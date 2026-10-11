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mesterséges intelligencia

Ingyenes AI-jegyzetelőt adott ki a Google - internet nélkül is működik

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egy megbeszélésen vagy előadáson többé nem feltétlenül kell mindent kézzel lejegyezni. A Google új, ingyenes mesterséges intelligenciával működő alkalmazása leírja az elhangzottakat, összefoglalót készít, sőt még kérdezni is lehet tőle. Ráadásul mindezt internetkapcsolat nélkül, a számítógépen végzi el az ingyenes AI-jegyzetelő.
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mesterséges intelligenciajegyzetelésGoogle

Újabb hasznos feladatra fogható be a mesterséges intelligencia: a Google bemutatta AI Edge Foresight nevű alkalmazását, amely képes automatikusan jegyzetelni a megbeszéléseken, feldolgozni a hangfelvételeket, és összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat. A program ingyenes, és ami különösen érdekes, a működéséhez nincs szükség folyamatos internetkapcsolatra. A Google egyelőre kísérleti alkalmazásként kínálja az ingyenes AI-jegyzetelőt, amely elsősorban azoknak lehet hasznos, akik rendszeresen vesznek részt megbeszéléseken, interjúkat készítenek, vagy egyszerűen nem szeretnének mindent kézzel lejegyezni.

Van, aki a tollal írt saját jegyzetekre esküszik, de azért egy ingyenes AI-jegyzetelő komoly segítség lehet (illusztráció)
Van, aki a tollal írt saját jegyzetekre esküszik, de azért egy ingyenes AI-jegyzetelő komoly segítség lehet (illusztráció)
Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels

Ingyenes AI-jegyzetelő: nemcsak leírja, amit hall

A Google AI-jegyzetelő egyik legfontosabb képessége az automatikus jegyzetelés, hogy a beszélgetésekből és hangfelvételekből írott szöveget készít. A beszéd szöveggé alakítása azonban csak a kezdet. Az alkalmazásban a felhasználó maga is jegyzetelhet, akár néhány szóban vagy rövid felsorolások formájában. 

A mesterséges intelligencia ezeket a feljegyzéseket az elhangzottakkal összevetve részletesebb, rendezettebb jegyzetté alakítja.

Ez például akkor lehet hasznos, ha egy hosszabb megbeszélésen csak a legfontosabb gondolatokat írjuk fel. Az alkalmazás később a beszélgetés alapján kiegészítheti és érthetőbb formába rendezheti a jegyzeteinket. A Foresight ráadásul beépített AI-asszisztenst is kapott. Ennek kérdéseket tehetünk fel a korábban elhangzottakkal kapcsolatban, írja a The Verge, így nem feltétlenül kell egy hosszú beszélgetés teljes szövegét újra végigolvasnunk ahhoz, hogy megtaláljunk egy fontos információt. A programhoz a számítógépen tárolt fájlok is hozzákapcsolhatók, amelyek tartalmát az asszisztens szintén felhasználhatja a válaszadáshoz a TechCrunch beszámolója szerint.

Offline mesterséges intelligencia

Az újdonság talán legérdekesebb tulajdonsága, hogy a mesterséges intelligencia közvetlenül a számítógépen dolgozik. Míg számos AI-szolgáltatás a felhőben, vagyis távoli szervereken dolgozza fel az adatokat, a Foresight helyben végzi el a szükséges műveleteket. Ehhez a Google saját, eszközön futtatható mesterségesintelligencia-modelljét használja.

Ennek két fontos előnye van. 

  • Egyrészt az alkalmazás internetkapcsolat nélkül is használható, például utazás közben. 
  • Másrészt az adatvédelem szempontjából is kedvezőbb megoldást kínálhat.

A Google állítása szerint ugyanis 

a feldolgozott hangfelvételek, jegyzetek és dokumentumok nem hagyják el a felhasználó számítógépét. Ez különösen fontos lehet olyan megbeszéléseknél, amelyeken bizalmas vagy személyes információk hangzanak el.

Egyelőre nem mindenki használhatja

A Google AI Edge Foresight jelenleg macOS-re érhető el, és elsősorban az Apple saját fejlesztésű processzoraival felszerelt Mac számítógépekre optimalizálták. Ez azt jelenti, hogy az AI jegyzetelő Macre tölthető le, a Windows-felhasználók, illetve az androidos telefonok és az iPhone-ok tulajdonosai egyelőre nem számolhatnak az alkalmazás használatával a saját készülékükön. Ez a jövőben nyilván változhat, a program megjelenése pedig pozitív irányt mutat: a mesterséges intelligencia egyre több feladatot végezhetnek el közvetlenül a saját számítógépünkön, anélkül hogy az adatainkat távoli szerverekre kellene elküldeni.

Mostantól bárki ellenőrizheti, hogy mesterséges intelligencia készített-e egy képet vagy videót
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