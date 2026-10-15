Huawei Watch D3: Vérnyomást mér, EKG-t készít, és még alvás közben is figyel

A Huawei Watch D3 egyik legfontosabb ígérete, hogy a vérnyomásmérés többé nem feltétlenül jelent külön készüléket, mandzsettát és tudatosan megtervezett, nehézkes mérési időpontokat. A kínai gyártó harmadik generációs vérnyomásmérő okosórája már a nap folyamán, sőt alvás közben is képes rendszeresen megmérni a viselője vérnyomását. A magas vérnyomás Európa egyik legsúlyosabb népegészségügyi problémája, de sokan saját a értéküket sem ismerik a gyártó 2026-os európai egészségfelmérése szerint.
Huawei Watch D3: vérnyomásmérés a csuklón, bármikor
Az Athéni Egyetem Hipertónia Központjának igazgatója, a Nemzetközi Hipertónia Társaság elnöke, George Stergiou magasvérnyomás-specialista a Huawei müncheni előzetes bemutatójának panelbeszélgetésén azt mondta, a vérnyomás változékonyságát sokáig zajként kezelték, miközben valójában további információt hordozhat. Szerinte a orvoslás hagyományosan pillanatfelvételekre épül: a vérnyomást vagy a vércukrot egy adott helyen és időben mérik, majd ebből próbáltak következtetni a beteg állapotára. A valódi lehetőség szerinte az lenne a vérnyomás kapcsán, ha látnánk, mi történik munka, stressz vagy alvás közben. A Huawei Watch D3 pedig pont ezt a folytonos adatfelvételt segíthet előállítani, ami a vérnyomást illeti. A legfontosabb tulajdonsága, hogy nem pusztán optikai érzékelőkkel próbál következtetni a vérnyomásra. Az óraszíj belső oldalán egy apró, felfújható légpárna található, amelyet az órába épített pumpa működtet. A rendszer a hagyományos, mandzsettás vérnyomásmérőkhöz hasonló fizikai elven dolgozik. A Huawei készüléke konkrét szisztolés és diasztolés értékeket ad meg higanymilliméterben.
Szóval a Huawei nem egyszerűen egy újabb okosóra-funkciót kínál, hanem olyan technológiát, amely érdemben könnyebbé teheti a rendszeres vérnyomás-ellenőrzést. Orvostechnikai tanúsítással rendelkező eszközt kapunk egy olyan órában, amely külsőre alig különbözik egy hétköznapi okosórától.
A készülék a korábbi Huawei Watch D2-nél vékonyabb, 11,3 milliméteres házat kapott, szíj nélkül 36 grammos az óratest. A D3 1,92 hüvelykes AMOLED kijelzővel, Android- és iOS-kompatibilitással, Bluetooth-hívásokkal, sportfunkciókkal és Curve Pay-alapú érintésmentes fizetéssel használható. A kijelző világos, éles, színekben élénk, és jól bírja a gyűrűdés, a masszív tesztidőszak alatt sem karcolódott meg, ahogy az óratest sem. A menürendszer könnyen kezelhető, a forgatható koronával kényelmesen lehet navigálni a különböző funkciók között. A nagy méretnek köszönhetően az értesítések, az edzésadatok és a különböző menüpontok is jól áttekinthetők. Az akkumulátor 5-6 napot bír, ez persze intenzívebb használatnál csökkenhet, a töltési idő kb 75 perc.
Ami a sportfunkciókat illeti, a Huawei Watch D3 több mint száz edzésmódot kínál, köztük futást, kerékpározást, gyaloglást, golfot és téli sportokat. A vérnyomásmérős szíj miatt viszont annyira nem kerek a történet, mint mondjuk a Huawei Watch GT 7 Pro esetében, mivel bár az óraház IP68-as védettségű, a speciális szíjat óvni kell a víztól, a D3 nem úszáshoz készült, és zuhanyzás előtt is ajánlott levenni.
A Huawei jelentősen csökkentette a felfújódó mandzsetta méretét a korábbi generációhoz képest, így az óra már sokkal kevésbé emlékeztet orvosi műszerre. Sőt, az az igazság, hogy ha a csuklón van, akkor meg nem mondaná senki, hogy amúgy egyben az is.
A kisebb méret és a letisztultabb forma miatt hétköznapi viseletként is megállja a helyét. Az órát hosszabb időn át is kellemes viselni, a speciális szíj miatt pedig nem válik kényelmetlenné a viselése, maximum, ha valami miatt nagyon izzadni kezd a csuklónk. Érdemes bizonyos időközönként a áttörölgetni a szíjat belülről is, hiszen azért kevésbé szellőzik, mint a hagyományos sportszíjak.
Okosóra vérnyomásméréssel: hogyan működik a hétköznapokban?
Egy mérés fél percet vesz igénybe, és a Huawei Health alkalmazásból egyszerűen készíthető az orvosnak is megmutatható jelentés. Néhány nap rendszeres használat után már jól kirajzolódnak a napszakonkénti vérnyomásváltozások és mintázatok. Hagyományos felkaros vérnyomásmérővel ellenőrizve a D3-at csupán plusz-mínusz 3 Hgmm eltérést tapasztaltam. Persze nem igazán egy súlycsoport a két eszköztípus, ami a hordozhatóságot illeti: a D3 különösen vonzó lehet azoknak, akik rendszeresen szeretnék ellenőrizni a vérnyomásukat, de ehhez nem akarnak orvoshoz menni vagy otthon külön szeánszként elővenni egy csuklóra vagy felkarra felhelyezhető dedikált eszközt. Az órát folyamatosan hordjuk, a mérés pedig pofonegyszerű és gyors, és az egy-egy mérés helyett kifejezetten értékes információ lehet egy 24 órás vérnyomás-monitorozás során kirajzolódó mintázat. A vérnyomásmérés így szinte észrevétlenül illeszkedik a mindennapokba.
A Watch D3 talán legértékesebb funkciója nem is az egyszeri vérnyomásmérés, hanem az úgynevezett ABPM, vagyis az ambuláns, 24 órás vérnyomás-monitorozás. (Ez persze az aksiidőt csökkenti 2-3 napra, de az akkumulátor van értünk, és nem fordítva...) A készülék meghatározott időközönként automatikusan kezdeményezi a mérést, így nappal és éjszaka is adatokat gyűjthet. Ez azért hasznos, mert a vérnyomás természetes ingadozásáról, különösen az éjszakai változásokról egyetlen alkalmi mérés keveset árul el, ahogy Stergiou professzor is mondta a korábban említett eseményen. A szíjba integrált mechanikus légpárnás rendszer halkan és kellemesen működik, az automatikus éjszakai mérések nem zavarták meg az alvást, pedig igazán rossz alvó vagyok.
A készülék azoknak különösen azoknak értékes, akiknek rendszeresen kell ellenőrizniük a vérnyomásukat. A halk pumpa és a kényelmes éjszakai monitorozás miatt a D3 ideális megoldás, egy olyan technológiai bravúr, ami valódi segítséget nyújt a mindennapokban - és itt jegyezzük meg, hogy ez már a széria harmadik darabja, tehát a Huawei évek óta tökéltesíti a technológiát. Újdonság, hogy bizonyos mozgásformáknál közvetlenül az edzés előtt és után is képes vérnyomást mérni. A támogatott tevékenységek között szerepel a futás, a gyaloglás és a kerékpározás. Ez hasznos fejlesztés, de a funkció egyelőre csak kiválasztott sportmódokkal működik. A rendszer az edzés utáni vérnyomásválaszt is értékeli. Fontos, hogy ez nem jelent mozgás közbeni folyamatos vérnyomásmérést. A készülék a terhelés előtti és utáni értékeket hasonlítja össze. A gyártó saját prototípustesztje alapján javult a D3 mérési pontossága elődjéhez képest: a D3-mal végzett mérések legalább 88 százaléka legfeljebb 10 Hgmm-rel tért el a referenciaértéktől, szemben a D2 82 százalékával. A legfeljebb 15 Hgmm-es eltérést mutató mérések aránya pedig 94-ről legalább 97 százalékra emelkedett. George Stergiou a korábban említett panelbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy a D3 akkora ugrás a D2 után, hogy akár D4-nek is nevezhették volna.
A vérnyomásmérés mellett más egészségügyi funkciói is vannak természetesen, hiszen a Huawei órái ebben kivételesen erősek. Pulzusmérés során egyenletes, megbízható pulzusadatokat kapunk, az egycsatornás EKG 30 másodperces mérés során többek között a pitvarfibrillációra utaló rendellenességeket keresheti. Hordozható megoldásként nagyon hasznos, természetesen nem ér fel egy 12 elvezetéses klinikai EKG-val, de értékelhető információkat adhat, az eredményeket pedig PDF formátumban is exportálhatjuk. Előnyös lehet az egészségtudatosság és a mintagyűjtés szempontjából, hogy a Huawei az EKG-t és a pitvarfibrillációra utaló jelek keresését is beépítette az átfogó egészségfigyelő rendszerébe, ahogy a véroxigénszint a folyamatos egészségfigyelés része. Utóbbit hagyományos, gyógyszertári mérővel összehasonlítva 1 százalékpontos plusz-mínusz eltérést kaptam, ami nagyon jó eredmény.
Az egyik legerősebb kiegészítő funkciója az órának - az orvostechnikai minősítést kapott vérnyomásmérésen kívül persze - a Health Glance, az egészségügyi gyorsellenőrzést. A mérés akár 11 egészségügyi mutatót foglal össze, többek között a vérnyomást, pulzust, véroxigénszintet, stresszt, EKG-t és az érfali merevséget.
Gyors és kényelmes, egyetlen művelettel elindítható, így nem szükséges minden funkciót külön megnyitni. Az alvásfigyelés különösen megbízható, percre pontosan felismerte az elalvást, az ébredést és az éjszakai felébredéseket. A részletes, áttekinthető grafikonok is sokat segítenek az eredmények áttekintésében. Más okosórákkal összevetve hasonló alvásfázis-adatokat kaptam, és érdemes kiemelni, hogy az a D3 az éjszakai vérnyomásfigyelést és a hagyományos alváselemzést egyetlen eszközben kínálja. A halk pumpa és a viszonylag enyhe nyomás miatt az automatikus éjszakai vérnyomásmérések nem ébresztettek, egyszerre tudtam rögzíteni az alvás és a vérnyomás változásait, előbbi adatai között is láttam, hogy utóbbi nem zavarja az alvásomat.
A Huawei Watch D3 elsősorban azoknak lehet érdekes, akik rendszeresen szeretnék nyomon követni a vérnyomásukat, de nem akarnak naponta többször külön mérőeszközt elővenni.
Az óra legnagyobb előnye
- a valódi mandzsettás mérés,
- az éjszakai adatgyűjtés
- és a hosszabb távú vérnyomásváltozások dokumentálása.
Ezekben olyan lehetőségeket kínál, amelyek a hagyományos okosórából hiányoznak. Ha valakinek ismert vérnyomásproblémái vannak, természetesen érdemes a kezelőorvossal egyeztetni a mérések módjáról. Nem is egészségügyi oldalról szeretnék okoskodni, ami a Huawei Watch D3-at illeti, inkább azt emelném ki, hogy végre eljutottunk oda, amikor a technológia kézzel fogható segítséget nyújthat olyan szempontból is, ami hosszú távon nem csak jobbá, szórakoztatóbbá, élvezetesebbé teheti az életünket, hanem adott esetben meg is hosszabbíthatja azt.
A készülék vérnyomásmérő funkciója megfelel az Európai Unió orvostechnikai eszközökre vonatkozó MDR-rendeletének, rendelkezik a szükséges CE-tanúsítással, és Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is nyilvántartásba vette.