Régebbi iPhone-od van? Súlyos biztonsági hiba miatt adott ki frissítést az Apple

Az Apple október 26-án új biztonsági frissítést adott ki több olyan iPhone-ra és iPadre, amelyek már nem képesek futtatni a vállalat legújabb operációs rendszerét. Az iOS 18.7.11 és az iPadOS 18.7.11 egy különösen veszélyes sérülékenységet is kijavít, amelyet a cég tájékoztatása szerint rendkívül kifinomult, célzott támadásokban használhattak ki. A javítás azért is fontos, mert nem egy pusztán elméleti biztonsági problémáról van szó: az Apple már korábban figyelmeztetést kapott a hiba lehetséges kihasználásáról.

iPhone-frissítés: súlyos biztonsági hibát javított az Apple

Fotó: Omid Armin / Unsplash

Melyik iPhone-okat és iPadeket érinti a frissítés?

A most kiadott biztonsági javítás az alábbi, 2018-ban bemutatott telefonokhoz érhető el:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPad (7. generáció)

iPad Air (4. generáció és újabb modellek)

iPad (9. generáció és újabb modellek)

iPad mini (6. generáció és újabb modellek)

A listán szereplő telefonok már nem támogatják az iOS legújabb főverzióit, de az Apple továbbra is biztosít hozzájuk bizonyos biztonsági javításokat. Ez különösen fontos azok számára, akik nem szeretnének új telefont vásárolni, és a régi készülékük egyébként még számukra megfelelően működik.

Miért veszélyes a most kijavított iPhone biztonsági rés?

A CVE-2026-86950 azonosítójú sérülékenység az Apple biztonsági hibákról szóló tájékoztatója alapján a CoreGraphics nevű rendszerösszetevőjét érinti, amely többek között a képek, szövegek és grafikus elemek megjelenítésében játszik szerepet.

A hiba lényege, hogy egy speciálisan előkészített, rosszindulatú fájl feldolgozása során a rendszer olyan memóriaterületre is írhatott adatokat, ahová nem lett volna szabad. Ez megfelelő körülmények között lehetőséget teremthetett arra, hogy a támadó saját programkódját futtassa az érintett eszközön.

A sérülékenységet a Meta biztonsági szakemberei fedezték fel. Az Apple először szeptember végén javította a hibát az újabb rendszereken, most pedig a régebbi iPhone-okra is eljuttatta a védelmet.

Már valódi támadásokban is kihasználhatták

Az Apple közlése szerint olyan jelentés jutott el a vállalathoz, amely alapján a biztonsági rést rendkívül kifinomult, meghatározott személyek ellen irányuló támadásokban használhatták ki.