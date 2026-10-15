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Huawei Watch D3

Huawei Watch D3: Vérnyomást mér, EKG-t készít, és még alvás közben is figyel

1 órája
Olvasási idő: 18 perc
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A Huawei új okosórája nem egyszerűen egy újabb viselhető okoseszköz: a csuklón viselhető készülék beépített, felfújható mandzsettával méri a vérnyomást, akár alvás közben is. Emellett EKG-t készít, figyeli a pulzust és az alvást, a mért adatokról pedig az orvosnak is megmutatható jelentést állít össze. 24 órás monitorozásra is képes a Huawei Watch D3 okosóra.
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Huawei Watch D3Huaweivérnyomásmérésvérnyomásmérő

A Huawei Watch D3 egyik legfontosabb ígérete, hogy a vérnyomásmérés többé nem feltétlenül jelent külön készüléket, mandzsettát és tudatosan megtervezett, nehézkes mérési időpontokat. A kínai gyártó harmadik generációs vérnyomásmérő okosórája már a nap folyamán, sőt alvás közben is képes rendszeresen megmérni a viselője vérnyomását. A magas vérnyomás Európa egyik legsúlyosabb népegészségügyi problémája, de sokan saját a értéküket sem ismerik a gyártó 2026-os európai egészségfelmérése szerint

Huawei Watch D3
Huawei Watch D3 - Fotó: MEDIAWORKS

Huawei Watch D3: vérnyomásmérés a csuklón, bármikor

Az Athéni Egyetem Hipertónia Központjának igazgatója, a Nemzetközi Hipertónia Társaság elnöke, George Stergiou magasvérnyomás-specialista a Huawei müncheni előzetes bemutatójának panelbeszélgetésén azt mondta, a vérnyomás változékonyságát sokáig zajként kezelték, miközben valójában további információt hordozhat. Szerinte a orvoslás hagyományosan pillanatfelvételekre épül: a vérnyomást vagy a vércukrot egy adott helyen és időben mérik, majd ebből próbáltak következtetni a beteg állapotára. A valódi lehetőség szerinte az lenne a vérnyomás kapcsán, ha látnánk, mi történik munka, stressz vagy alvás közben. A Huawei Watch D3 pedig pont ezt a folytonos adatfelvételt segíthet előállítani, ami a vérnyomást illeti. A legfontosabb tulajdonsága, hogy nem pusztán optikai érzékelőkkel próbál következtetni a vérnyomásra. Az óraszíj belső oldalán egy apró, felfújható légpárna található, amelyet az órába épített pumpa működtet. A rendszer a hagyományos, mandzsettás vérnyomásmérőkhöz hasonló fizikai elven dolgozik. A Huawei készüléke konkrét szisztolés és diasztolés értékeket ad meg higanymilliméterben.

 A készülék vérnyomásmérő funkciója megfelel az Európai Unió orvostechnikai eszközökre vonatkozó MDR-rendeletének, rendelkezik a szükséges CE-tanúsítással, és Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is nyilvántartásba vette.

Szóval a Huawei nem egyszerűen egy újabb okosóra-funkciót kínál, hanem olyan technológiát, amely érdemben könnyebbé teheti a rendszeres vérnyomás-ellenőrzést. Orvostechnikai tanúsítással rendelkező eszközt kapunk egy olyan órában, amely külsőre alig különbözik egy hétköznapi okosórától. 

20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
Fotó: MEDIAWORKS

A készülék a korábbi Huawei Watch D2-nél vékonyabb, 11,3 milliméteres házat kapott, szíj nélkül 36 grammos az óratest. A D3 1,92 hüvelykes AMOLED kijelzővel, Android- és iOS-kompatibilitással, Bluetooth-hívásokkal, sportfunkciókkal és Curve Pay-alapú érintésmentes fizetéssel használható. A kijelző világos, éles, színekben élénk, és jól bírja a gyűrűdés, a masszív tesztidőszak alatt sem karcolódott meg, ahogy az óratest sem. A menürendszer könnyen kezelhető, a forgatható koronával kényelmesen lehet navigálni a különböző funkciók között. A nagy méretnek köszönhetően az értesítések, az edzésadatok és a különböző menüpontok is jól áttekinthetők. Az akkumulátor 5-6 napot bír, ez persze intenzívebb használatnál csökkenhet, a töltési idő kb 75 perc.

Ami a sportfunkciókat illeti, a Huawei Watch D3 több mint száz edzésmódot kínál, köztük futást, kerékpározást, gyaloglást, golfot és téli sportokat. A vérnyomásmérős szíj miatt viszont annyira nem kerek a történet, mint mondjuk a Huawei Watch GT 7 Pro esetében, mivel bár az óraház IP68-as védettségű, a speciális szíjat óvni kell a víztól, a D3 nem úszáshoz készült, és zuhanyzás előtt is ajánlott levenni.

A Huawei jelentősen csökkentette a felfújódó mandzsetta méretét a korábbi generációhoz képest, így az óra már sokkal kevésbé emlékeztet orvosi műszerre. Sőt, az az igazság, hogy ha a csuklón van, akkor meg nem mondaná senki, hogy amúgy egyben az is.

A kisebb méret és a letisztultabb forma miatt hétköznapi viseletként is megállja a helyét. Az órát hosszabb időn át is kellemes viselni, a speciális szíj miatt pedig nem válik kényelmetlenné a viselése, maximum, ha valami miatt nagyon izzadni kezd a csuklónk. Érdemes  bizonyos időközönként a áttörölgetni a szíjat belülről is, hiszen azért kevésbé szellőzik, mint a hagyományos sportszíjak. 

20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
A felfújódó mandzsetta a szíjon belül - Fotó: MEDIAWORKS

Okosóra vérnyomásméréssel: hogyan működik a hétköznapokban?

Egy mérés fél percet vesz igénybe, és a Huawei Health alkalmazásból egyszerűen készíthető az orvosnak is megmutatható jelentés. Néhány nap rendszeres használat után már jól kirajzolódnak a napszakonkénti vérnyomásváltozások és mintázatok. Hagyományos felkaros vérnyomásmérővel ellenőrizve a D3-at csupán plusz-mínusz 3 Hgmm eltérést tapasztaltam. Persze nem igazán egy súlycsoport a két eszköztípus, ami a hordozhatóságot illeti: a D3 különösen vonzó lehet azoknak, akik rendszeresen szeretnék ellenőrizni a vérnyomásukat, de ehhez nem akarnak orvoshoz menni vagy otthon külön szeánszként elővenni egy csuklóra vagy felkarra felhelyezhető dedikált eszközt. Az órát folyamatosan hordjuk, a mérés pedig pofonegyszerű és gyors, és az egy-egy mérés helyett kifejezetten értékes információ lehet egy 24 órás vérnyomás-monitorozás során kirajzolódó mintázat. A vérnyomásmérés így szinte észrevétlenül illeszkedik a mindennapokba. 

A Watch D3 talán legértékesebb funkciója nem is az egyszeri vérnyomásmérés, hanem az úgynevezett ABPM, vagyis az ambuláns, 24 órás vérnyomás-monitorozás. (Ez persze az aksiidőt csökkenti 2-3 napra, de az akkumulátor van értünk, és nem fordítva...) A készülék meghatározott időközönként automatikusan kezdeményezi a mérést, így nappal és éjszaka is adatokat gyűjthet. Ez azért hasznos, mert a vérnyomás természetes ingadozásáról, különösen az éjszakai változásokról egyetlen alkalmi mérés keveset árul el, ahogy Stergiou professzor is mondta a korábban említett eseményen.  A szíjba integrált mechanikus légpárnás rendszer halkan és kellemesen működik, az automatikus éjszakai mérések nem zavarták meg az alvást, pedig igazán rossz alvó vagyok. 

20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
A helyes testatartás mérés közben: az óra a szív magasságában, a másik kezünk megtámaszt. Éjszaka, alvás közben nem kell természetesen ilyen pózt felvenni a méréshez. Fotó: MEDIAWORKS

A készülék azoknak különösen azoknak értékes, akiknek rendszeresen kell ellenőrizniük a vérnyomásukat. A halk pumpa és a kényelmes éjszakai monitorozás miatt a D3 ideális megoldás, egy olyan technológiai bravúr, ami valódi segítséget nyújt a mindennapokban - és itt jegyezzük meg, hogy ez már a széria harmadik darabja, tehát a Huawei évek óta tökéltesíti a technológiát. Újdonság, hogy bizonyos mozgásformáknál közvetlenül az edzés előtt és után is képes vérnyomást mérni. A támogatott tevékenységek között szerepel a futás, a gyaloglás és a kerékpározás. Ez hasznos fejlesztés, de a funkció egyelőre csak kiválasztott sportmódokkal működik. A rendszer az edzés utáni vérnyomásválaszt is értékeli. Fontos, hogy ez nem jelent mozgás közbeni folyamatos vérnyomásmérést. A készülék a terhelés előtti és utáni értékeket hasonlítja össze. A gyártó saját prototípustesztje alapján javult a D3 mérési pontossága elődjéhez képest: a D3-mal végzett mérések legalább 88 százaléka legfeljebb 10 Hgmm-rel tért el a referenciaértéktől, szemben a D2 82 százalékával. A legfeljebb 15 Hgmm-es eltérést mutató mérések aránya pedig 94-ről legalább 97 százalékra emelkedett. George Stergiou a korábban említett panelbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy a D3 akkora ugrás a D2 után, hogy akár D4-nek is nevezhették volna.

Galéria: Képeken a Huawei Watch D3, a vérnyomásmérős okosóra-sorozat új tagja
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Képeken a Huawei Watch D3, a vérnyomásmérős okosóra-sorozat új tagja

A vérnyomásmérés mellett más egészségügyi funkciói is vannak természetesen, hiszen a Huawei órái ebben kivételesen erősek. Pulzusmérés során egyenletes, megbízható pulzusadatokat kapunk, az egycsatornás EKG 30 másodperces mérés során többek között a pitvarfibrillációra utaló rendellenességeket keresheti. Hordozható megoldásként nagyon hasznos, természetesen nem ér fel egy 12 elvezetéses klinikai EKG-val, de értékelhető információkat adhat, az eredményeket pedig PDF formátumban is exportálhatjuk. Előnyös lehet az egészségtudatosság és a mintagyűjtés szempontjából, hogy a Huawei az EKG-t és a pitvarfibrillációra utaló jelek keresését is beépítette az átfogó egészségfigyelő rendszerébe, ahogy a véroxigénszint a folyamatos egészségfigyelés része. Utóbbit hagyományos, gyógyszertári mérővel összehasonlítva 1 százalékpontos plusz-mínusz eltérést kaptam, ami nagyon jó eredmény.  

Az egyik legerősebb kiegészítő funkciója az órának - az orvostechnikai minősítést kapott vérnyomásmérésen kívül persze - a Health Glance, az egészségügyi gyorsellenőrzést. A mérés akár 11 egészségügyi mutatót foglal össze, többek között a vérnyomást, pulzust, véroxigénszintet, stresszt, EKG-t és az érfali merevséget.

Gyors és kényelmes, egyetlen művelettel elindítható, így nem szükséges minden funkciót külön megnyitni. Az alvásfigyelés különösen megbízható, percre pontosan felismerte az elalvást, az ébredést és az éjszakai felébredéseket. A részletes, áttekinthető grafikonok is sokat segítenek az eredmények áttekintésében. Más okosórákkal összevetve hasonló alvásfázis-adatokat kaptam, és érdemes kiemelni, hogy az a D3 az éjszakai vérnyomásfigyelést és a hagyományos alváselemzést egyetlen eszközben kínálja. A halk pumpa és a viszonylag enyhe nyomás miatt az automatikus éjszakai vérnyomásmérések nem ébresztettek, egyszerre tudtam rögzíteni az alvás és a vérnyomás változásait, előbbi adatai között is láttam, hogy utóbbi nem zavarja az alvásomat.

20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
Huawei Watch D3 cicával - Fotó: MEDIAWORKS

A Huawei Watch D3 elsősorban azoknak lehet érdekes, akik rendszeresen szeretnék nyomon követni a vérnyomásukat, de nem akarnak naponta többször külön mérőeszközt elővenni.
Az óra legnagyobb előnye 

  • a valódi mandzsettás mérés, 
  • az éjszakai adatgyűjtés 
  • és a hosszabb távú vérnyomásváltozások dokumentálása. 

Ezekben olyan lehetőségeket kínál, amelyek a hagyományos okosórából hiányoznak. Ha valakinek ismert vérnyomásproblémái vannak, természetesen érdemes a kezelőorvossal egyeztetni a mérések módjáról. Nem is egészségügyi oldalról szeretnék okoskodni, ami a Huawei Watch D3-at illeti, inkább azt emelném ki, hogy végre eljutottunk oda, amikor a technológia kézzel fogható segítséget nyújthat olyan szempontból is, ami hosszú távon nem csak jobbá, szórakoztatóbbá, élvezetesebbé teheti az életünket, hanem adott esetben meg is hosszabbíthatja azt. 

20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
20261012 Budapest, Huawei D3 SmartWatch. Fotó: ORIGO
Galéria: Képeken a Huawei Watch D3 vérnyomásmérős okosóra
Fotó: Origo
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Képeken a Huawei Watch D3 vérnyomásmérős okosóra
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