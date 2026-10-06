Meglepően sokat tud a Huawei új fülhallgatója, és még az ára sem szállt el

A Huawei új vezeték nélküli fülhallgatóval bővítette kínálatát. A Huawei FreeBuds Neo nem a vállalat csúcsmodellje, ennek ellenére több olyan technológiát megkapott, amelyet korábban inkább a prémium kategóriában találtunk. Az egyik legnagyobb előnye a mérete és tömege: egy fülhallgató mindössze 4,8 gramm, a töltőtok pedig 31,4 gramm. Hosszabb használat során sem válik különösebben zavaróvá, és a helyén marad kocogás közben is. Az IP55-ös védelemnek köszönhetően az izzadságtól és az esőtől sem kell különösebben félteni.

Huawei FreeBuds Neo

Fotó: Origo

Huawei FreeBuds Neo: nem csúcsmodell, mégis meglepően komoly lett az új fülhallgató

A FreeBuds Neo hangzásáról egy 11 milliméteres meghajtó (hangszóró) gondoskodik, és a megszokott SBC és AAC mellett a jobb hangminőséget kínáló LDAC, valamint a Huawei saját L2HC technológiáját is támogatja. Ez utóbbi különösen Huawei eszközök használatakor lehet érdekes, de más gyártók kompatibilis androidos telefonjaival az LDAC is jó minőségű vezeték nélküli hangátvitelt tesz lehetővé.

Ami a hangzást illeti: telt és erőteljes basszusról, valamint tisztán elkülönülő énekhangokról és hangszerekről tudok beszámolni. A magas tartomány talán nem annyira kiemelkedő, de többnyire tiszta,

összességében pedig dinamikus, testes és élénk a hangkép. Kiegyensúlyozottan szól tehát a Neo, de dinamikában és térérzetben persze nem éri el a Huawei drágább Pro modelljeit. A Huawei FreeBuds Neo aktív zajszűréssel érkezik, azaz ANC is került a fülhallgatóba. Nem tünteti el teljesen a környezet hangját, de jelentősen tompítja, alapvetően hatékony, főleg az állandó háttérzajok ellen.

Kiegyensúlyozottan szól a Huawei FreeBuds Neo

Fotó: Origo

A hívásminőség a Huawei FreeBuds Neo erősségei közé tartozik. Hangos környezetben is jól választja le a beszélő hangját a háttérzajról. Vonaton tesztelve a beszéd érthető maradt anélkül , hogy természetellenesen fémessé vált volna. Ebben a hagyományos mikrofonok mellett a viselő beszédét érzékelő csontvezetéses szenzor is segít.

Kikapcsolt zajszűréssel 9-10 órát, ANC használatával pedig 5 és fél-6 órát működik egy töltéssel, de LDAC, vagyis jobb minőségű vezeték nélküli hangátvitel használatával ez persze csökken. A töltőtok USB-C csatlakozót kapott, vezeték nélküli töltés viszont nincs.