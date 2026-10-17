Gyorsan fogy a mobilnet az iPhone-on? Ezeket a beállításokat érdemes ellenőrizni

Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni a telefonjuk adatfogyasztásával, amikor a szolgáltató figyelmezteti őket, hogy hamarosan elfogy a havi mobilinternet-keretük. Pedig az iPhone mobilinternet használata akkor is pöröghet, amikor éppen nem böngészünk, nem nézünk videókat, és látszólag semmi sem történik a készüléken.
iPhone mobilinternet: 5 beállítás, amellyel adatot spórolhatsz
Az alkalmazások frissítései, a háttérben zajló iPhone adatforgalom, a felhőszolgáltatások és bizonyos automatikus funkciók mind hozzájárulhatnak a fogyasztáshoz. Szerencsére az iPhone több olyan beállítást is kínál, amellyel visszafogható a mobiladat-használat, és könnyen elérhető az iPhone adatforgalom csökkentése.
- Nézd meg, melyik alkalmazás fogyasztja a legtöbb mobilinternetet
Az első lépés annak kiderítése, hogy pontosan mire megy el az adatkeret.
Nyisd meg a Beállítások -> Mobilhálózat menüpontot, majd görgess le az alkalmazások listájához. Itt láthatod, hogy az egyes programok mennyi mobiladatot használtak fel. Érdemes különösen a közösségi alkalmazásokra, a videóstreaming-szolgáltatásokra és a felhőalapú programokra figyelni.
Ha valamelyik alkalmazás indokolatlanul sok adatot fogyaszt, a mellette található kapcsolóval megtilthatod az adott appnak a mobilinternet használatát. Az alkalmazás ezután csak Wi-Fi-kapcsolaton keresztül tud adatot forgalmazni.
- Kapcsold be az iPhone alacsony adatforgalmú módját
Az egyik leghasznosabb iPhone-beállítás az Alacsony adatforgalmú mód, amely kifejezetten a mobilinternet-fogyasztás csökkentésére szolgál. A következő útvonalon érhető el: Beállítások -> Mobilhálózat -> Mobiladat-lehetőségek -> Adatmód -> Alacsony adatforgalmú mód. (4G-s/LTE hálózatnál közvetlenül a Mobiladat-lehetőségek között is megtalálható.) Bekapcsolásával az iPhone korlátozhatja a háttérben történő frissítéseket, visszafoghatja az automatikus letöltéseket, és csökkentheti bizonyos streamelt tartalmak adatforgalmát. Az Apple tájékoztatása szerint ilyenkor például az iCloud-fotók szinkronizálása és az automatikus biztonsági mentések is szünetelhetnek. Ezért időnként érdemes ellenőrizni, hogy a fontos adatok mentése megtörtént-e.
- Tiltsd le a felesleges háttérfrissítéseket
Az iPhone alkalmazásai bizonyos körülmények között akkor is lekérhetnek új tartalmakat, amikor nem használjuk őket. Ezt a Beállítások -> Általános -> Appfrissítés a háttérben menüpontban szabályozhatjuk. A háttérfrissítés teljesen kikapcsolható, de az is beállítható, hogy csak Wi-Fi-n keresztül működjön. Utóbbi jó kompromisszum lehet, mert a programok továbbra is frissíthetik tartalmukat, de ehhez nem használják a mobilinternetet. (Ez a beállítás - az iPhone háttérfrissítés kikapcsolása - az alkalmazások háttérfrissítését szabályozza, de nem feltétlenül állít le minden más háttérben működő hálózati szolgáltatást.)
- Kapcsold ki a Csatlakozási asszisztenst, ha spórolni szeretnél a mobilinternettel
Az iPhone egyik kényelmes funkciója észrevétlenül növelheti a mobilinternet-fogyasztást, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. A Csatlakozási asszisztens ugyanis akkor is használhat mobiladatot, amikor a telefon Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Ha például otthon, a kertben vagy egy kávézóban gyengévé válik a Wi-Fi-jel, az iPhone mobilinternet segítségével javíthatja a kapcsolatot. Ez gördülékenyebb internetezést eredményezhet, ugyanakkor a havi adatkeretet is fogyasztja. A funkció a Beállítások -> Wi-Fi -> Csatlakozási asszisztens menüpontban kapcsolható ki. A kapcsolót a Wi-Fi-beállításokban lefelé görgetve találhatjuk meg. A Csatlakozási asszisztens a korábbi Wi-Fi-asszisztens utódja, így régebbi iOS-verziókon még a régi elnevezéssel és a Mobilhálózat menüpontban találkozhatunk vele. Az Apple szerint a funkció nem működik nemzetközi roaming esetén, illetve akkor sem, ha a mobilhálózaton bekapcsoltuk az Alacsony adatforgalmú módot. Ha tehát gyorsan fogy a mobilinternet az iPhone-on, ezt a beállítást is érdemes ellenőrizni.
- Figyelj a videókra, zenékre és automatikus letöltésekre
A mobilinternet egyik legnagyobb fogyasztója a videóstreaming lehet. A nagy felbontású videók, az automatikusan elinduló közösségi médiás tartalmak és a hosszabb videóhívások gyorsan csökkenthetik a rendelkezésre álló adatkeretet. A YouTube, a Netflix, a Spotify és más szolgáltatások alkalmazásaiban érdemes megkeresni az adatforgalom-kímélő vagy alacsonyabb minőségű lejátszási beállításokat. A zenéket, podcastokat és filmeket lehetőség szerint még otthon, Wi-Fi-n keresztül töltsd le, ha az adott szolgáltatás ezt lehetővé teszi. Az App Store automatikus letöltéseit és a felhőalapú szinkronizálást szintén érdemes ellenőrizni.