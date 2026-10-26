Kiderülhetett, mi okozza, hogy alig jelent meg az új hajítható iPhone, máris repednek a kijelzők

Október 23-án került forgalomba a hajlítható iPhone Duo, az Apple első, könyvszerűen szétnyitható okostelefonja. Az újdonság azonban nemcsak a különleges kialakításával került a figyelem középpontjába: néhány nappal a megjelenés után máris több felhasználó panaszkodott arra, hogy a készülék belső kijelzője váratlanul meghibásodott. A 9to5Mac beszámolója szerint a problémáról nagyjából tíz különböző esetben érkezett nyilvános beszámoló. A tulajdonosok által megosztott fényképeken feltűnően hasonló sérülések láthatók: a kijelző a hajtás közelében reped meg, és egy vízszintes sávban fehéren világító képpontok jelennek meg. Egyeseknél mindez már a telefon első beállítása közben megtörtént, mások néhány nyitás és összecsukás után tapasztalták a hibát. Ez különösen kellemetlen egy olyan készüléknél, amelynek éppen a hajlítható kijelző az egyik legfontosabb újdonsága.

Az iPhone Duo bemutatkozása nem lett problémamentes - Fotó: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP

iPhone Duo: szétszedték a telefont, és érdekes dologra bukkantak

A meghibásodások lehetséges okát az iFixit szakértői is megvizsgálták, akik darabjaira szedték az iPhone Duót. A vizsgálat során különös figyelmet fordítottak a zsanérra, vagyis arra a mechanikára, amely lehetővé teszi a telefon szétnyitását és összecsukását.

A szakemberek szerint a sérülések jellemző helye egybeesik a hajlítómechanika egyik összetett részével. Itt több alkatrész találkozik, miközben a kijelző alátámasztása és hajlítás közbeni terhelése is megváltozik.

Az egyik lehetséges magyarázat szerint bizonyos alkatrészek a kelleténél nagyobb nyomást gyakorolhatnak a kijelzőre. Az iFixit azt sem zárja ki, hogy a zsanér egyik mozgó eleme nem pontosan úgy működik, ahogyan kellene.

Ez azonban egyelőre csak feltételezés. A szakértők szerint a meghibásodást gyártási hiba, ismétlődő mechanikai terhelés vagy akár egy rossz helyre kerülő apró részecske is előidézheti. Ráadásul a képernyőn megjelenő csíkok nem feltétlenül jelentik azt, hogy maga a kijelző minden esetben fizikailag eltört: az elektromos összeköttetések sérülése is okozhat hasonló jelenséget.