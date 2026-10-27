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IPhone Duo

Olyat csinált az Apple, amit ritkán szokott: elismerte, hogy törik az iPhone Duo

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Az Apple elismerte, hogy az új iPhone Duo készülékek egy részénél meghibásodhat a hajlítható belső kijelző. A panaszok alapján a probléma jellemzően az iPhone Duo használatának első napjaiban jelentkezik, a vállalat pedig készülékcserét ajánl az érintetteknek.
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IPhone DuoAppleiPhone

Alig néhány nappal a megjelenése után máris kijelzőhibák miatt került a figyelem középpontjába az Apple első hajlítható telefonja. Ahogy megírtuk, több vásárlónál szinte ugyanott repedt meg a belső képernyő, a gyártó pedig most először hivatalosan is elismerte a problémát. Október 23-án került a boltokba az iPhone Duo. különleges kialakítású, könyvszerűen szétnyitható készülék iránt óriási az érdeklődés, ám az első vásárlók közül néhányan máris kellemetlen meglepetéssel szembesültek. A telefon belső kijelzője ugyanis egyes esetekben a normál használat során, látszólag minden külső behatás nélkül megrepedt. A MacRumors és az AppleInsider beszámolói szerint a közösségi oldalakat elárasztották a beszámolók a sérülésekről. 

The new foldable iPhone Duo is displayed during an Apple event at the Steve Jobs Theater in Apple Park in Cupertino, California, on September 9, 2026. Apple unveiled its long-awaited first foldable smartphone, the iPhone Duo, on Wednesday, at the company's first launch event since CEO John Ternus took the reins on September 1. Apple's first foldable comes seven years after Samsung pioneered the category, but the American tech giant is expected to take a sizable chunk of the market. (Photo by Karl Mondon / AFP)
iPhone Duo - Fotó: KARL MONDON / AFP

Szinte ugyanott törik el az iPhone Duo belső kijelzője minden esetben

A meghibásodott iPhone Duo készülékeken a repedés jellemzően a belső képernyő hajtásvonalánál, annak alsó részén jelentkezik. Egyes tulajdonosok arról számoltak be, hogy a telefon szétnyitásakor furcsa ellenállást éreztek, majd halk reccsenést vagy pattanást hallottak. Ezt követően a kijelzőn repedés, világos csík, hibásan működő képpontok jelentek meg. 

A különösen aggasztó részlet az, hogy a beszámolók szerint a sérülések nem hosszú hónapok használata után, hanem sokszor már a vásárlást követő első órákban vagy napokban kialakultak.

A hasonló hibajelenségek arra utalhatnak, hogy nem egyszerű, véletlenszerű kijelzősérülésekről van szó.

Az Apple elismerte a problémát - Egy apró alkatrész lehet a felelős?

A panaszokra időközben maga az Apple is reagált. A vállalat a MacRumorsnak és más amerikai technológiai lapoknak megerősítette, hogy tud a meghibásodásokról. A gyártó tájékoztatása szerint a probléma csak az iPhone Duo készülékek kis számát érinti. Azoknak a vásárlóknak, akik kijelzőhibát tapasztalnak, azt javasolják, hogy forduljanak az ügyfélszolgálathoz, ahol készülékcserét kérhetnek. A cég szerint a meghibásodás az érintett telefonoknál rendszerint röviddel az első használat után jelentkezik. Arról ugyanakkor nem közöltek részleteket, hogy pontosan mi okozza a sérüléseket, illetve szükség lesz-e a készülék valamelyik alkatrészének módosítására. Kérdés, az is, hogy a szolgáltatóknál vásárolt telefonoknál mi lesz a protokoll, bár minden bizonnyal az Apple-t követik majd. 

Here are the several cases I mentioned earlier
by u/Bitter_Offer7123 in iPhoneDuo

A javítási útmutatóiról és készülékszétszereléseiről ismert iFixit szakemberei már megvizsgálták az iPhone Duo belső felépítését, és lehetséges magyarázatot is találtak a különös hibára. A feltételezésük szerint 

  • a hajlítómechanizmus egyik központi tartóeleme okozhat problémát. 
  • Ez az alkatrész normál esetben a telefon összecsukásakor megfelelő helyzetbe mozdul, hogy ne fejtsen ki túlzott nyomást a rugalmas kijelzőre. 
  • Ha azonban a mozgása valamiért akadályozott a képernyő egy kis területen a megengedettnél nagyobb terhelést kaphat. 

Ez magyarázhatná, hogy miért ugyanazon a részen jelennek meg a repedések. 

A probléma tényleges gyakoriságáról egyelőre nincsenek nyilvános, ellenőrizhető adatok. Mivel a vásárlás napján, vagy az első napokban jelentkezik a probléma, azok, akik október 23-i premier napján jutottak a telefonhoz, mostanra feltehetően megnyugodhatnak. Egyelőre.

Kiderülhetett, mi okozza, hogy alig jelent meg az új hajítható iPhone, máris repednek a kijelzők
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