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Huawei

Ezen a piacon a Huawei diktál, az Apple csak a harmadik

1 órája
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Hat egymást követő negyedévben őrizte meg vezető pozícióját a Huawei a globális csuklón viselhető eszközök piacán, ez derül ki az IDC piackutató legfrissebb adataiból. A vállalat 20,3 százalékos piaci részesedéssel áll az élen, miközben legújabb viselhető eszközeivel tovább bővíti a sport és az egészség támogatására épülő portfólióját. A Huawei Watch GT 7 széria a teljesítmény és a mindennapi aktivitás követésére helyezi a hangsúlyt, a hamarosan Magyarországra érkező újabb Huawei okosóra, a Watch D3 pedig a vérnyomásmérésre kínál új lehetőséget.
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Huaweiviselhető eszközokosóra

A Huawei 2026 második negyedévében is megőrizte vezető helyét a globális csuklón viselhető eszközök piacán, derül ki az IDC legfrissebb negyedéves globális viselhetőeszköz-piaci jelentéséből. A vállalat 9,7 millió készüléket szállított le világszerte, ami 20,3 százalékos piaci részesedést jelent. A Xiaomi 8,5 millió, az Apple pedig 6,4 millió készülékkel követte a vállalatot, 17,7, illetve 13,3 százalékos részesedéssel. A Huawei ezzel már hat egymást követő negyedévben, 2025 első negyedéve óta vezetik a piacot. Hamarosan újabb Huawei okosóra jön hazánkba is.

Huawei okosóra ( a modell pontos neve Huawei Watch GT 7 Pro) - forrás: Mediaworks
Huawei okosóra (a modell pontos neve Huawei Watch GT 7 Pro) - forrás: Mediaworks

A Huawei legújabb viselhető eszközei jól mutatják, milyen irányokban fejlődik tovább a kategória. A Huawei Watch GT 7 széria a sport és az egészségkövetés terén kínál új lehetőségeket, többek között a Huawei első Physical Readiness Score funkciójával, amely az alvásminőség, a szívfrekvencia-variabilitás, a stressz, a korábbi aktivitás és további egészségügyi adatok alapján segít felmérni a felhasználó napi fizikai felkészültségét. Az új EasyCross szíj pedig egyetlen mozdulattal rögzíthető, miközben a szíj szabadon maradó része a csuklóhoz simul. A sportolók számára a széria új sí- és snowboardfunkciókat, köztük beltéri síelési módot, valamint továbbfejlesztett kerékpáros funkciókat kínál. A 46 mm-es modell könnyű használat mellett akár 21 napos, tipikus használat mellett pedig akár 12 napos üzemidőt  biztosít a gyártó számításai szerint. Az Origo Huawei Watch GT 7 Pro tesztjét itt lehet elérni.

Újabb Huawei okosóra: hamarosan Magyarországra érkezik a Huawei Watch D3

A Huawei következő újdonsága, a Huawei Watch D3, amely hamarosan Magyarországon is elérhető lesz, az egészségkövetés egy másik területére helyezi a hangsúlyt. Az okosóra integrált 

miniatűr légpumpával és a szíjba épített felfújható mandzsettával rendelkezik, így a vérnyomás mérésére az orvosi vérnyomásmérőknél is alkalmazott oszcillometriás módszert használja.

A Wwatch D3 érkezése jól illeszkedik a Huawei viselhető eszközökre vonatkozó stratégiájába, amelyben a sport és a mindennapi aktivitás követése mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségmegőrzést támogató funkciók.

A Huawei európai egészségügyi kutatásokat is támogat

A vállalat támogatásával Európában nemrég elindult a Terve Research platform is, amely lehetővé teszi, hogy orvosi kutatók Huawei okosórák, viselhető eszközök segítségével nagyszabású kutatásokat végezzenek. A Thryve-val együttműködésben fejlesztett platform 

álnevesített (pszeudonimizált) adatokat biztosít a kutatásokhoz, a felhasználók pedig a jövőben közvetlenül az alkalmazáson keresztül választhatják ki, mely vizsgálatokban szeretnének részt venni.

A Huawei számára a hat egymást követő negyedévben elért piacvezető pozíció azt is visszaigazolja, hogy érdemes tovább fejleszteni a viselhető technológiákat, és olyan megoldásokba fektetni, amelyek az emberek mindennapjaiban is valódi segítséget nyújtanak. A vállalat a jövőben is azon dolgozik, hogy a sport és az aktív életmód támogatása mellett az egészség tudatosabb követésében is egyre több lehetőséget kínáljon.

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