Elképesztő összeget kérhet az Apple, ha betörik az új iPhone kijelzője

Az Apple első hajlítható telefonja már önmagában is rendkívül drága, de az iPhone Duo javítási költségei még kellemetlenebb meglepetést tartogathatnak. A hajlítható iPhone belső kijelzőjének cseréje csillagászati, egy-egy androidos felső-középkategóriás telefon ára, miközben a Samsung hasonló készülékénél ennek kevesebb mint a felét kérik. A telefon előrendelése múlt pénteken rajtolt el, de hamar véget is ért, az elérhető készleteket nem csak az Egyesült Államokban, de Magyarországon is elkapkodták percek alatt. Hazánkban tíz forint híján 900 ezer forint volt az induló ár, de a legdrágább - szintén tíz forint híján - másfél millió forintos modellből is kifogytak a rajtnál szinte azonnal. Nem Amerikában, hanem Magyarországon. A tulajdonosoknak érdemes lesz vigyázni a készülékre, és/vagy komoly készülékbiztosítást kötni rá.

Sokba kerülhet az iPhone Duo javítása - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Hivatalosan október 23-án kerül piacra (már az induláskor nyilvánvalóan készlethiánnyal) az Apple első hajlítható okostelefonja, az iPhone Duo, amelynek indulóára az Egyesült Államokban 1999 dollár. Ez önmagában is komoly összeg, ám a gyártó által közzétett hivatalos szervizárak alapján a készülék fenntartása sem feltétlenül lesz olcsó. Az Android Authority beszámolója szerint a legnagyobb meglepetést a belső, hajlítható kijelző javítási költsége okozza. Ha a panel megsérül, és a tulajdonosnak nincs megfelelő kiegészítő biztosítása, az iPhone Duo kijelző javítási ára 999 dollár lehet.

Ez csaknem pontosan a készülék indulóárának fele.

Bizonyos, az Apple által az egyéb károk közé sorolt meghibásodásoknál még magasabb, 1499 dolláros szervizköltséggel kell számolni. Ez már a telefon eredeti árának mintegy 75 százaléka. Az összehasonlítás különösen akkor érdekes, ha megnézzük a Samsung hajlítható telefonjainak amerikai szervizárait. A Samsung Galaxy Z Fold8 belső kijelzőjének javítása 419 dollárba, a Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra esetében pedig 479 dollárba kerül. Még a háromfelé hajtható Samsung Galaxy Z TriFold első belsőkijelző-javítására kínált, kedvezményes 699,50 dolláros ár is jelentősen alacsonyabb az Apple 999 dolláros díjánál. Vagyis az iPhone Duo belső kijelzőjének javítása több mint kétszer annyiba kerül, mint a Samsung Galaxy Z Fold8 hasonló javítása. Ezek persze amerikai árak, és a Samsung esetében a javítás pontos típusa, illetve az esetleges kedvezmények is befolyásolják a végösszeget.