Gyorsan merül az iPhone-od? Ezek a jelek mutatják, hogy ideje akkumulátort cserélni

Az iPhone akkumulátor élettartama véges, nem tart örökké. Ahogy telnek az évek, egyre kevesebb energiát képes tárolni, így a korábban egész nap működő telefon már kora délután töltőért kiálthat. Ez természetes folyamat, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy új készülékre lenne szükség. Mutatjuk a figyelmeztető jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy elérkezett az iPhone akkumulátor csere ideje.

Előbb-utóbb eljöhet az iPhone akkumulátor csere ideje, bár a képen látható iPhone 18 Pro Max modelleknél ettől nem kell mostanában tartani persze... - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

iPhone akkumulátor csere: 5 jel, hogy eljött az ideje

Feltűnően gyorsan merül a telefon

Az egyik legárulkodóbb jel, ha a szokatlanul gyorsan merül az iPhone, vagyis, ha ugyanazzal a használattal lényegesen hamarabb lemerül, mint korábban. Ha régen estig bírta, most pedig már délután tölteni kell, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát. Persze nem minden gyors merülés mögött elhasználódott akkumulátor áll. Egy rosszul működő alkalmazás, a gyenge mobilhálózati térerő vagy a háttérben futó folyamatok is növelhetik a fogyasztást.

Az iPhone váratlanul kikapcsol

Különösen gyanús, ha a telefon akkor is kikapcsol, amikor a kijelző szerint még bőven van benne töltés. Előfordulhat, hogy az elöregedett akkumulátor már nem tudja biztosítani a működéshez szükséges teljesítményt, különösen nagyobb terhelés alatt.

Érezhetően lelassult a készülék

Kevesen tudják, hogy az akkumulátor állapota a telefon sebességére is hatással lehet. Az iOS bizonyos esetekben visszafoghatja a teljesítményt, hogy megakadályozza a váratlan leállásokat. Ha az iPhone feltűnően lassan reagál, akadoznak az alkalmazások, vagy játék közben jelentősen csökken a teljesítmény, az akkumulátor elhasználódása is lehet az egyik ok.

Szokatlanul melegszik

A telefon töltés vagy komolyabb terhelés közben felmelegedhet. Ha viszont az iPhone akkor is feltűnően forró, amikor alig használjuk, érdemes kivizsgáltatni. A túlmelegedésnek persze számos oka lehet, ezért önmagában nem bizonyítja az akkumulátor hibáját, de intő jel.

Megduzzadt az akkumulátor

Ez már nem egyszerű kényelmetlenség, hanem biztonsági probléma, figyelmeztet az Engadget. Ha a telefon kijelzője vagy hátlapja elemelkedik a készülékháztól, esetleg láthatóan deformálódik a készülék, akkumulátorduzzadás is állhat a háttérben.