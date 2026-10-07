Hamis webshopok terjednek Facebookon és TikTokon, bankkártya-adatokat lopnak

Újabb hamis webshopok terjednek a Facebookon és a TikTokon: a csalók LEGO, Calvin Klein és más ismert márkák nevével, hatalmas kedvezményekkel csábítják az áldozatokat. Az adathalász oldalak célja a személyes és bankkártyaadatok ellopása, ráadásul az adatokat már gépelés közben megszerezhetik. A Group-IB biztonsági kutatói egy Milk Dragon, más néven NaiLong néven működő adathalász rendszert vizsgáltak, amely legalább 2025 októbere óta aktív. A kutatók 258 hozzá köthető adathalász oldalt azonosítottak, és 66 országban találtak áldozatokat. A csalók 21 ismert márka nevét használták fel, köztük a LEGO-ét és a Calvin Kleinét is.

Már az is elég, ha elkezdjük begépelni bankkártyánk adatait a hamis webshopba. (illusztráció)

Fotó: Vitaly Gariev / Pexels

Túl jó az akció? Pont ez a csali a hamis webshopok esetében

Ez a fajta bankkártya csalás azért veszélyes, mert elsőre nem tűnik adathalászatnak. A Facebookon vagy TikTokon egy rendkívül kedvező ajánlatot lát az ember egy ismert márka termékére. A bejegyzés vagy hirdetés egy webáruházba vezet, amely teljesen hagyományos webshopnak tűnhet. Arra építenek a Facebook csalás mögött álló kiberbűnözők, hogy ilyenkor mindig attól fél az ember, hogy ha nem csap le egy-egy kiemelkedően jó ajánlatra, akkor lemarad róla. A Group-IB a kampányhoz kapcsolódó profilokon mesterséges intelligenciával készített tartalmakat is talált, és olyan fiókok is előfordultak, amelyek követőtábora mesterségesen felduzzasztottnak tűnt.

Ha a vásárló rákattint a csaló ajánlatra, egy valódi webáruházra emlékeztető oldalra kerülhet. A vizsgált oldalak WordPresst és egy webáruházrendszert használtak, amihez a kiberbűnözők hozzáadtak egy rosszindulatú kiegészítőt, ami a fizetési oldalon beírt adatokat karakterről karakterre továbbíthatja a támadóknak, írja a TechRadar. Vagyis

meg sem kell nyomni a „Fizetés” vagy „Megrendelés” gombot. Amit beírunk a csaló oldal megfelelő mezőibe, azt a támadók már gépelés közben láthatják. Ezzel többek között bankkártyaadatok és személyes információk kerülhetnek hozzájuk.

Sőt, a támadók képesek a vásárlót olyan hamis ellenőrző oldalra továbbítani, amely a valódi banki fizetési jóváhagyást utánozza. Ha az áldozat itt megadja az egyszer használatos kódot, azt a csalók valós időben továbbíthatják egy tényleges tranzakcióhoz. A Group-IB 36 különböző pénzügyi intézményt utánzó ellenőrzési sablont talált az átvizsgált rendszerekben.

Hogyan ismerhető fel a hamis webshop?

Ha egy akció túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, érdemes külön ellenőrizni. Szerencsére, ha túltesszzük magunkat az első izgalmon, hogy "úristen, lemaradok", akkor higgadtan átgondolva és megvizsgálva a körülményeket, könnyen felismerhető lehet, ha egy adott Facebook hirdetés csalási szándékkal készült.

Különösen gyanús lehet, ha egy olyan ismert márkát akcióznak le elképesztő módon, amely amúgy nem lenne rászorulva erre, mert a valódi áron is elkapkodják,

és az is, ha azt sugallják, hogy csak néhány percünk van a vásárlásra, máskülönben lemaradunk.

Érdemes külön megnyitni a márka vagy kereskedő hivatalos weboldalát, és ott megkeresni ugyanazt az akciót.

A webcímet is ellenőrizzük, mielőtt személyes vagy bankkártyaadatokat adunk meg.

Ha pedig még megadtuk a kártyaadatainkat egy utólag gyanúsnak tűnő oldalon, a Group-IB azt tanácsolja, hogy azonnal szóljunk a bankunknak.