Lehet, hogy idegenek használják az internetedet, és még pénzt is kapnak érte

Amikor otthon internetezünk, természetesnek vesszük, hogy a kapcsolatunkat csak mi és a családtagjaink használják. Egy most leleplezett hackertámadás azonban megmutatta, hogy ez korántsem mindig igaz. A kiberbűnözők ugyanis úgy is pénzt kereshetnek az internet-előfizetésünkkel, hogy közben semmilyen látványos jele nincs a visszaélésnek. A GreyNoise kiberbiztonsági vállalat kutatói egy olyan támadássorozatot azonosítottak, amelynek a célja az internetkapcsolat feltörése volt, az akció során legalább 143 hálózati eszközt törtek fel 34 országban. Az érintett készülékek között D-Link és Ubiquiti berendezések is szerepelnek. A hackerek ezúttal nem elsősorban személyes adatokat vagy jelszavakat akartak megszerezni, hanem az áldozatok internetkapcsolatát akarták eladni.

Az internetkapcsolat feltörése volt a hackerek célja, hogy továbbértékesítsék mások internetelőfizetését (illusztráció)

Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

Internetkapcsolat feltörése: így keresnek pénzt a hackerek

A módszer lényege meglepően egyszerű. Léteznek olyan legális szolgáltatások, amelyek fizetnek azért, ha valaki megosztja a saját internetkapcsolatát másokkal. Az ügyfelek így egy másik felhasználó IP-címén keresztül érhetik el a világhálót.

A hackerek ezt a lehetőséget használták ki, csak éppen a készülékek tulajdonosainak tudta és beleegyezése nélkül.

A feltört eszközökre a Pawns.app nevű, egyébként legális alkalmazást telepítették. A program segítségével mások internetes adatforgalmát az áldozatok kapcsolatán keresztül továbbíthatták, miközben a szolgáltatás használatáért járó pénzt a támadók kaphatták meg. Ezt a módszert proxyjackingnek nevezik. A gyakorlatban olyan, mintha valaki titokban bérbe adná az internetünket, a bevételt pedig megtartaná magának. Vagy még szemléletesebben: mintha egy idegen kiadná a házunk egyik szobáját egy másik idegennek, miközben mi is benne lakunk.

Miért veszélyes a tulajdonosra az internetlopás?

Elsőre úgy tűnhet, hogy némi idegen adatforgalom nem jelent különösebb problémát, különösen korlátlan otthoni internet esetén. A veszély azonban ennél jóval komolyabb.

Az idegenek internetes tevékenysége ugyanis a feltört kapcsolat nyilvános IP-címéről látszódhat. Ha ezen keresztül

kéretlen üzeneteket küldenek,

weboldalakat támadnak

vagy más visszaéléseket követnek el,

a gyanús forgalom a vétlen tulajdonos internetkapcsolatához kapcsolódhat.