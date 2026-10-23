Emlékszel még az iPodra? 25 éve mutatták be – így néztek ki a különböző modellek

2026. október 23-án ünnepli bemutatásának 25. évfordulóját az iPod, amelyet Steve Jobs, az Apple társalapítója 2001-ben ezen a napon mutatott be a kaliforniai Cupertinóban. A hordozható digitális zenelejátszó új korszakot nyitott a zenehallgatás történetében, és jelentős szerepet játszott abban, hogy az Apple a számítógépgyártás mellett a fogyasztói elektronikai piac egyik meghatározó szereplőjévé vált.
Az első iPod 5 gigabájtos merevlemezzel rendelkezett, amelyen az Apple tájékoztatása szerint mintegy ezer zeneszámot lehetett tárolni. A készülék egyik legfontosabb újítása az volt, hogy a felhasználók egyetlen, zsebben is elférő eszközön vihették magukkal zenegyűjteményük jelentős részét.
A 399 dolláros indulóárral bemutatott zenelejátszó 2001. november 10-én került kereskedelmi forgalomba. A készülék kezdetben kizárólag Mac számítógépekkel működött együtt, később azonban a Windows rendszert használók számára is elérhetővé vált – írja a The Guardian.
Az iPod megjelenése a zeneipart is átalakította
Az iPod sikere nem pusztán a technológiai újításoknak volt köszönhető. Az Apple egy olyan időszakban lépett piacra, amikor a digitális zene terjedése már megkezdődött, a felhasználók azonban még keresték a zenefájlok egyszerű tárolásának és hordozásának lehetőségeit.
Bár az iPod előtt is léteztek MP3-lejátszók, az Apple készüléke a könnyen kezelhető felületével, jellegzetes kialakításával és a számítógépes zenei könyvtárakkal való együttműködésével vált népszerűvé.
A zeneipar átalakulásának következő fontos állomása 2003-ban következett be, amikor az Apple elindította az iTunes Music Store digitális zeneáruházat. A szolgáltatás lehetővé tette, hogy a felhasználók legálisan, dalonként vásároljanak zeneszámokat, amelyeket aztán az iPodjukra tölthettek.
A megoldás új üzleti modellt kínált a zeneiparnak, amelynek ekkoriban komoly kihívást jelentett az internetes fájlmegosztás és az illegális zeneletöltés terjedése.
Több változatban is megjelent a népszerű zenelejátszó
Az Apple az évek során folyamatosan fejlesztette az iPodot, és több különböző modellt is piacra dobott.
2004-ben jelent meg az iPod mini, amely kisebb méretével és színes készülékházával bővítette a kínálatot. Egy évvel később mutatták be az iPod shuffle és az iPod nano modelleket, amelyek újabb vásárlói csoportok számára tették vonzóvá a hordozható zenehallgatást.
2007-ben az Apple bemutatta az iPod touch készüléket is, amely érintőképernyőjével és később bővülő alkalmazáskínálatával már az okostelefonok világához közelített.
Az iPod időközben a 2000-es évek egyik legismertebb technológiai termékévé vált. Népszerűségét a jellegzetes fehér fülhallgatók és az Apple sziluetteket ábrázoló reklámkampányai is erősítették.
Az okostelefonok megjelenése új korszakot hozott
Az iPod történetében jelentős fordulatot hozott az iPhone 2007-es bemutatása. Az Apple okostelefonja a telefonálás és az internetelérés mellett a zenelejátszás lehetőségét is egyetlen készülékben egyesítette.
Az okostelefonok terjedésével, majd a zenei streamingszolgáltatások népszerűvé válásával fokozatosan csökkent az önálló hordozható zenelejátszók jelentősége.
Az Apple 2022 májusában jelentette be, hogy a készletek erejéig még értékesíti az iPod touch utolsó változatát, újabb modelleket azonban már nem készít. Ezzel több mint húsz év után lezárult az iPod termékcsalád története.