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IPhone Duo

Elképesztő összeget kérhet az Apple, ha betörik az új iPhone kijelzője

57 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Hiába kerül már eleve egy kisebb vagyonba az Apple első hajlítható telefonja, a javítása még nagyobb meglepetést okozhat. Egyetlen rossz mozdulat, és akár a telefon vételárának felét is elkérhetik az iPhone Duo javításért. Az Apple nyilvánosságra hozta a szervizárakat.
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IPhone Duohajlítható telefonhajlítható okostelefonhajlítható kijelzőApple

Az Apple első hajlítható telefonja már önmagában is rendkívül drága, de az iPhone Duo javítási költségei még kellemetlenebb meglepetést tartogathatnak. A hajlítható iPhone belső kijelzőjének cseréje csillagászati, egy-egy androidos felső-középkategóriás telefon ára, miközben a Samsung hasonló készülékénél ennek kevesebb mint a felét kérik. A telefon előrendelése múlt pénteken rajtolt el, de hamar véget is ért, az elérhető készleteket nem csak az Egyesült Államokban, de Magyarországon is elkapkodták percek alatt. Hazánkban tíz forint híján 900 ezer forint volt az induló ár, de a legdrágább - szintén tíz forint híján - másfél millió forintos modellből is kifogytak a rajtnál szinte azonnal. Nem Amerikában, hanem Magyarországon. A tulajdonosoknak érdemes lesz vigyázni a készülékre, és/vagy komoly készülékbiztosítást kötni rá.

Sokba kerülhet az iPhone Duo javítása
Sokba kerülhet az iPhone Duo javítása - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Hivatalosan október 23-án kerül piacra (már az induláskor nyilvánvalóan készlethiánnyal) az Apple első hajlítható okostelefonja, az iPhone Duo, amelynek indulóára az Egyesült Államokban 1999 dollár. Ez önmagában is komoly összeg, ám a gyártó által közzétett hivatalos szervizárak alapján a készülék fenntartása sem feltétlenül lesz olcsó. Az Android Authority beszámolója szerint a legnagyobb meglepetést a belső, hajlítható kijelző javítási költsége okozza. Ha a panel megsérül, és a tulajdonosnak nincs megfelelő kiegészítő biztosítása, az iPhone Duo kijelző javítási ára 999 dollár lehet. 

Ez csaknem pontosan a készülék indulóárának fele.

Bizonyos, az Apple által az egyéb károk közé sorolt meghibásodásoknál még magasabb, 1499 dolláros szervizköltséggel kell számolni. Ez már a telefon eredeti árának mintegy 75 százaléka. Az összehasonlítás különösen akkor érdekes, ha megnézzük a Samsung hajlítható telefonjainak amerikai szervizárait. A Samsung Galaxy Z Fold8 belső kijelzőjének javítása 419 dollárba, a Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra esetében pedig 479 dollárba kerül. Még a háromfelé hajtható Samsung Galaxy Z TriFold első belsőkijelző-javítására kínált, kedvezményes 699,50 dolláros ár is jelentősen alacsonyabb az Apple 999 dolláros díjánál. Vagyis az iPhone Duo belső kijelzőjének javítása több mint kétszer annyiba kerül, mint a Samsung Galaxy Z Fold8 hasonló javítása. Ezek persze amerikai árak, és a Samsung esetében a javítás pontos típusa, illetve az esetleges kedvezmények is befolyásolják a végösszeget.

CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 09: Apple’s new iPhone Duo is on display during the “Surprise and Shine” event at the company's corporate headquarters, Apple Park, on September 9, 2026 in Cupertino, California. The event featured Apple product announcements and was Apple CEO John Ternus’s first keynote address in his new role. Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP (Photo by Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP

iPhone Duo javítási árak az Egyesült Államokban

  • Az Apple közzétett díjszabása alapján a külső kijelző javítása 379 dollár, 
  • az akkumulátor szervizelése és a hátlapi kamera javítása egyaránt 229 dollár. 
  • A hátlap üvegének cseréje 199 dollárba kerülhet.

Van azonban egy kedvezőbb részlet is. Az iPhone Duo belső kijelzőjét külön cserélhető védőréteg borítja. Ha csak ez sérül meg, de maga a kijelző ép marad, a védőréteg cseréje mindössze 49 dollárba kerülhet. Ez különösen fontos a hajlítható telefonoknál, amelyek belső kijelzője a hagyományos okostelefonokénál érzékenyebb kialakítású. Az amerikai javítási árakat az adóteher nélküli (mivel az minden tagállamban más lehet), 1999 dolláros amerikai induló árral érdemes összevetni. 

Magyarországon a hivatalos szervizeknél érdemes érdeklődni, de a nagyságrend vélhetően hasonló lesz.

Az AppleCare+ biztosítási szolgáltatás jelentősen csökkentheti a javítási költségeket. Megfelelő biztosítás mellett a belső kijelző javításának önrésze például 999 helyett 99 dollár, a külső kijelzőé pedig 29 dollár. Csakhogy a biztosításért is fizetni kell: az Egyesült Államokban az iPhone Duo esetében a lopásra és elvesztésre is kiterjedő AppleCare+ havi 19,99 dollárért, évente 199,99 dollárért vagy 399 dolláros egyszeri díjért érhető el. Az AppleCare+ szolgáltatás hazánkban nem érhető el, de egyéb készülékbiztosítási megoldások léteznek, érdemes ezt a pluszköltséget már jó előre kalkulálni, ha meg akarjuk kaparintani az Apple hajlítható okostelefonját.

Képeken az iPhone Duo:

apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
apple iphone bemutató, appleiphonebemutató
Galéria: Egy vagyon lesz a hajlítható iPhone kijelzőcseréje - képeken az iPhone Duo
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Egy vagyon lesz a hajlítható iPhone kijelzőcseréje - képeken az iPhone Duo

 

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