külön rész jelenik meg, ahová a leggyakrabban használt gyűjteményeket rögzíthetjük. Alapértelmezés szerint itt a Kedvencek, a Képernyőképek és a Kuka kap helyet, de ezeket nem kötelező megtartani. A felhasználók saját albumokat is kiválaszthatnak, sőt akár bizonyos helyszínekhez vagy dokumentumtípusokhoz kapcsolódó fényképeket is kiemelhetnek.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a családi fotóalbum, a legutóbbi nyaralás képei vagy a fontos iratokról készített felvételek néhány érintéssel elérhetővé válhatnak.
Korábban az alkalmazás jóval kötöttebb elrendezést használt, így a felhasználóknak gyakran több menüponton kellett áthaladniuk, mire megtalálták, amit kerestek.
A felesleges kategóriákat is elrejthetjük
Az átalakítás másik fontos eleme, hogy nemcsak a kiemelt gyűjteményeket változtathatjuk meg, hanem az alattuk megjelenő kategóriák sorrendjét is. A Google Fotók különféle csoportokba rendezi a tartalmakat, például albumok, személyek, helyszínek vagy dokumentumok szerint. Az új megoldással ezek sorrendje átalakítható, a ritkán használt kategóriák pedig elrejthetők a fő felületről. Az elrejtett elemek nem vesznek el: egy külön, Egyéb gyűjtemények (Other Collections) nevű területen továbbra is hozzáférhetők maradnak. A változás azoknak lehet különösen hasznos, akik rengeteg fényképet tárolnak, de a rendelkezésre álló kategóriáknak csak egy részét használják rendszeresen.
Így szabhatjuk személyre a Google Fotókat
Az új lehetőségek használata egyszerű, amennyiben a frissített felület már megjelent a telefonon.
- Nyissuk meg a Google Fotók alkalmazást.
- Válasszuk a Gyűjtemények (Collections) menüpontot (a Fotók mellett).
- A felület tetején keressük meg a kiemelt gyűjteményeket.
- A pluszjel vagy a Szerkesztés (Edit) gomb segítségével módosíthatjuk, mely albumok és kategóriák jelenjenek meg itt.
- A Gyűjtemények oldal alján található Átrendezés (Reorder) lehetőséggel megváltoztathatjuk a további szakaszok sorrendjét, illetve elrejthetjük a kevésbé fontosakat.
A kiemelt gyűjteményeket tartalmazó rész akár teljesen el is távolítható a felületről. Fontos, hogy ezek a beállítások a megjelenítést változtatják meg, nem törlik a fényképeket vagy az albumokat.
Mikor érkezik meg a telefonunkra?
A Google Fotók átalakított Gyűjtemények felülete már megkezdte a terjedését. A változás fokozatosan válik elérhetővé, ezért előfordulhat, hogy egyes felhasználók már látják, míg másoknál még a korábbi elrendezés jelenik meg.
Érdemes ellenőrizni a Google Fotók frissítéseit, de az új felület megjelenése nem feltétlenül történik meg azonnal az alkalmazás frissítése után.
A legfontosabb változás mindenesetre egyértelmű: a Google ezúttal nem újabb mesterségesintelligencia-funkcióval próbálja megkönnyíteni a felhasználók életét, hanem egy egyszerű, régóta hiányzó lehetőséggel: nagyobb beleszólást ad abba, hogyan rendezzük el a saját fényképeinket.