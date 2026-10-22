Elment az áram a viharban? Így maradhat interneted otthon

Ha elmegy az áram, az otthoni internetkapcsolatunk általában azonnal megszakad. Ennek egyszerű oka van: a vezetékes internetet biztosító modem és a Wi-Fi-jelet sugárzó router is elektromos árammal működik. Attól azonban, hogy ezek az eszközök kikapcsolnak, maga az internetkapcsolat még nem feltétlenül szűnik meg, nem lehetetlen az elérhető internet áramszünet esetén sem. Ha a szolgáltató hálózata működőképes marad, megfelelő tartalék áramforrással akár tovább is internetezhetünk.

Internet áramszünet esetén: így maradhatsz online (illusztráció) - Fotó: 123RF

A legegyszerűbb megoldás: mobilinternet megosztása az okostelefonról

Ha van megfelelő térerőnk, néhány mozdulattal saját Wi-Fi-hálózatot hozhatunk létre a telefonunk segítségével. Ezt a funkciót mobilhotspotnak vagy internetmegosztásnak nevezik. Androidos telefonon általában a Beállítások között, a Kapcsolatok vagy a Hálózat és internet menüpont alatt találjuk a Mobil hotspot lehetőséget. vagy a Mobilhálózat -> Személyes hotspot lehet még megfelelő útvonal. iPhone-on a Beállítások, majd a Személyes hotspot menüpontban kapcsolhatjuk be. Ezt követően a laptopunkkal, táblagépünkkel vagy egy másik telefonnal ugyanúgy csatlakozhatunk a létrehozott Wi-Fi-hálózathoz, mint az otthoni routerhez.

Arra is figyeljünk, hogy az internetmegosztás a mobiladat-keretünket fogyasztja. Egy laptop automatikus frissítései vagy a videóstreaming meglepően sok adatot használhatnak el, érdemes a frissítéseket az áramszünet idejére kikapcsolni, és a streaminget mellőzni vagy gyengébb minőséget beállítani.

Internet áramszünet esetén: szünetmentes tápegységgel a vezetékes net is megmaradhat

Kevésbé ismert megoldás, hogy bizonyos esetekben az otthoni vezetékes internet áramszünet alatt is működőképes maradhat. Ehhez egy szünetmentes tápegységre, röviden UPS-re van szükség. Ez lényegében egy akkumulátorral felszerelt eszköz, amely áramkimaradáskor automatikusan átveszi a csatlakoztatott készülékek energiaellátását. Ha a modemünket és a routerünket ilyen eszközről működtetjük, azok egy ideig áramszünet alatt is bekapcsolva maradhatnak. Különösen érdekes ez az optikai internetkapcsolatok esetében.

Az optikai kábel fényjelekkel továbbítja az adatokat, és maga az otthonunkba érkező optikai szál nem igényel elektromos áramot. A hozzá csatlakoztatott berendezésnek azonban már szüksége van rá.

Ez az ONT, Optical Network Terminal, azaz optikai hálózati terminál. Az a feladata, hogy az optikai hálózaton érkező jeleket a számítógépünk és a routerünk számára használható kapcsolattá alakítsa. Ha az ONT és a Wi-Fi-router külön készülék, mindkettőnek biztosítani kell az áramellátást. Ha egyetlen eszköz látja el mindkét feladatot, elegendő annak működéséről gondoskodni. Fontos azonban, hogy ez sem jelent biztos megoldást. Ha a szolgáltató hálózatának valamelyik szükséges berendezése is áram nélkül marad, vagy a vihar fizikailag megrongálja a hálózatot, hiába működik tovább az otthoni routerünk, internetkapcsolatunk nem lesz.