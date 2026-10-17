Gyorsan fogy a mobilnet az iPhone-on? Ezeket a beállításokat érdemes ellenőrizni

Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni a telefonjuk adatfogyasztásával, amikor a szolgáltató figyelmezteti őket, hogy hamarosan elfogy a havi mobilinternet-keretük. Pedig az iPhone mobilinternet használata akkor is pöröghet, amikor éppen nem böngészünk, nem nézünk videókat, és látszólag semmi sem történik a készüléken.

iPhone mobilinternet: a megfelelő beállításokkal szépen szabályozható az adatfogyasztás - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

iPhone mobilinternet: 5 beállítás, amellyel adatot spórolhatsz

Az alkalmazások frissítései, a háttérben zajló iPhone adatforgalom, a felhőszolgáltatások és bizonyos automatikus funkciók mind hozzájárulhatnak a fogyasztáshoz. Szerencsére az iPhone több olyan beállítást is kínál, amellyel visszafogható a mobiladat-használat, és könnyen elérhető az iPhone adatforgalom csökkentése.

Nézd meg, melyik alkalmazás fogyasztja a legtöbb mobilinternetet

Az első lépés annak kiderítése, hogy pontosan mire megy el az adatkeret.

Nyisd meg a Beállítások -> Mobilhálózat menüpontot, majd görgess le az alkalmazások listájához. Itt láthatod, hogy az egyes programok mennyi mobiladatot használtak fel. Érdemes különösen a közösségi alkalmazásokra, a videóstreaming-szolgáltatásokra és a felhőalapú programokra figyelni.

Ha valamelyik alkalmazás indokolatlanul sok adatot fogyaszt, a mellette található kapcsolóval megtilthatod az adott appnak a mobilinternet használatát. Az alkalmazás ezután csak Wi-Fi-kapcsolaton keresztül tud adatot forgalmazni.

Kapcsold be az iPhone alacsony adatforgalmú módját

Az egyik leghasznosabb iPhone-beállítás az Alacsony adatforgalmú mód, amely kifejezetten a mobilinternet-fogyasztás csökkentésére szolgál. A következő útvonalon érhető el: Beállítások -> Mobilhálózat -> Mobiladat-lehetőségek -> Adatmód -> Alacsony adatforgalmú mód. (4G-s/LTE hálózatnál közvetlenül a Mobiladat-lehetőségek között is megtalálható.) Bekapcsolásával az iPhone korlátozhatja a háttérben történő frissítéseket, visszafoghatja az automatikus letöltéseket, és csökkentheti bizonyos streamelt tartalmak adatforgalmát. Az Apple tájékoztatása szerint ilyenkor például az iCloud-fotók szinkronizálása és az automatikus biztonsági mentések is szünetelhetnek. Ezért időnként érdemes ellenőrizni, hogy a fontos adatok mentése megtörtént-e.

Tiltsd le a felesleges háttérfrissítéseket

Az iPhone alkalmazásai bizonyos körülmények között akkor is lekérhetnek új tartalmakat, amikor nem használjuk őket. Ezt a Beállítások -> Általános -> Appfrissítés a háttérben menüpontban szabályozhatjuk. A háttérfrissítés teljesen kikapcsolható, de az is beállítható, hogy csak Wi-Fi-n keresztül működjön. Utóbbi jó kompromisszum lehet, mert a programok továbbra is frissíthetik tartalmukat, de ehhez nem használják a mobilinternetet. (Ez a beállítás - az iPhone háttérfrissítés kikapcsolása - az alkalmazások háttérfrissítését szabályozza, de nem feltétlenül állít le minden más háttérben működő hálózati szolgáltatást.)