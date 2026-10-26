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IPhone Duo

Kiderülhetett, mi okozza, hogy alig jelent meg az új hajítható iPhone, máris repednek a kijelzők

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Alig került a boltokba az Apple első hajlítható telefonja, máris több tulajdonos számolt be a belső kijelző meghibásodásáról. A különös az, hogy a sérülések szinte ugyanott jelentkeznek. A készüléket szétszerelő szakértők szerint a probléma hátterében az iPhone Duo hajlítómechanikájának a kialakítása is állhat.
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IPhone Duohajlítható telefonhajlítható okostelefonhajlítható kijelzőAppleiPhone

Október 23-án került forgalomba a hajlítható iPhone Duo, az Apple első, könyvszerűen szétnyitható okostelefonja. Az újdonság azonban nemcsak a különleges kialakításával került a figyelem középpontjába: néhány nappal a megjelenés után máris több felhasználó panaszkodott arra, hogy a készülék belső kijelzője váratlanul meghibásodott. A 9to5Mac beszámolója szerint a problémáról nagyjából tíz különböző esetben érkezett nyilvános beszámoló. A tulajdonosok által megosztott fényképeken feltűnően hasonló sérülések láthatók: a kijelző a hajtás közelében reped meg, és egy vízszintes sávban fehéren világító képpontok jelennek meg. Egyeseknél mindez már a telefon első beállítása közben megtörtént, mások néhány nyitás és összecsukás után tapasztalták a hibát. Ez különösen kellemetlen egy olyan készüléknél, amelynek éppen a hajlítható kijelző az egyik legfontosabb újdonsága.

iPhone Duo
Az iPhone Duo bemutatkozása nem lett problémamentes - Fotó: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP

iPhone Duo: szétszedték a telefont, és érdekes dologra bukkantak

A meghibásodások lehetséges okát az iFixit szakértői is megvizsgálták, akik darabjaira szedték az iPhone Duót. A vizsgálat során különös figyelmet fordítottak a zsanérra, vagyis arra a mechanikára, amely lehetővé teszi a telefon szétnyitását és összecsukását.

A szakemberek szerint a sérülések jellemző helye egybeesik a hajlítómechanika egyik összetett részével. Itt több alkatrész találkozik, miközben a kijelző alátámasztása és hajlítás közbeni terhelése is megváltozik.

Az egyik lehetséges magyarázat szerint bizonyos alkatrészek a kelleténél nagyobb nyomást gyakorolhatnak a kijelzőre. Az iFixit azt sem zárja ki, hogy a zsanér egyik mozgó eleme nem pontosan úgy működik, ahogyan kellene.

Ez azonban egyelőre csak feltételezés. A szakértők szerint a meghibásodást gyártási hiba, ismétlődő mechanikai terhelés vagy akár egy rossz helyre kerülő apró részecske is előidézheti. Ráadásul a képernyőn megjelenő csíkok nem feltétlenül jelentik azt, hogy maga a kijelző minden esetben fizikailag eltört: az elektromos összeköttetések sérülése is okozhat hasonló jelenséget.

Egy Redditen posztolt eset: Az ausztrál vásárló a vásárlás napján vitte vissza az iPhone Duót. Azonnal újat kapott, és elnézést kértek, tehát az ügyfélszolgálat jól kezelte az ügyet, de ettől még csalódott volt, hogy a péntek estéjét zárás előtt egy Apple Store-ban kellett töltenie. 

iPhone Duo screen cracked within 6 hours of ownership
by u/Midnight_Slump in iPhoneDuo

A por is gondot okozhat

Az iFixit a telefon porral szembeni ellenállását is megvizsgálta, szemlézte a MacRumors. Bár az iPhone Duo IP68-as védettséggel rendelkezik, a teszt során apró részecskék jutottak a zsanér mozgó alkatrészei közé. A jó hír, hogy a telefon belsejébe viszonylag kevés por került, és a hajlítómechanika ebből a szempontból jobban teljesített, mint a vizsgálatban szereplő Samsung Galaxy Z Fold8 és Google Pixel 11 Pro Fold.

A zsanérba jutó szennyeződés ugyanakkor súrlódást és rendellenes működést okozhat, ami hosszabb távon a kijelző épségét is veszélyeztetheti. A szakértők ezért nem tartják ideális választásnak a készüléket például homokos tengerparti használatra.

Mennyire megoldható az iPhone Duo javítása?

A szétszerelés nemcsak problémákat tárt fel. Az iFixit több megoldást is kifejezetten kedvezően értékelt. 

  • A készülék akkumulátorai például egy speciális ragasztásnak köszönhetően a hajlítható telefonok között szokatlanul egyszerűen eltávolíthatók. 
  • A külső kijelző is viszonylag könnyen leszerelhető, ami megkönnyítheti bizonyos javítások elvégzését. 

Az iFixit előzetesen 10-ből 5 pontot adott az iPhone Duo javíthatóságára. Ez ugyan önmagában nem tűnik kiemelkedő eredménynek, de a tesztelt hajlítható konkurensek ennél rosszabb, 4 pontos értékelést kaptak. a hajlítható mezőnyben eddig ez a legmagasabb, emeli ki az Android Authority. A legnagyobb nehézséget továbbra is a belső kijelző és a zsanér javítása jelenti. A belső kijelző javítása ráadásul garancia nélkül egy vagyonba kerülhet, erről itt írtunk bővebben.

Még több hibás iPhone Duo telefon a Redditről:

Here are the several cases I mentioned earlier
by u/Bitter_Offer7123 in iPhoneDuo

Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az iPhone Duo kijelzőhibája tömegesen jelentkezne. Azt sem tudni, hogy az érintett készülékek egyetlen hibás gyártási sorozatból származnak-e. A sajtóhírek szerint több érintett vásárló problémamentesen kapott cserekészüléket az Apple üzleteiben, másoknak azonban nehézséget okozott az ügyintézés, különösen akkor, ha mobilszolgáltatónál vásárolták a telefont - hangsúlyozom, ezek külföldi esetek tapasztalatai.

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