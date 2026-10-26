Kiderülhetett, mi okozza, hogy alig jelent meg az új hajítható iPhone, máris repednek a kijelzők

Október 23-án került forgalomba a hajlítható iPhone Duo, az Apple első, könyvszerűen szétnyitható okostelefonja. Az újdonság azonban nemcsak a különleges kialakításával került a figyelem középpontjába: néhány nappal a megjelenés után máris több felhasználó panaszkodott arra, hogy a készülék belső kijelzője váratlanul meghibásodott. A 9to5Mac beszámolója szerint a problémáról nagyjából tíz különböző esetben érkezett nyilvános beszámoló. A tulajdonosok által megosztott fényképeken feltűnően hasonló sérülések láthatók: a kijelző a hajtás közelében reped meg, és egy vízszintes sávban fehéren világító képpontok jelennek meg. Egyeseknél mindez már a telefon első beállítása közben megtörtént, mások néhány nyitás és összecsukás után tapasztalták a hibát. Ez különösen kellemetlen egy olyan készüléknél, amelynek éppen a hajlítható kijelző az egyik legfontosabb újdonsága.
iPhone Duo: szétszedték a telefont, és érdekes dologra bukkantak
A meghibásodások lehetséges okát az iFixit szakértői is megvizsgálták, akik darabjaira szedték az iPhone Duót. A vizsgálat során különös figyelmet fordítottak a zsanérra, vagyis arra a mechanikára, amely lehetővé teszi a telefon szétnyitását és összecsukását.
A szakemberek szerint a sérülések jellemző helye egybeesik a hajlítómechanika egyik összetett részével. Itt több alkatrész találkozik, miközben a kijelző alátámasztása és hajlítás közbeni terhelése is megváltozik.
Az egyik lehetséges magyarázat szerint bizonyos alkatrészek a kelleténél nagyobb nyomást gyakorolhatnak a kijelzőre. Az iFixit azt sem zárja ki, hogy a zsanér egyik mozgó eleme nem pontosan úgy működik, ahogyan kellene.
Ez azonban egyelőre csak feltételezés. A szakértők szerint a meghibásodást gyártási hiba, ismétlődő mechanikai terhelés vagy akár egy rossz helyre kerülő apró részecske is előidézheti. Ráadásul a képernyőn megjelenő csíkok nem feltétlenül jelentik azt, hogy maga a kijelző minden esetben fizikailag eltört: az elektromos összeköttetések sérülése is okozhat hasonló jelenséget.
Egy Redditen posztolt eset: Az ausztrál vásárló a vásárlás napján vitte vissza az iPhone Duót. Azonnal újat kapott, és elnézést kértek, tehát az ügyfélszolgálat jól kezelte az ügyet, de ettől még csalódott volt, hogy a péntek estéjét zárás előtt egy Apple Store-ban kellett töltenie.
A por is gondot okozhat
Az iFixit a telefon porral szembeni ellenállását is megvizsgálta, szemlézte a MacRumors. Bár az iPhone Duo IP68-as védettséggel rendelkezik, a teszt során apró részecskék jutottak a zsanér mozgó alkatrészei közé. A jó hír, hogy a telefon belsejébe viszonylag kevés por került, és a hajlítómechanika ebből a szempontból jobban teljesített, mint a vizsgálatban szereplő Samsung Galaxy Z Fold8 és Google Pixel 11 Pro Fold.
A zsanérba jutó szennyeződés ugyanakkor súrlódást és rendellenes működést okozhat, ami hosszabb távon a kijelző épségét is veszélyeztetheti. A szakértők ezért nem tartják ideális választásnak a készüléket például homokos tengerparti használatra.
Mennyire megoldható az iPhone Duo javítása?
A szétszerelés nemcsak problémákat tárt fel. Az iFixit több megoldást is kifejezetten kedvezően értékelt.
- A készülék akkumulátorai például egy speciális ragasztásnak köszönhetően a hajlítható telefonok között szokatlanul egyszerűen eltávolíthatók.
- A külső kijelző is viszonylag könnyen leszerelhető, ami megkönnyítheti bizonyos javítások elvégzését.
Az iFixit előzetesen 10-ből 5 pontot adott az iPhone Duo javíthatóságára. Ez ugyan önmagában nem tűnik kiemelkedő eredménynek, de a tesztelt hajlítható konkurensek ennél rosszabb, 4 pontos értékelést kaptak. a hajlítható mezőnyben eddig ez a legmagasabb, emeli ki az Android Authority. A legnagyobb nehézséget továbbra is a belső kijelző és a zsanér javítása jelenti. A belső kijelző javítása ráadásul garancia nélkül egy vagyonba kerülhet, erről itt írtunk bővebben.
Még több hibás iPhone Duo telefon a Redditről:
Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az iPhone Duo kijelzőhibája tömegesen jelentkezne. Azt sem tudni, hogy az érintett készülékek egyetlen hibás gyártási sorozatból származnak-e. A sajtóhírek szerint több érintett vásárló problémamentesen kapott cserekészüléket az Apple üzleteiben, másoknak azonban nehézséget okozott az ügyintézés, különösen akkor, ha mobilszolgáltatónál vásárolták a telefont - hangsúlyozom, ezek külföldi esetek tapasztalatai.