Ingyenes AI-jegyzetelőt adott ki a Google - internet nélkül is működik

Újabb hasznos feladatra fogható be a mesterséges intelligencia: a Google bemutatta AI Edge Foresight nevű alkalmazását, amely képes automatikusan jegyzetelni a megbeszéléseken, feldolgozni a hangfelvételeket, és összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat. A program ingyenes, és ami különösen érdekes, a működéséhez nincs szükség folyamatos internetkapcsolatra. A Google egyelőre kísérleti alkalmazásként kínálja az ingyenes AI-jegyzetelőt, amely elsősorban azoknak lehet hasznos, akik rendszeresen vesznek részt megbeszéléseken, interjúkat készítenek, vagy egyszerűen nem szeretnének mindent kézzel lejegyezni.

Van, aki a tollal írt saját jegyzetekre esküszik, de azért egy ingyenes AI-jegyzetelő komoly segítség lehet (illusztráció)

Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels

Ingyenes AI-jegyzetelő: nemcsak leírja, amit hall

A Google AI-jegyzetelő egyik legfontosabb képessége az automatikus jegyzetelés, hogy a beszélgetésekből és hangfelvételekből írott szöveget készít. A beszéd szöveggé alakítása azonban csak a kezdet. Az alkalmazásban a felhasználó maga is jegyzetelhet, akár néhány szóban vagy rövid felsorolások formájában.

A mesterséges intelligencia ezeket a feljegyzéseket az elhangzottakkal összevetve részletesebb, rendezettebb jegyzetté alakítja.

Ez például akkor lehet hasznos, ha egy hosszabb megbeszélésen csak a legfontosabb gondolatokat írjuk fel. Az alkalmazás később a beszélgetés alapján kiegészítheti és érthetőbb formába rendezheti a jegyzeteinket. A Foresight ráadásul beépített AI-asszisztenst is kapott. Ennek kérdéseket tehetünk fel a korábban elhangzottakkal kapcsolatban, írja a The Verge, így nem feltétlenül kell egy hosszú beszélgetés teljes szövegét újra végigolvasnunk ahhoz, hogy megtaláljunk egy fontos információt. A programhoz a számítógépen tárolt fájlok is hozzákapcsolhatók, amelyek tartalmát az asszisztens szintén felhasználhatja a válaszadáshoz a TechCrunch beszámolója szerint.

Offline mesterséges intelligencia

Az újdonság talán legérdekesebb tulajdonsága, hogy a mesterséges intelligencia közvetlenül a számítógépen dolgozik. Míg számos AI-szolgáltatás a felhőben, vagyis távoli szervereken dolgozza fel az adatokat, a Foresight helyben végzi el a szükséges műveleteket. Ehhez a Google saját, eszközön futtatható mesterségesintelligencia-modelljét használja.