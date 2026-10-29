Túl kicsinek mutatta? A férfiak méretére utalhatott az Apple reklámja - új értelmet nyer az iPad mini elnevezés?

Első pillantásra semmi különös nincs az Apple új iPad minijének egyik reklámfotóján. A képen egy kéz két ujjal fogja a táblagép szélét, ezzel is érzékeltetve, mennyire vékony az eszköz. Csakhogy ugyanez a reklám Dél-Koreában már egészen másképp néz ki: a kézről egyszerűen lemondtak, és csak maga a készülék látható. A különbségre az AppleInsider és a TechTimes is felhívta a figyelmet. Az Egyesült Államokban és Kínában használt képen a hüvelyk- és mutatóujj közé fogott táblagép látható, a dél-koreai változatról azonban hiányzik a kéz. A változtatás hátterében egy olyan kézmozdulat állhat, amely a világ legtöbb országában teljesen ártalmatlan, Dél-Koreában viszont egészen más jelentést kapott.

iPad Mini

Fotó: Apple

Miért lehet sértő két egymáshoz közel tartott ujj az iPad mini reklámfotón?

A hüvelyk- és mutatóujj egymáshoz közelítése általában azt jelenti, hogy valami nagyon kicsi vagy vékony. Az Apple reklámjában is pontosan ezt a tulajdonságot hangsúlyozza a mozdulat.

Dél-Koreában azonban az elmúlt években ez a gesztus komoly társadalmi viták középpontjába került. Egyes internetes közösségek ugyanis a férfi nemi szerv kis méretére tett gúnyos utalásként értelmezik, és férfiellenes szimbólumnak tartják.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a kézmozdulat általánosan elfogadott jelentése. Sokak számára Dél-Koreában is teljesen hétköznapi gesztusról van szó, az internetes vitákban azonban olyan politikai és társadalmi többletjelentést kapott, amelyre a nagyvállalatoknak is érdemes odafigyelniük.

A magyar weboldalon látható kép:

...és itt a koreai oldal:

Egy videojáték miatt már komoly botrány tört ki

A kézmozdulat körüli vita 2023 novemberében különösen nagy figyelmet kapott, amikor a dél-koreai Nexon egyik népszerű videojátékának, a MapleStorynak a promóciós animációjában hasonló mozdulatot fedeztek fel. Egyes internetezők azzal vádolták meg a készítőket, hogy szándékosan rejtettek feminista üzenetet a videóba. A vita gyorsan elterjedt az interneten, és a játékkiadó más reklámanyagaiban is hasonló jeleket kezdtek keresni.

Az ügy végül odáig fajult, hogy a vitatott videót eltávolították, a készítésében részt vevő animációs stúdió pedig bocsánatot kért a kialakult helyzet miatt, ugyanakkor tagadta, hogy szándékosan helyezte volna el a gesztust.

Nem először tűnik el egy kéz az Apple reklámjáról

A mostani iPad mini-reklám különlegessége, hogy az Apple korábban már egy másik készüléknél is hasonló megoldást alkalmazott. A 2025-ben bemutatott iPhone Air egyik promóciós képén a telefon vékonyságát szintén ujjak segítségével szemléltették. A dél-koreai változaton azonban az ujjak nem szerepeltek, miközben más országokban továbbra is láthatók voltak. Ez arra utalhat, hogy az Apple tudatosan figyel a helyi kulturális érzékenységekre, és igyekszik elkerülni az olyan reklámokat, amelyek félreérthető üzenetet hordozhatnak. Az Apple egyébként nem közölte, hogy pontosan miért módosította az iPad mini dél-koreai reklámképét.