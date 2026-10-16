Lehet, hogy idegenek használják az internetedet, és még pénzt is kapnak érte

Amikor otthon internetezünk, természetesnek vesszük, hogy a kapcsolatunkat csak mi és a családtagjaink használják. Egy most leleplezett hackertámadás azonban megmutatta, hogy ez korántsem mindig igaz. A kiberbűnözők ugyanis úgy is pénzt kereshetnek az internet-előfizetésünkkel, hogy közben semmilyen látványos jele nincs a visszaélésnek. A GreyNoise kiberbiztonsági vállalat kutatói egy olyan támadássorozatot azonosítottak, amelynek a célja az internetkapcsolat feltörése volt, az akció során legalább 143 hálózati eszközt törtek fel 34 országban. Az érintett készülékek között D-Link és Ubiquiti berendezések is szerepelnek. A hackerek ezúttal nem elsősorban személyes adatokat vagy jelszavakat akartak megszerezni, hanem az áldozatok internetkapcsolatát akarták eladni.
Internetkapcsolat feltörése: így keresnek pénzt a hackerek
A módszer lényege meglepően egyszerű. Léteznek olyan legális szolgáltatások, amelyek fizetnek azért, ha valaki megosztja a saját internetkapcsolatát másokkal. Az ügyfelek így egy másik felhasználó IP-címén keresztül érhetik el a világhálót.
A hackerek ezt a lehetőséget használták ki, csak éppen a készülékek tulajdonosainak tudta és beleegyezése nélkül.
A feltört eszközökre a Pawns.app nevű, egyébként legális alkalmazást telepítették. A program segítségével mások internetes adatforgalmát az áldozatok kapcsolatán keresztül továbbíthatták, miközben a szolgáltatás használatáért járó pénzt a támadók kaphatták meg. Ezt a módszert proxyjackingnek nevezik. A gyakorlatban olyan, mintha valaki titokban bérbe adná az internetünket, a bevételt pedig megtartaná magának. Vagy még szemléletesebben: mintha egy idegen kiadná a házunk egyik szobáját egy másik idegennek, miközben mi is benne lakunk.
Miért veszélyes a tulajdonosra az internetlopás?
Elsőre úgy tűnhet, hogy némi idegen adatforgalom nem jelent különösebb problémát, különösen korlátlan otthoni internet esetén. A veszély azonban ennél jóval komolyabb.
Az idegenek internetes tevékenysége ugyanis a feltört kapcsolat nyilvános IP-címéről látszódhat. Ha ezen keresztül
- kéretlen üzeneteket küldenek,
- weboldalakat támadnak
- vagy más visszaéléseket követnek el,
a gyanús forgalom a vétlen tulajdonos internetkapcsolatához kapcsolódhat.
Ennek következtében egyes szolgáltatások letilthatják az adott IP-címet, és akár a rendőröknek is magyarázkodhat a későbbiekben.
A BleepingComputer beszámolója szerint a támadók többek között a D-Link ShareCenter hálózati adattárolók, valamint a Ubiquiti UniFi Video kamerarögzítő rendszerek ismert biztonsági hibáit használták ki. A kutatók Hikvision és Dahua kamerarögzítő berendezések elleni támadási kísérleteket is észleltek. Egyes esetekben a hackerek olyan távoli hozzáférést állítottak be, amely megkönnyíthette a későbbi visszajutást a készülékekre. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden D-Link vagy Ubiquiti eszköz érintett.
Honnan tudom, hogy feltörték a routert? Hogyan védekezhetek?
Bár a feltárt támadás részletei alapján általában az otthoni Wi-Fi-routereket törték fel a támadók, hanem meghatározott, sérülékeny hálózati adattárolókat, kamerarögzítőket és más interneten elérhető rendszereket céloztak, nem árt azért odafigyelni. Így tudod ellenőrizni a routert:
- Lépj be a router kezelőfelületére. Böngészőben próbáld meg a 192.168.1.1 vagy 192.168.0.1 címet. Ha egyik sem működik, a telefon Wi-Fi-beállításainál keresd az átjáró címét.
- Nézd meg a csatlakoztatott eszközöket. Keresd a „Connected devices”, „Clients” vagy „Eszközlista” menüt. Ellenőrizd, hogy minden készüléket felismersz-e.
- Ellenőrizd a biztonsági beállításokat. Nézd meg a DNS-címeket, a porttovábbításokat, a távoli adminisztrációt és az esetleges ismeretlen felhasználói fiókokat.
A kapcsolat megosztása lassulást vagy szokatlanul magas adatforgalmat is okozhat, bár ezek nem feltétlenül jelentkeznek. A legfontosabb, hogy az otthoni hálózathoz csatlakozó eszközök ne maradjanak évekig frissítés nélkül. Ez különösen igaz az internet felől is elérhető adattárolókra, biztonsági kamerákra és rögzítőkre. Érdemes ellenőrizni a router biztonsága érdekében, hogy a gyártó kínál-e új firmware-t, vagyis a készülék működését vezérlő szoftverhez frissítést. Ha egy régi eszköz már nem kap biztonsági javításokat, célszerű lecserélni, vagy legalább megszüntetni a közvetlen internetes elérhetőségét. Ugyancsak fontos az alapértelmezett jelszavak lecserélése, a feleslegesen engedélyezett távoli hozzáférések kikapcsolása, valamint az ismeretlen alkalmazások és beállítások ellenőrzése.