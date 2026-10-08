Új funkcióval bővül a Google Térkép – olcsóbb lehet a tankolás

Csütörtöktől a Google Térkép az Egyesült Királyságban a benzinkutak elhelyezkedése mellett a benzin és a dízel árát is megjeleníti. Az új funkció célja, hogy segítsen az autósoknak megtalálni az olcsóbb tankolási lehetőségeket – számolt be róla a BBC.
Az alkalmazás a brit kormány Fuel Finder nevű rendszeréből származó adatokat használja. A brit jogszabályok értelmében a benzinkutaknak az árváltozásokat követő 30 percen belül frissíteniük kell az adataikat a rendszerben.
Az újítás néhány nappal azután érkezett, hogy a dízel literenkénti ára először lépte át a két fontot az Egyesült Királyságban. Simon Williams, a RAC szakpolitikai vezetője ezt olyan árküszöbnek nevezte, amelyet senki sem akart átlépni.
Az üzemanyagárak világszerte jelentősen emelkedtek az Egyesült Államok és Irán közötti háború, valamint az orosz–ukrán háború következtében.
A Google Térkép adatait külön is ellenőrzik
Az üzemanyagárak összehasonlítására már több alkalmazás is rendelkezésre áll, a Google Térkép azonban különösen sok felhasználót érhet el. Az Ofcom brit hírközlési hatóság adatai szerint Nagy-Britannia felnőtt lakosságának 77 százaléka használja az alkalmazást navigációra.
A funkció már korábban megjelent a Waze alkalmazásban, amelynek mintegy kétmillió felhasználója van az Egyesült Királyságban. Az Apple Térkép ugyanakkor közvetlenül nem jeleníti meg az üzemanyagárakat.
A Fuel Finder rendszer megbízhatóságával kapcsolatban azonban aggályok is felmerültek. Clare Lafferty, a PetrolPrices ár-összehasonlító oldal igazgatója szerint az állami adatbázist más forrásokkal is ki kell egészíteni, mert önmagában nem biztosít megfelelő lefedettséget és pontosságot.
A szakember közölte, hogy egyes benzinkutak még nem regisztráltak a rendszerben, mások pedig nem frissítik időben az áraikat. A PetrolPrices szeptemberben 200 olyan töltőállomást azonosított, amelyeknél felmerült, hogy nem módosították határidőre a dízel árát.
Sarah-Jayne Williams, a Google Térkép és a Waze termékpartnerségekért felelős igazgatója hangsúlyozta, hogy a vállalat önállóan is ellenőrzi az adatokat. Amennyiben egy üzemanyagár naprakészsége nem igazolható kellő bizonyossággal, az alkalmazás csak a benzinkút helyét jeleníti meg.
A brit benzinkutakat és üzemanyag-kiskereskedőket képviselő Retail Motor Industry Federation szerint tagjai betartják az előírásokat.
A Fuel Finder rendszert februárban indította el a brit kormány. Rachel Reeves akkori pénzügyminiszter szerint a szolgáltatás évente mintegy 40 font megtakarítást jelenthet a háztartásoknak.
Arról egyelőre nincs információ, hogy más országokban (köztük Magyarországon) is bevezetni-e az újítást a Google.
A dízel literenkénti ára azóta két pennyvel csökkent, az AA brit autós szervezet szerint azonban egy átlagos, 55 literes dízeltank megtöltése továbbra is mintegy 110 fontba (kb. 47 000 forintba) kerül. Ugyanekkora mennyiségű benzinért körülbelül 96 fontot (kb. 41 000 forintot) kell fizetni.