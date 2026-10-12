Kiszivárogtathatják a teljes GTA 6-ot: különös ultimátumot kapott a játék kiadója

November 19-én jelenik meg az évtized egyik legjobban várt videojátéka, a Grand Theft Auto VI, vagyis a GTA 6. A Rockstar Games azonban most újabb kellemetlen helyzettel szembesülhet a GTA 6 megjelenése előtt alig több mint egy hónappal: egy CyberLeek néven ismert szivárogtató azt állítja, hogy birtokában van a teljes játék, és bizonyos feltételek teljesülése esetén bárki számára elérhetővé teszi. A fenyegetés azért különösen súlyos, mert a szivárogtató olyan játszható változatról beszél, amelyben a teljes történet végigvihető, egészen a stáblistáig. Ez azt jelentené, hogy a játék legfontosabb fordulatai is idő előtt napvilágra kerülhetnének. A történet hitelességét ugyanakkor, vagyis, hogya GTA 6 kiszivárgott valóban, egyelőre semmi sem bizonyítja. A kockázat mégis óriási.
A GTA 6 lemezes változatát és bocsánatkérést követel a zsaroló
CyberLeek GTA 6-tal kapcsolatos követeléseit a saját oldalán tette közzé. A Take-Two Interactive-nak, a Rockstar Games anyavállalatának két dolgot kellene teljesítenie:
- valódi, fizikai lemezen is meg kellene jelentetnie a GTA 6-ot,
- és nyilvánosan bocsánatot kellene kérnie.
A követelés hátterében a videojátékok fizikai kiadásával kapcsolatos jelenség áll. Egyes kiadók ugyanis már olyan dobozos változatokat is forgalmaznak, amelyekben nincs játéklemez, csupán egy letöltőkód. Ez különösen azokat a játékosokat zavarja, akik szeretnék valóban birtokolni, később eladni vagy kölcsönadni megvásárolt játékaikat. Nem lesz ez másképp a GTA 6 teljes játéka esetén sem:
a Rockstar hivatalos tájékoztatása szerint a dobozos változat is letöltőkódot tartalmaz majd, nem játéklemezt. A szivárogtató ezen akar változtatni.
GTA 6 szivárgás: 30 millió dolláros kriptovaluta is szerepel a követelések között
A történetnek azonban van egy ennél is furcsább része. CyberLeek egy saját kriptovalutát is létrehozott, és azt szeretné, ha annak összértéke elérné a 30 millió dollárt, vagyis nagyjából 10 milliárd forintot. Ehhez az kellene, hogy minél többen vásároljanak a digitális pénzből, és ezzel felhajtsák az árfolyamát. A szivárogtató lényegében a GTA 6 körüli hatalmas érdeklődést próbálja arra felhasználni, hogy értékesebbé tegye a saját kriptovalutáját.
Azt állítja, hogy amennyiben a kriptovaluta eléri ezt az értéket, közzéteszi a teljes GTA 6-ot, hacsak a Take-Two nem teljesíti a lemezes kiadásra és a bocsánatkérésre vonatkozó követeléseit.
Az IGN által közölt adatok szerint CyberLeek kriptovalutájának piaci értéke a beszámoló idején körülbelül 3,8 millió dollár volt, korábban pedig 5,7 millió dollárig is emelkedett.
A Tom's Hardware szerint az egész akció egyik legfontosabb célja éppen a kriptovaluta árfolyamának felhajtása lehet.
Tényleg nála lehet az egész GTA 6?
A CyberLeek néven ismertté vált szivárogtató nem most bukkant fel először. Augusztus óta több, a GTA 6-ból származónak tűnő felvételt is közzétett. A korábbi videókon például a játék egyik főszereplője, Jason látható, és olyan jelenetek is szerepelnek bennük, amelyek a hivatalos előzetesekben nem jelentek meg. A PC Gamer korábbi elemzése szerint a felvételek arra utalnak, hogy a szivárogtatónak valóban lehetett hozzáférése a játék valamelyik működő fejlesztői változatához. Ez azonban még nem bizonyítja, hogy a teljes, befejezett játék is a birtokában van.
Az Insider Gaming arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiszivárgott videók akár egy régebbi fejlesztői változatból is származhatnak.
Így az sem kizárt, hogy a teljes játék nyilvánosságra hozásával kapcsolatos fenyegetés egyszerű blöff.
Egyre közelebb a GTA 6 megjelenése
A GTA 6 jelenlegi megjelenési dátuma 2026. november 19., amikor PlayStation 5-re és Xbox Series X/S konzolokra érkezik a játék. A szivárogtató nem adott meg konkrét határidőt követeléseinek teljesítésére. E sorok írásakor az sem ismert, hogy a Take-Two reagál-e az ultimátumra. A játékosok számára mindenesetre nemcsak a történet idő előtti kiszivárgása jelenthet veszélyt.
Az interneten GTA 6-ként terjesztett, ellenőrizetlen játékfájlok kártékony programokat is rejthetnek. Éppen ezért senkinek sem ajánlott ismeretlen oldalakról GTA 6 letöltésként hirdetett, állítólagos kiszivárgott változatokat letöltenie.
Az alábbi videó nem szivárgás, hanem hivatalos előzetes a játékmenetről: