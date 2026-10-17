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iPhone

Gyorsan fogy a mobilnet az iPhone-on? Ezeket a beállításokat érdemes ellenőrizni

14 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Nem feltétlenül a videózás vagy a közösségi oldalak böngészése miatt fogy el idő előtt a mobilinternet. Az iPhone a háttérben is használhatja az adatkeretet, sőt bizonyos esetekben még Wi-Fi-kapcsolat mellett is mobilnetre válthat. Mutatjuk, mely beállításokkal csökkenthető az iPhone mobilinternet fogyasztása.
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Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni a telefonjuk adatfogyasztásával, amikor a szolgáltató figyelmezteti őket, hogy hamarosan elfogy a havi mobilinternet-keretük. Pedig az iPhone mobilinternet használata akkor is pöröghet, amikor éppen nem böngészünk, nem nézünk videókat, és látszólag semmi sem történik a készüléken.

iPhone mobilinternet: a megfelelő beállításokkal szépen szabályozható az adatfogyasztás
iPhone mobilinternet: a megfelelő beállításokkal szépen szabályozható az adatfogyasztás - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

iPhone mobilinternet: 5 beállítás, amellyel adatot spórolhatsz

Az alkalmazások frissítései, a háttérben zajló iPhone adatforgalom, a felhőszolgáltatások és bizonyos automatikus funkciók mind hozzájárulhatnak a fogyasztáshoz. Szerencsére az iPhone több olyan beállítást is kínál, amellyel visszafogható a mobiladat-használat, és könnyen elérhető az iPhone adatforgalom csökkentése.

  • Nézd meg, melyik alkalmazás fogyasztja a legtöbb mobilinternetet

Az első lépés annak kiderítése, hogy pontosan mire megy el az adatkeret.
Nyisd meg a Beállítások -> Mobilhálózat menüpontot, majd görgess le az alkalmazások listájához. Itt láthatod, hogy az egyes programok mennyi mobiladatot használtak fel. Érdemes különösen a közösségi alkalmazásokra, a videóstreaming-szolgáltatásokra és a felhőalapú programokra figyelni.
Ha valamelyik alkalmazás indokolatlanul sok adatot fogyaszt, a mellette található kapcsolóval megtilthatod az adott appnak a mobilinternet használatát. Az alkalmazás ezután csak Wi-Fi-kapcsolaton keresztül tud adatot forgalmazni.

  • Kapcsold be az iPhone alacsony adatforgalmú módját

Az egyik leghasznosabb iPhone-beállítás az Alacsony adatforgalmú mód, amely kifejezetten a mobilinternet-fogyasztás csökkentésére szolgál. A következő útvonalon érhető el: Beállítások -> Mobilhálózat -> Mobiladat-lehetőségek -> Adatmód -> Alacsony adatforgalmú mód. (4G-s/LTE hálózatnál közvetlenül a Mobiladat-lehetőségek között is megtalálható.)  Bekapcsolásával az iPhone korlátozhatja a háttérben történő frissítéseket, visszafoghatja az automatikus letöltéseket, és csökkentheti bizonyos streamelt tartalmak adatforgalmát. Az Apple tájékoztatása szerint ilyenkor például az iCloud-fotók szinkronizálása és az automatikus biztonsági mentések is szünetelhetnek. Ezért időnként érdemes ellenőrizni, hogy a fontos adatok mentése megtörtént-e.

  • Tiltsd le a felesleges háttérfrissítéseket

Az iPhone alkalmazásai bizonyos körülmények között akkor is lekérhetnek új tartalmakat, amikor nem használjuk őket. Ezt a Beállítások -> Általános -> Appfrissítés a háttérben menüpontban szabályozhatjuk. A háttérfrissítés teljesen kikapcsolható, de az is beállítható, hogy csak Wi-Fi-n keresztül működjön. Utóbbi jó kompromisszum lehet, mert a programok továbbra is frissíthetik tartalmukat, de ehhez nem használják a mobilinternetet. (Ez a beállítás - az iPhone háttérfrissítés kikapcsolása - az alkalmazások háttérfrissítését szabályozza, de nem feltétlenül állít le minden más háttérben működő hálózati szolgáltatást.)

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iPhone Duo - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images
  • Kapcsold ki a Csatlakozási asszisztenst, ha spórolni szeretnél a mobilinternettel

Az iPhone egyik kényelmes funkciója észrevétlenül növelheti a mobilinternet-fogyasztást, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. A Csatlakozási asszisztens ugyanis akkor is használhat mobiladatot, amikor a telefon Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Ha például otthon, a kertben vagy egy kávézóban gyengévé válik a Wi-Fi-jel, az iPhone mobilinternet segítségével javíthatja a kapcsolatot. Ez gördülékenyebb internetezést eredményezhet, ugyanakkor a havi adatkeretet is fogyasztja. A funkció a Beállítások -> Wi-Fi -> Csatlakozási asszisztens menüpontban kapcsolható ki. A kapcsolót a Wi-Fi-beállításokban lefelé görgetve találhatjuk meg. A Csatlakozási asszisztens a korábbi Wi-Fi-asszisztens utódja, így régebbi iOS-verziókon még a régi elnevezéssel és a Mobilhálózat menüpontban találkozhatunk vele. Az Apple szerint a funkció nem működik nemzetközi roaming esetén, illetve akkor sem, ha a mobilhálózaton bekapcsoltuk az Alacsony adatforgalmú módot. Ha tehát gyorsan fogy a mobilinternet az iPhone-on, ezt a beállítást is érdemes ellenőrizni.

  • Figyelj a videókra, zenékre és automatikus letöltésekre

A mobilinternet egyik legnagyobb fogyasztója a videóstreaming lehet. A nagy felbontású videók, az automatikusan elinduló közösségi médiás tartalmak és a hosszabb videóhívások gyorsan csökkenthetik a rendelkezésre álló adatkeretet. A YouTube, a Netflix, a Spotify és más szolgáltatások alkalmazásaiban érdemes megkeresni az adatforgalom-kímélő vagy alacsonyabb minőségű lejátszási beállításokat. A zenéket, podcastokat és filmeket lehetőség szerint még otthon, Wi-Fi-n keresztül töltsd le, ha az adott szolgáltatás ezt lehetővé teszi. Az App Store automatikus letöltéseit és a felhőalapú szinkronizálást szintén érdemes ellenőrizni.

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