Huawei Watch D3: Vérnyomást mér, EKG-t készít, és még alvás közben is figyel

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A készülék a korábbi Huawei Watch D2-nél vékonyabb, 11,3 milliméteres házat kapott, szíj nélkül 36 grammos az óratest. A D3 1,92 hüvelykes AMOLED kijelzővel, Android- és iOS-kompatibilitással, Bluetooth-hívásokkal, sportfunkciókkal és Curve Pay-alapú érintésmentes fizetéssel használható. A kijelző világos, éles, színekben élénk, és jól bírja a gyűrűdés, a masszív tesztidőszak alatt sem karcolódott meg, ahogy az óratest sem. A menürendszer könnyen kezelhető, a forgatható koronával kényelmesen lehet navigálni a különböző funkciók között. A nagy méretnek köszönhetően az értesítések, az edzésadatok és a különböző menüpontok is jól áttekinthetők. Az akkumulátor 5-6 napot bír, ez persze intenzívebb használatnál csökkenhet, a töltési idő kb 75 perc.

Ami a sportfunkciókat illeti, a Huawei Watch D3 több mint száz edzésmódot kínál, köztük futást, kerékpározást, gyaloglást, golfot és téli sportokat. A vérnyomásmérős szíj miatt viszont annyira nem kerek a történet, mint mondjuk a Huawei Watch GT 7 Pro esetében, mivel bár az óraház IP68-as védettségű, a speciális szíjat óvni kell a víztól, a D3 nem úszáshoz készült, és zuhanyzás előtt is ajánlott levenni.

A Huawei jelentősen csökkentette a felfújódó mandzsetta méretét a korábbi generációhoz képest, így az óra már sokkal kevésbé emlékeztet orvosi műszerre. Sőt, az az igazság, hogy ha a csuklón van, akkor meg nem mondaná senki, hogy amúgy egyben az is.

A kisebb méret és a letisztultabb forma miatt hétköznapi viseletként is megállja a helyét. Az órát hosszabb időn át is kellemes viselni, a speciális szíj miatt pedig nem válik kényelmetlenné a viselése, maximum, ha valami miatt nagyon izzadni kezd a csuklónk. Érdemes bizonyos időközönként a áttörölgetni a szíjat belülről is, hiszen azért kevésbé szellőzik, mint a hagyományos sportszíjak.

A felfújódó mandzsetta a szíjon belül - Fotó: MEDIAWORKS

Okosóra vérnyomásméréssel: hogyan működik a hétköznapokban?

Egy mérés fél percet vesz igénybe, és a Huawei Health alkalmazásból egyszerűen készíthető az orvosnak is megmutatható jelentés. Néhány nap rendszeres használat után már jól kirajzolódnak a napszakonkénti vérnyomásváltozások és mintázatok. Hagyományos felkaros vérnyomásmérővel ellenőrizve a D3-at csupán plusz-mínusz 3 Hgmm eltérést tapasztaltam. Persze nem igazán egy súlycsoport a két eszköztípus, ami a hordozhatóságot illeti: a D3 különösen vonzó lehet azoknak, akik rendszeresen szeretnék ellenőrizni a vérnyomásukat, de ehhez nem akarnak orvoshoz menni vagy otthon külön szeánszként elővenni egy csuklóra vagy felkarra felhelyezhető dedikált eszközt. Az órát folyamatosan hordjuk, a mérés pedig pofonegyszerű és gyors, és az egy-egy mérés helyett kifejezetten értékes információ lehet egy 24 órás vérnyomás-monitorozás során kirajzolódó mintázat. A vérnyomásmérés így szinte észrevétlenül illeszkedik a mindennapokba.