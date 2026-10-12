Kiszivárogtathatják a teljes GTA 6-ot: különös ultimátumot kapott a játék kiadója

November 19-én jelenik meg az évtized egyik legjobban várt videojátéka, a Grand Theft Auto VI, vagyis a GTA 6. A Rockstar Games azonban most újabb kellemetlen helyzettel szembesülhet a GTA 6 megjelenése előtt alig több mint egy hónappal: egy CyberLeek néven ismert szivárogtató azt állítja, hogy birtokában van a teljes játék, és bizonyos feltételek teljesülése esetén bárki számára elérhetővé teszi. A fenyegetés azért különösen súlyos, mert a szivárogtató olyan játszható változatról beszél, amelyben a teljes történet végigvihető, egészen a stáblistáig. Ez azt jelentené, hogy a játék legfontosabb fordulatai is idő előtt napvilágra kerülhetnének. A történet hitelességét ugyanakkor, vagyis, hogya GTA 6 kiszivárgott valóban, egyelőre semmi sem bizonyítja. A kockázat mégis óriási.

Egyre közelebb a GTA 6 megjelenése - Fotó: https://www.rockstargames.com/VI

A GTA 6 lemezes változatát és bocsánatkérést követel a zsaroló

CyberLeek GTA 6-tal kapcsolatos követeléseit a saját oldalán tette közzé. A Take-Two Interactive-nak, a Rockstar Games anyavállalatának két dolgot kellene teljesítenie:

valódi, fizikai lemezen is meg kellene jelentetnie a GTA 6-ot,

és nyilvánosan bocsánatot kellene kérnie.

A követelés hátterében a videojátékok fizikai kiadásával kapcsolatos jelenség áll. Egyes kiadók ugyanis már olyan dobozos változatokat is forgalmaznak, amelyekben nincs játéklemez, csupán egy letöltőkód. Ez különösen azokat a játékosokat zavarja, akik szeretnék valóban birtokolni, később eladni vagy kölcsönadni megvásárolt játékaikat. Nem lesz ez másképp a GTA 6 teljes játéka esetén sem:

a Rockstar hivatalos tájékoztatása szerint a dobozos változat is letöltőkódot tartalmaz majd, nem játéklemezt. A szivárogtató ezen akar változtatni.

GTA 6 szivárgás: 30 millió dolláros kriptovaluta is szerepel a követelések között

A történetnek azonban van egy ennél is furcsább része. CyberLeek egy saját kriptovalutát is létrehozott, és azt szeretné, ha annak összértéke elérné a 30 millió dollárt, vagyis nagyjából 10 milliárd forintot. Ehhez az kellene, hogy minél többen vásároljanak a digitális pénzből, és ezzel felhajtsák az árfolyamát. A szivárogtató lényegében a GTA 6 körüli hatalmas érdeklődést próbálja arra felhasználni, hogy értékesebbé tegye a saját kriptovalutáját.

Azt állítja, hogy amennyiben a kriptovaluta eléri ezt az értéket, közzéteszi a teljes GTA 6-ot, hacsak a Take-Two nem teljesíti a lemezes kiadásra és a bocsánatkérésre vonatkozó követeléseit.

Az IGN által közölt adatok szerint CyberLeek kriptovalutájának piaci értéke a beszámoló idején körülbelül 3,8 millió dollár volt, korábban pedig 5,7 millió dollárig is emelkedett.

A Tom's Hardware szerint az egész akció egyik legfontosabb célja éppen a kriptovaluta árfolyamának felhajtása lehet.