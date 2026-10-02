Mozifilmes kamera a zsebben: dupla 200 MP-es kamerával érkezett a Honor új csúcsmobilja

A Honor bemutatta új csúcskészülékét, a dupla 200 megapixeles kamerával érkező Honor Magic9 Pro Maxot, amelynél minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott a fényképezés és különösen a videózás. A gyártó ehhez nem egy hagyományos fényképezőgépes márkával, hanem a filmipar egyik legismertebb szereplőjével, a német ARRI-val dolgozott együtt. A cél láthatóan az volt, hogy a telefon ne pusztán jó videókat készítsen, hanem a professzionális filmes munkafolyamatokból is átvegyen néhány megoldást.
A kamerarendszer már pusztán a számok alapján is rendkívüli
A hátlapon két 200 megapixeles kamera található.
- A 200 MP-es főkamerához nagy, 1/1,28 hüvelykes érzékelő és f/1,57-es objektív tartozik,
- míg a periszkópos telefotó kamera szintén 200 megapixeles, 1/1,4 hüvelykes szenzorral. Utóbbi körülbelül 3,5-3,7-szeres optikai nagyítást kínál.
- A harmadik kamera egy 50 megapixeles ultraszéles egység.
A fő- és a telefotó kamera is fejlett optikai képstabilizálást kapott, amely a CIPA 8.0 szabványnak is megfelel. Ez különösen gyengébb fényben és nagyobb zoom használatakor segíthet abban, hogy kevésbé mozduljanak be a fotók és stabilabbak legyenek a videók. A főkameránál a rendszer akár háromfokos bemozdulást is képes kompenzálni.
A képfeldolgozást egy külön, 6 nanométeres Honor Imaging Chip H1 segíti. Ez már a kamera által rögzített nyers, vagyis RAW-adatok feldolgozásakor igyekszik csökkenteni a képzajt. A Honor szerint ennek köszönhetően nehéz fényviszonyok között is akár 14 fényértéknyi dinamikatartomány érhető el, vagyis a telefon egyszerre több részletet képes megőrizni a kép nagyon világos és nagyon sötét területein. Ez az érték a gyártó saját laboratóriumi méréseiből származik.
Itt jön képbe az ARRI
A Magic9 Pro Max legérdekesebb része azonban nem feltétlenül a megapixelszám. Az ARRI a telefon képalkotási rendszerének hangolásában is részt vett, így a Magic9 Pro Max több, professzionális filmezésben használt megoldást is megkapott.
- Ilyen az ARRI LogC3 profil, amely kevésbé feldolgozott, utólag jobban színezhető videó készítését teszi lehetővé,
- valamint a 10 bites színkezelés és az ARRI Wide Gamut 3 színtér, amelyek több színárnyalat és részlet megőrzését segítik.
- Az ARRI Cinema módban akár 4K felbontású, másodpercenként 60 képkockás videó is rögzíthető, miközben az ISO, a záridő, a fehéregyensúly és az expozíció manuálisan is szabályozható. Így a felvétel készítője jóval nagyobb kontrollt kap a végeredmény felett, mint egyszerű automata videózásnál.
- A telefonon 14 ARRI Look található gyárilag, a kapcsolódó könyvtárból pedig további 87 közül lehet választani. Ezekkel különböző filmes színvilágot és képi hangulatot lehet adni a videóknak, az eredmény pedig már felvétel közben, valós időben látható. Nem egyszerű közösségi médiás effektekről van szó: az ARRI Look profilok a kép színeinek és tónusainak tudatos kialakítására szolgálnak.
A komolyabb videózáshoz külön megvásárolható SmallRig videós keret, valamint G200 és G500 telekonverter is csatlakoztatható a telefonhoz. Utóbbiak a kamera elé helyezhető kiegészítő optikák, amelyekkel nagyobb nagyítás érhető el, a G500-zal például akár 500 mm-es gyújtótávolságnak megfelelő látószög is elérhető.
A hangrögzítésre is figyeltek: a négy mikrofonból álló irányított rendszer a Honor szerint képes a fontos hangforrás kiemelésére és a környezeti zaj mérséklésére.
Érdekes megoldást kapott az előlapi kamera is. Az 55 megapixeles szenzor négyzetes, így ugyanabból a képből álló vagy fekvő formátumú kivágás is készíthető anélkül, hogy a telefont feltétlenül el kellene fordítani. A rendszerhez 3D-s mélységérzékelés is tartozik.
Nem csak a kamerával akar nagyot villantani - Honor Magic9 Pro Max specifikációk
A telefon megjelenítője egy 6,8 hüvelykes, 1320×2868 pixeles LTPO OLED kijelző, 1–120 Hz közötti adaptív képfrissítéssel. A kijelző tükröződéscsökkentő bevonatot és NanoCrystal Shield védelmet is kapott. A teljesítményről a Qualcomm új Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 lapkája gondoskodik, amely mellé akár 16 GB RAM és 1 TB tárhely kerülhet. Mindezt egy egészen tekintélyes, 8800 mAh-s akkumulátor látja el energiával. A vezetékes töltés legfeljebb 100, a vezeték nélküli 80 wattos lehet.
Az akkumulátor mérete különösen érdekes annak fényében, hogy a készülék 8,59 milliméter vastag és 233 grammot nyom. A Honor szerint az új, széles kamerablokk belül helytakarékosabb kialakítást tett lehetővé, így több hely maradt az akkumulátornak.
A Magic9 Pro Max Android 17-re épülő MagicOS 11-gyel érkezik, és IP68, IP69, valamint IP69K védettséget is kapott. A kínai változat 12 vagy 16 GB RAM-mal, illetve 256 GB-tól 1 TB-ig terjedő tárhellyel készül, fekete, ezüst és zöld színben.
A nemzetközi rajtot a Honor már megerősítette, annak időpontjáról és az európai árakról azonban egyelőre nincs információ. A hazai bevezetés részleteit, a Honor Magic9 Pro Max magyarországi megjelenését és árát később közli majd a Honor magyarországi képviselete.
Az alábbi videót Honor Magic9 Pro Max-szal forgatták a gyártó leírása szerint:
A külső egyébként tudatosan idézi az ARRI régi filmes kameráit: a gyártó az 1937-es ARRIFLEX háromobjektíves kialakítását nevezte meg inspirációként.