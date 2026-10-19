Huawei Watch 6: látványos kijelző, fejlett egészségfigyelés és önálló mobilkapcsolat

A Huawei Watch 6 megalkotásakor szerintem nem egyetlen területre koncentráltak a mérnökök. A cél inkább egy olyan készülék létrehozása volt, amely a mindennapokban ugyanolyan jól használható, mint sportolás közben, miközben az egészségfigyelés területén is komoly képességekkel rendelkezik. Kifejezetten praktikus és elegáns okosóra lett, az egyik legnagyobb erénye, hogy sok különböző feladatot képes egyetlen eszközben egyesíteni.

Huawei Watch 6 okosóra - Fotó: Mediaworks

A Huawei Watch 6 két méretben kapható. A 42 milliméteres változat alumíniumházzal készül, és szíj nélkül mindössze 38 grammot nyom, így azok számára is kényelmes lehet, akik nem szeretik a nagy és nehéz órákat .A 46 milliméteres modell rozsdamentes acélból készült házat kapott, tömege megközelítőleg 60 gramm. A kialakítás egyik leglátványosabb részlete az enyhén domborodó zafírüveg. Ez nemcsak elegánsabbá teszi az órát, hanem a karcolásokkal szemben is védelmet nyújt. A sík felülethez szokott ujjunk először meglepődik, de nagyon gyorsan hozzá lehet szokni, persze, hiszen valahogy a kialakítás ergonómiai telitalálat, és tényleg nagyon minőségi érzetre. A kisebb modell 1,38, a nagyobb 1,5 hüvelykes LTPO AMOLED-kijelzőt kapott, mindkettő 466 × 466 képpontos felbontással és akár 3000 nites csúcsfényerővel. Az óra kijelzője erős napsütésben is jól olvasható. A képernyő élénk színeit és kontrasztja sokat lendít ezen, a prémium kialakítással együtt a készülé kifejezett erősségei közé tartozik a megjelenítő. A Huawei egy apró, de praktikus részletre is figyelt: az EasyCross szíjrendszerben a szíj szabad vége a pánt alá csúsztatható, így nem akad bele a ruházatba, és sportolás közben sem kell folyamatosan igazgatni. Ilyen megoldás van a Huawei Watch GT 7 szériánál is.

Az X-TAP az egyik legizgalmasabb innováció

A Watch 6 legérdekesebb képessége nem a kijelzőhöz vagy a sportfunkciókhoz kapcsolódik, hanem egy apró érzékelőhöz, amely az óra oldalán található. A Huawei X-TAP nevű rendszere lehetővé teszi, hogy a készülék ne kizárólag a csuklón keresztül gyűjtsön egészségügyi adatokat a Huawei okosóra, hanem az ujjbegyet is felhasználja a mérésekhez. Ez az EKG-mérés és az érrendszeri/egészségügyi gyorsteszt (Health Glance) során biztosít pontosabb jelet, mint a sima csuklófelületi optikai szenzorok. Az ujjbegyen keresztül történő mérés lényegesen jobb jel-zaj arányt és pontosabb adatgyűjtést teszt lehetővé, mint a csukló átvilágítása, mivel az ujjbegyekben a hajszálerek sokkal közelebb húzódnak a bőrfelszínhez.