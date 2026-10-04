Ezen a piacon a Huawei diktál, az Apple csak a harmadik

A Huawei 2026 második negyedévében is megőrizte vezető helyét a globális csuklón viselhető eszközök piacán, derül ki az IDC legfrissebb negyedéves globális viselhetőeszköz-piaci jelentéséből. A vállalat 9,7 millió készüléket szállított le világszerte, ami 20,3 százalékos piaci részesedést jelent. A Xiaomi 8,5 millió, az Apple pedig 6,4 millió készülékkel követte a vállalatot, 17,7, illetve 13,3 százalékos részesedéssel. A Huawei ezzel már hat egymást követő negyedévben, 2025 első negyedéve óta vezetik a piacot. Hamarosan újabb Huawei okosóra jön hazánkba is.

Huawei okosóra (a modell pontos neve Huawei Watch GT 7 Pro) - forrás: Mediaworks

A Huawei legújabb viselhető eszközei jól mutatják, milyen irányokban fejlődik tovább a kategória. A Huawei Watch GT 7 széria a sport és az egészségkövetés terén kínál új lehetőségeket, többek között a Huawei első Physical Readiness Score funkciójával, amely az alvásminőség, a szívfrekvencia-variabilitás, a stressz, a korábbi aktivitás és további egészségügyi adatok alapján segít felmérni a felhasználó napi fizikai felkészültségét. Az új EasyCross szíj pedig egyetlen mozdulattal rögzíthető, miközben a szíj szabadon maradó része a csuklóhoz simul. A sportolók számára a széria új sí- és snowboardfunkciókat, köztük beltéri síelési módot, valamint továbbfejlesztett kerékpáros funkciókat kínál. A 46 mm-es modell könnyű használat mellett akár 21 napos, tipikus használat mellett pedig akár 12 napos üzemidőt biztosít a gyártó számításai szerint. Az Origo Huawei Watch GT 7 Pro tesztjét itt lehet elérni.

Újabb Huawei okosóra: hamarosan Magyarországra érkezik a Huawei Watch D3

A Huawei következő újdonsága, a Huawei Watch D3, amely hamarosan Magyarországon is elérhető lesz, az egészségkövetés egy másik területére helyezi a hangsúlyt. Az okosóra integrált

miniatűr légpumpával és a szíjba épített felfújható mandzsettával rendelkezik, így a vérnyomás mérésére az orvosi vérnyomásmérőknél is alkalmazott oszcillometriás módszert használja.

A Wwatch D3 érkezése jól illeszkedik a Huawei viselhető eszközökre vonatkozó stratégiájába, amelyben a sport és a mindennapi aktivitás követése mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségmegőrzést támogató funkciók.