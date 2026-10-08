Új funkcióval bővül a Google Térkép – olcsóbb lehet a tankolás

Csütörtöktől a Google Térkép az Egyesült Királyságban a benzinkutak elhelyezkedése mellett a benzin és a dízel árát is megjeleníti. Az új funkció célja, hogy segítsen az autósoknak megtalálni az olcsóbb tankolási lehetőségeket – számolt be róla a BBC.

A Google Térkép új funkciója segíthet az autósoknak összehasonlítani a tankolási költségeket

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Az alkalmazás a brit kormány Fuel Finder nevű rendszeréből származó adatokat használja. A brit jogszabályok értelmében a benzinkutaknak az árváltozásokat követő 30 percen belül frissíteniük kell az adataikat a rendszerben.

Az újítás néhány nappal azután érkezett, hogy a dízel literenkénti ára először lépte át a két fontot az Egyesült Királyságban. Simon Williams, a RAC szakpolitikai vezetője ezt olyan árküszöbnek nevezte, amelyet senki sem akart átlépni.

Az üzemanyagárak világszerte jelentősen emelkedtek az Egyesült Államok és Irán közötti háború, valamint az orosz–ukrán háború következtében.

A Google Térkép adatait külön is ellenőrzik

Az üzemanyagárak összehasonlítására már több alkalmazás is rendelkezésre áll, a Google Térkép azonban különösen sok felhasználót érhet el. Az Ofcom brit hírközlési hatóság adatai szerint Nagy-Britannia felnőtt lakosságának 77 százaléka használja az alkalmazást navigációra.

A funkció már korábban megjelent a Waze alkalmazásban, amelynek mintegy kétmillió felhasználója van az Egyesült Királyságban. Az Apple Térkép ugyanakkor közvetlenül nem jeleníti meg az üzemanyagárakat.

A Fuel Finder rendszer megbízhatóságával kapcsolatban azonban aggályok is felmerültek. Clare Lafferty, a PetrolPrices ár-összehasonlító oldal igazgatója szerint az állami adatbázist más forrásokkal is ki kell egészíteni, mert önmagában nem biztosít megfelelő lefedettséget és pontosságot.

A szakember közölte, hogy egyes benzinkutak még nem regisztráltak a rendszerben, mások pedig nem frissítik időben az áraikat. A PetrolPrices szeptemberben 200 olyan töltőállomást azonosított, amelyeknél felmerült, hogy nem módosították határidőre a dízel árát.

Sarah-Jayne Williams, a Google Térkép és a Waze termékpartnerségekért felelős igazgatója hangsúlyozta, hogy a vállalat önállóan is ellenőrzi az adatokat. Amennyiben egy üzemanyagár naprakészsége nem igazolható kellő bizonyossággal, az alkalmazás csak a benzinkút helyét jeleníti meg.

A brit benzinkutakat és üzemanyag-kiskereskedőket képviselő Retail Motor Industry Federation szerint tagjai betartják az előírásokat.