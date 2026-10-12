Új trükkel támadnak a csalók: már a telefonod naptárában is megjelenhetnek

A legtöbben már tudják, hogy az ismeretlen feladótól érkező, gyanús hivatkozásokat tartalmazó e-mailekkel óvatosan kell bánni. A csalók azonban egyre gyakrabban próbálkoznak olyan módszerrel, amelynél az átverés nem feltétlenül a beérkező levelek között, hanem közvetlenül a telefon vagy a számítógép naptárában bukkan fel. A Sublime Security adataira hivatkozó TechRadar szerint 2026 májusa és szeptembere között mintegy 33 000 százalékkal (!) emelkedett az úgynevezett naptáralapú adathalász támadások észlelt száma. Ez több mint 300-szoros növekedést jelent a kiinduló időszakhoz képest. Már a Google Naptárban sem lehet ész nélkül bármire rákattintani. (Nem kizárólag a Google szolgáltatása érintett.)

Már a Google Naptár is csalási kísérlet részesévé válhat (illusztráció) - Fotó: Pixabay

Hamis meghívók a Google Naptárban

A módszer lényege, hogy a támadók hagyományos e-mailek helyett, illetve azokhoz kapcsolódva hamis naptármeghívókat küldenek. Ezek gyakran ICS formátumú fájlokat tartalmaznak, amelyeket a Google Naptár és más naptáralkalmazások is képesek kezelni. A probléma az, hogy bizonyos beállítások mellett a meghívók automatikusan bekerülhetnek a naptárba, anélkül, hogy a felhasználó kifejezetten elfogadta volna őket. Így akár olyan esemény is megjelenhet a telefonon, amelyről a tulajdonosa korábban semmit sem tudott. Ráadásul ez akkor is előfordulhat, ha a meghívót tartalmazó e-mail a spam mappában landolt. A csalók éppen erre építenek: egy naptárbejegyzés sokak számára hitelesebbnek tűnhet, mint egy ismeretlen feladótól érkező üzenet.

Hamis számlák, sürgős figyelmeztetések és nem létező találkozók

A Google Naptár csalás megtévesztő eseményei különféle formában jelenhetnek meg. Előfordulhat például, hogy egy állítólagos előfizetés megújításáról, gyanús banki tranzakcióról, elmulasztott hangüzenetről vagy sürgős megbeszélésről érkezik naptárbejegyzés. A leírásban rendszerint egy hivatkozás vagy telefonszám található. A csalók azt szeretnék elérni, hogy az áldozat egy hamis weboldalon megadja a bejelentkezési adatait, vagy felhívjon egy állítólagos ügyfélszolgálatot.

Egyes támadások ennél is veszélyesebbek. A kutatók olyan naptármeghívókat is azonosítottak, amelyek távoli hozzáférést biztosító szoftverek telepítésére próbálták rávenni a felhasználókat. Ezek segítségével a támadók akár az eszköz felett is átvehetik az irányítást.

Fontos ugyanakkor, hogy önmagában egy gyanús naptárbejegyzés megjelenése még nem jelenti azt, hogy feltörték a telefonunkat vagy a Google-fiókunkat. A veszély jellemzően akkor válik közvetlenné, amikor követjük a csalók utasításait.