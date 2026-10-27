Olyat csinált az Apple, amit ritkán szokott: elismerte, hogy törik az iPhone Duo

Alig néhány nappal a megjelenése után máris kijelzőhibák miatt került a figyelem középpontjába az Apple első hajlítható telefonja. Ahogy megírtuk, több vásárlónál szinte ugyanott repedt meg a belső képernyő, a gyártó pedig most először hivatalosan is elismerte a problémát. Október 23-án került a boltokba az iPhone Duo. különleges kialakítású, könyvszerűen szétnyitható készülék iránt óriási az érdeklődés, ám az első vásárlók közül néhányan máris kellemetlen meglepetéssel szembesültek. A telefon belső kijelzője ugyanis egyes esetekben a normál használat során, látszólag minden külső behatás nélkül megrepedt. A MacRumors és az AppleInsider beszámolói szerint a közösségi oldalakat elárasztották a beszámolók a sérülésekről.

iPhone Duo - Fotó: KARL MONDON / AFP

Szinte ugyanott törik el az iPhone Duo belső kijelzője minden esetben

A meghibásodott iPhone Duo készülékeken a repedés jellemzően a belső képernyő hajtásvonalánál, annak alsó részén jelentkezik. Egyes tulajdonosok arról számoltak be, hogy a telefon szétnyitásakor furcsa ellenállást éreztek, majd halk reccsenést vagy pattanást hallottak. Ezt követően a kijelzőn repedés, világos csík, hibásan működő képpontok jelentek meg.

A különösen aggasztó részlet az, hogy a beszámolók szerint a sérülések nem hosszú hónapok használata után, hanem sokszor már a vásárlást követő első órákban vagy napokban kialakultak.

A hasonló hibajelenségek arra utalhatnak, hogy nem egyszerű, véletlenszerű kijelzősérülésekről van szó.

Az Apple elismerte a problémát - Egy apró alkatrész lehet a felelős?

A panaszokra időközben maga az Apple is reagált. A vállalat a MacRumorsnak és más amerikai technológiai lapoknak megerősítette, hogy tud a meghibásodásokról. A gyártó tájékoztatása szerint a probléma csak az iPhone Duo készülékek kis számát érinti. Azoknak a vásárlóknak, akik kijelzőhibát tapasztalnak, azt javasolják, hogy forduljanak az ügyfélszolgálathoz, ahol készülékcserét kérhetnek. A cég szerint a meghibásodás az érintett telefonoknál rendszerint röviddel az első használat után jelentkezik. Arról ugyanakkor nem közöltek részleteket, hogy pontosan mi okozza a sérüléseket, illetve szükség lesz-e a készülék valamelyik alkatrészének módosítására. Kérdés, az is, hogy a szolgáltatóknál vásárolt telefonoknál mi lesz a protokoll, bár minden bizonnyal az Apple-t követik majd.