Végre megkapta ezt az egyszerű funkciót a Google Üzenetek, eddig érthetetlenül hiányzott

A Google Üzenetek (vagy Google Messages) az androidos telefonok egyik alapvető alkalmazása, mégis volt benne egy meglepően bosszantó korlátozás, így hivatkozik rá az Android Authority. Ha egy kapott üzenetből csak néhány szót, egy címet vagy más információt szerettünk volna kimásolni, erre nem volt normális lehetőség: az egész üzenetet a vágólapra kellett másolni. Ennek most vége. A Google hivatalosan is elindította az Üzenetek megújult menüjét, amelynek egyik legpraktikusabb újdonsága a szövegrészletek kijelölése. Vagyis nagyjából úgy működik a másolás, ahogyan azt más alkalmazásokban már régóta megszokhattuk.

Már kijelölhető és másolható az SMS egy része. Más frissítést is kapott a Google Üzenetek. (illusztráció)

Fotó: Rohit Sharma / Pexels

Google Üzenetek: Végre azt másolhatjuk ki, amire szükségünk van

A változás apróságnak tűnhet, a mindennapi használat során azonban kifejezetten hasznos. Tegyük fel, hogy valaki egy hosszabb üzenetben elküld egy címet, telefonszámot, nevet vagy bármilyen más adatot. Korábban a Google Üzenetekben az egész szöveget ki kellett másolni, majd egy másik alkalmazásban, például egy jegyzetelős applikációban törölni belőle mindent, amire nem volt szükségünk.

Az új rendszerben már közvetlenül az üzeneten belül kijelölhetjük a kívánt részt.

A használata sem különösebben bonyolult, így működik a szöveg kijelölése Androidon, a Google Üzenetekben:

Tartsuk hosszan az ujjunkat a kívánt üzeneten. Megjelenik az új műveleti menü. Ezután ismét tartsuk hosszan az ujjunkat magán a szövegen. Itt jöhet a számunkra fontos sms szöveg kijelölése: a kijelölőpontokkal válasszuk ki a szükséges szavakat vagy mondatot. A kijelölés után a szöveget kimásolhatjuk, de a felugró menüben fordítási lehetőség és az egész szöveg kijelölése is megjelenhet.

Nem mellékes, hogy maga a Google is az egyik legtöbbet kért Üzenetek-funkcióként hivatkozik arra a 9to5Google szemléje szerint, hogy megoldott legyen nem a teljes üzenet másolása Androidon.

Más is megváltozott a Google Üzenetek frissítés után

A szövegkijelölés egy nagyobb kezelőfelületi átalakítás része. Ha hosszan megérintünk egy üzenetet, a korábbi, a képernyő tetején megjelenő eszköztár helyett már egy lebegő menüt kapunk. Itt többek között továbbíthatjuk az üzenetet, másolhatunk, csillagozhatunk, törölhetünk, illetve megnyithatjuk az üzenet részletes adatait. Képek esetében további lehetőségek is megjelenhetnek. A háttér eközben elmosódik, így az éppen kiválasztott üzenet és a hozzá tartozó lehetőségek kerülnek előtérbe. Az új felület támogatja a világos és sötét témát, a Google pedig a fekvő tájolású használatra is optimalizálta.

Érdemes ezért ellenőrizni a Play Áruházban, hogy a Google Üzenetek legfrissebb verziója van-e telepítve. Ha a frissítés ellenére még nem jelenik meg az új menü és a részleges szövegkijelölés, valószínűleg egyszerűen meg kell várni, amíg a Google az adott készüléken is aktiválja.