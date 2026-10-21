Gyorsan merül az iPhone-od? Ezek a jelek mutatják, hogy ideje akkumulátort cserélni

Az iPhone akkumulátor élettartama véges, nem tart örökké. Ahogy telnek az évek, egyre kevesebb energiát képes tárolni, így a korábban egész nap működő telefon már kora délután töltőért kiálthat. Ez természetes folyamat, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy új készülékre lenne szükség. Mutatjuk a figyelmeztető jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy elérkezett az iPhone akkumulátor csere ideje.
iPhone akkumulátor csere: 5 jel, hogy eljött az ideje
- Feltűnően gyorsan merül a telefon
Az egyik legárulkodóbb jel, ha a szokatlanul gyorsan merül az iPhone, vagyis, ha ugyanazzal a használattal lényegesen hamarabb lemerül, mint korábban. Ha régen estig bírta, most pedig már délután tölteni kell, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát. Persze nem minden gyors merülés mögött elhasználódott akkumulátor áll. Egy rosszul működő alkalmazás, a gyenge mobilhálózati térerő vagy a háttérben futó folyamatok is növelhetik a fogyasztást.
- Az iPhone váratlanul kikapcsol
Különösen gyanús, ha a telefon akkor is kikapcsol, amikor a kijelző szerint még bőven van benne töltés. Előfordulhat, hogy az elöregedett akkumulátor már nem tudja biztosítani a működéshez szükséges teljesítményt, különösen nagyobb terhelés alatt.
- Érezhetően lelassult a készülék
Kevesen tudják, hogy az akkumulátor állapota a telefon sebességére is hatással lehet. Az iOS bizonyos esetekben visszafoghatja a teljesítményt, hogy megakadályozza a váratlan leállásokat. Ha az iPhone feltűnően lassan reagál, akadoznak az alkalmazások, vagy játék közben jelentősen csökken a teljesítmény, az akkumulátor elhasználódása is lehet az egyik ok.
- Szokatlanul melegszik
A telefon töltés vagy komolyabb terhelés közben felmelegedhet. Ha viszont az iPhone akkor is feltűnően forró, amikor alig használjuk, érdemes kivizsgáltatni. A túlmelegedésnek persze számos oka lehet, ezért önmagában nem bizonyítja az akkumulátor hibáját, de intő jel.
- Megduzzadt az akkumulátor
Ez már nem egyszerű kényelmetlenség, hanem biztonsági probléma, figyelmeztet az Engadget. Ha a telefon kijelzője vagy hátlapja elemelkedik a készülékháztól, esetleg láthatóan deformálódik a készülék, akkumulátorduzzadás is állhat a háttérben.
Hogyan ellenőrizhetem az iPhone akkumulátor állapotát?
Szerencsére nem kell találgatni, az iPhone maga is megmutatja, mennyire használódott el az akkumulátora.
Nyisd meg a Beállítások -> Akkumulátor menüpontot, majd:
- iPhone 14 vagy régebbi készüléken válaszd az Akkuállapot és töltés menüpontot.
- iPhone 15 vagy újabb modellen az Akku állapota menüpontot keresd.
Itt látható az akkumulátor maximális kapacitása, vagyis hogy az újkori állapotához képest mennyi energiát képes tárolni. Ha például 85 százalékot mutat, az azt jelenti, hogy az akkumulátor jelenleg nagyjából az eredeti kapacitásának 85 százalékát tudja biztosítani. Hogy az iPhone akkumulátor csere mikor esedékes? A 80 százalék fontos határérték. Ha az iPhone akku állapot 80 százalék alá csökken, különösen akkor érdemes elgondolkodni a cserén, ha már a mindennapi használatban is problémákat tapasztalunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a telefon 79 százaléknál automatikusan használhatatlanná válik.
Az Apple adatai szerint az iPhone 14 és korábbi modellek akkumulátorát 500, az iPhone 15-től kezdődő modellekét pedig 1000 teljes töltési ciklusra tervezték úgy, hogy ideális körülmények között még megőrizzék eredeti kapacitásuk 80 százalékát. Egy ciklus nem feltétlenül egyetlen töltést jelent: több részleges merítés is összeadódhat egy teljes ciklussá.
Nem mindig kell rögtön új telefont venni
Ha az iPhone egyébként megfelelően működik, elegendő a teljesítménye, és még megkapja a szükséges szoftverfrissítéseket, az akkumulátorcsere jóval észszerűbb megoldás lehet, mint egy teljesen új készülék vásárlása.
Egy megfelelően elvégzett akkumulátorcsere jelentősen javíthatja az üzemidőt, és akár évekkel is meghosszabbíthatja egy még jól használható iPhone életét.
Persze, mielőtt belevágunk, érdemes ellenőrizni, hogy van-e még garancia a telefonra. Ha az iPhone még garanciális, érdemes először hivatalos szervizhez fordulni. Az Apple jótállása az akkumulátor természetes elhasználódására nem terjed ki, a gyártási hibákra viszont igen. Magyarországon ráadásul a jogszabály szerinti kötelező jótállás is védheti a vásárlót, amely a készülék árától függően akár három évig tarthat. Ha tehát az akkumulátor idő előtt, rendellenesen veszít a teljesítményéből, indokolt lehet garanciális vizsgálatot kérni. A 80 százalék alatti kapacitás azonban önmagában nem jelent automatikus jogosultságot az ingyenes cserére.
Ilyenkor azonnal abba kell hagyni a telefon használatát és töltését, és szakszervizhez kell fordulni. A készüléket nem szabad házilag szétszedni vagy a megduzzadt részt visszanyomni.