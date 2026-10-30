Minden idők egyik legnagyobb hackertámadása történhetett, elképesztő összeg forog kockán

Minden idők egyik legnagyobb kibertámadása érhette a világ legnagyobb forgalmú kriptovaluta-tőzsdéjét. A Binance közlése szerint a hackertámadás becsült hatása elérheti a 6,3 milliárd dollárt, (több mint 2000 milliárd forint) és az sem kizárt, hogy észak-koreai hackerek állnak az akció mögött – számolt be a Daily Mail.

Hackertámadás érhette a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjét (illusztráció)

Fotó: Julio Lopez / Pexels

A vállalat csütörtökön számolt be a súlyos biztonsági incidensről, amelynek pontos körülményeit egyelőre vizsgálják. Bár a 6,3 milliárd dolláros összeg minden idők egyik legnagyobb kriptovalutákat érintő lopásává tehetné az esetet, a Binance egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora összeget tulajdonítottak el a támadók. A cég közleményeiben többször hangsúlyozta, hogy ügyfelei pénze biztonságban van, ugyanakkor azt is jelezte, hogy minden veszteséget megtérít.

Egyetlen laptopon keresztül törhettek be a hackerek

A Binance előzetes vizsgálata szerint a támadók egy mérnök feltört laptopján keresztül juthattak be a vállalat informatikai rendszerébe. Innen hozzáférhettek egy szolgáltatást futtató rendszerhez, amelynek segítségével jogosulatlan pénzkivonási tranzakciókat indíthattak. A vállalat hangsúlyozta, hogy egyelőre nem találtak bizonyítékot a kriptovalutákhoz tartozó titkos hozzáférési kulcsok kiszivárgására.

A hackertámadás mögött akár észak-koreai kiberbűnözők is állhatnak. A TRM Labs informatikai biztonsági elemzése szerint ugyanis a mostani támadás bizonyos jellemzői hasonlítanak a korábban Észak-Koreához köthető akciókhoz. A támadók kilétét azonban egyelőre nem sikerült bizonyítani.

Milliárdokat zároltak a hatalmas hackertámadás után

A Binance a történtek miatt ideiglenesen felfüggesztette a befizetéseket és a pénzkivonásokat, miközben a hatóságokkal és más vállalatokkal együttműködve próbálja felkutatni és zárolni az érintett vagyont. A cég tájékoztatása szerint eddig mintegy 3 milliárd dollárnyi kriptovalutát és más digitális vagyont sikerült zárolni.

A támadás után két másik jelentős kriptovaluta-vállalat is intézkedett. A Circle több mint 800 millió dollárnak megfelelő összeget fagyasztott be, míg a Tether több mint 1,5 milliárd dollárnyi, az incidenshez köthető vagyont zárolt.

A történtek idején a bitcoin árfolyama is csökkent: csütörtök este 3,2 százalékot veszített értékéből, és 79 ezer dollár alá esett. A Binance alapítója, Changpeng Zhao szintén megszólalt az ügyben. Kijelentette, hogy az ügyfelek pénze biztonságban van, ugyanakkor elismerte, hogy a történtek valóban hackertámadásra utalnak. Hozzátette, hogy részvényesként elvárja az ügyfelek esetleges veszteségeinek teljes megtérítését.