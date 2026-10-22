Elment az áram a viharban? Így maradhat interneted otthon

Ha elmegy az áram, az otthoni internetkapcsolatunk általában azonnal megszakad. Ennek egyszerű oka van: a vezetékes internetet biztosító modem és a Wi-Fi-jelet sugárzó router is elektromos árammal működik. Attól azonban, hogy ezek az eszközök kikapcsolnak, maga az internetkapcsolat még nem feltétlenül szűnik meg, nem lehetetlen az elérhető internet áramszünet esetén sem. Ha a szolgáltató hálózata működőképes marad, megfelelő tartalék áramforrással akár tovább is internetezhetünk.
A legegyszerűbb megoldás: mobilinternet megosztása az okostelefonról
Ha van megfelelő térerőnk, néhány mozdulattal saját Wi-Fi-hálózatot hozhatunk létre a telefonunk segítségével. Ezt a funkciót mobilhotspotnak vagy internetmegosztásnak nevezik. Androidos telefonon általában a Beállítások között, a Kapcsolatok vagy a Hálózat és internet menüpont alatt találjuk a Mobil hotspot lehetőséget. vagy a Mobilhálózat -> Személyes hotspot lehet még megfelelő útvonal. iPhone-on a Beállítások, majd a Személyes hotspot menüpontban kapcsolhatjuk be. Ezt követően a laptopunkkal, táblagépünkkel vagy egy másik telefonnal ugyanúgy csatlakozhatunk a létrehozott Wi-Fi-hálózathoz, mint az otthoni routerhez.
Arra is figyeljünk, hogy az internetmegosztás a mobiladat-keretünket fogyasztja. Egy laptop automatikus frissítései vagy a videóstreaming meglepően sok adatot használhatnak el, érdemes a frissítéseket az áramszünet idejére kikapcsolni, és a streaminget mellőzni vagy gyengébb minőséget beállítani.
Internet áramszünet esetén: szünetmentes tápegységgel a vezetékes net is megmaradhat
Kevésbé ismert megoldás, hogy bizonyos esetekben az otthoni vezetékes internet áramszünet alatt is működőképes maradhat. Ehhez egy szünetmentes tápegységre, röviden UPS-re van szükség. Ez lényegében egy akkumulátorral felszerelt eszköz, amely áramkimaradáskor automatikusan átveszi a csatlakoztatott készülékek energiaellátását. Ha a modemünket és a routerünket ilyen eszközről működtetjük, azok egy ideig áramszünet alatt is bekapcsolva maradhatnak. Különösen érdekes ez az optikai internetkapcsolatok esetében.
Az optikai kábel fényjelekkel továbbítja az adatokat, és maga az otthonunkba érkező optikai szál nem igényel elektromos áramot. A hozzá csatlakoztatott berendezésnek azonban már szüksége van rá.
Ez az ONT, Optical Network Terminal, azaz optikai hálózati terminál. Az a feladata, hogy az optikai hálózaton érkező jeleket a számítógépünk és a routerünk számára használható kapcsolattá alakítsa. Ha az ONT és a Wi-Fi-router külön készülék, mindkettőnek biztosítani kell az áramellátást. Ha egyetlen eszköz látja el mindkét feladatot, elegendő annak működéséről gondoskodni. Fontos azonban, hogy ez sem jelent biztos megoldást. Ha a szolgáltató hálózatának valamelyik szükséges berendezése is áram nélkül marad, vagy a vihar fizikailag megrongálja a hálózatot, hiába működik tovább az otthoni routerünk, internetkapcsolatunk nem lesz.
Mennyi ideig működhet az internet áramszünet esetén szünetmentes tápegységgel?
Ez elsősorban a csatlakoztatott eszközök fogyasztásától, a szünetmentes tápegység akkumulátorának kapacitásától és a működés közbeni energiaveszteségtől függ. Egy modem és egy router együtt viszonylag kevés áramot fogyaszthat, ezért megfelelően méretezett akkumulátoros tápegységgel akár többórás működés is elérhető, vagyis lehet otthon például wifi áramszünet esetén.
Nem mindegy azonban, milyen készüléket választunk. Egy számítógépekhez készült hagyományos UPS nem feltétlenül a leggazdaságosabb megoldás egy kis fogyasztású routerhez. Léteznek kifejezetten hálózati eszközökhöz tervezett, kisebb akkumulátoros tápegységek is.
Vásárlás előtt ellenőrizzük a modem és a router feszültségigényét, fogyasztását, csatlakozóját, valamint a tartalék áramforrás várható üzemidejét. Nem megfelelő feszültségű vagy polaritású tápegységet nem szabad csatlakoztatni a készülékekhez.
Így készüljünk fel az áramszünetre
Néhány egyszerű óvintézkedéssel sok kellemetlenséget megelőzhetünk.
- Tartsunk otthon feltöltött powerbankot, amellyel szükség esetén tölthetjük a telefonunkat.
- Próbáljuk ki előre a mobilinternet-megosztást, hogy szükség esetén már ne kelljen a beállításokkal bajlódni.
- Ha fontos a folyamatos otthoni internetkapcsolat, fontoljuk meg a modem és a router szünetmentes áramellátását.
- Áramszünet idején korlátozzuk a videóstreaminget, a nagy letöltéseket és az automatikus frissítéseket.
Ha a mobilhálózat túlterhelt, az internetes videóhívások helyett próbálkozzunk hagyományos telefonhívással vagy SMS-sel, amennyiben ezek elérhetők. Sokan abból indulnak ki, hogy áramszünet esetén a mobilhálózat azért működni fog. Ez azonban nem mindig igaz. A mobilhálózat bázisállomásai szintén elektromos árammal működnek. Egy részük rendelkezik tartalék energiaellátással, de ennek kapacitása véges. Ha egy nagyobb területen hosszabb ideig nincs áram, egyes bázisállomások idővel leállhatnak. Ráadásul ilyenkor sokan egyszerre próbálnak mobilinternetre váltani, ami túlterhelheti a még működő hálózatot. A telefon kijelzőjén látható térerő tehát önmagában nem garantálja, hogy az internet is megfelelően működik.
A módszer hátránya, hogy a telefon akkumulátora gyorsabban merülhet, különösen akkor, ha egyszerre több eszköz használja a kapcsolatot. Ezért áramszünet idején érdemes takarékoskodni az energiával, és szükség esetén powerbankról tölteni a készüléket. Egy feltöltött powerbank mindig életmentő lehet.