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iPod

Emlékszel még az iPodra? 25 éve mutatták be – így néztek ki a különböző modellek

55 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Negyedszázaddal ezelőtt egy olyan készüléket mutatott be az Apple, amely alapjaiban változtatta meg a hordozható zenehallgatást. Az iPod nemcsak a digitális zene terjedésében játszott meghatározó szerepet, hanem az Apple későbbi sikereinek is fontos előfutára lett.
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iPodtechnológiazenelejátszóApple

2026. október 23-án ünnepli bemutatásának 25. évfordulóját az iPod, amelyet Steve Jobs, az Apple társalapítója 2001-ben ezen a napon mutatott be a kaliforniai Cupertinóban. A hordozható digitális zenelejátszó új korszakot nyitott a zenehallgatás történetében, és jelentős szerepet játszott abban, hogy az Apple a számítógépgyártás mellett a fogyasztói elektronikai piac egyik meghatározó szereplőjévé vált.

Az iPod classic jellegzetes fehér kialakításával és kör alakú vezérlőgombjával vált ismertté, France, Paris, 2022-05-11. The ipod classic. Photography by Panayotis Pavleas / Hans Lucas.France, Paris, 2022-05-11. L ipod classic. Photographie par Panayotis Pavleas / Hans Lucas. (Photo by Panayotis Pavleas / Hans Lucas via AFP)
Az iPod classic jellegzetes fehér kialakításával és kör alakú vezérlőgombjával vált ismertté
Fotó: PANAYOTIS PAVLEAS / Hans Lucas

Az első iPod 5 gigabájtos merevlemezzel rendelkezett, amelyen az Apple tájékoztatása szerint mintegy ezer zeneszámot lehetett tárolni. A készülék egyik legfontosabb újítása az volt, hogy a felhasználók egyetlen, zsebben is elférő eszközön vihették magukkal zenegyűjteményük jelentős részét.

A 399 dolláros indulóárral bemutatott zenelejátszó 2001. november 10-én került kereskedelmi forgalomba. A készülék kezdetben kizárólag Mac számítógépekkel működött együtt, később azonban a Windows rendszert használók számára is elérhetővé vált – írja a The Guardian

Az iPod megjelenése a zeneipart is átalakította

Az iPod sikere nem pusztán a technológiai újításoknak volt köszönhető. Az Apple egy olyan időszakban lépett piacra, amikor a digitális zene terjedése már megkezdődött, a felhasználók azonban még keresték a zenefájlok egyszerű tárolásának és hordozásának lehetőségeit.

Bár az iPod előtt is léteztek MP3-lejátszók, az Apple készüléke a könnyen kezelhető felületével, jellegzetes kialakításával és a számítógépes zenei könyvtárakkal való együttműködésével vált népszerűvé.

A zeneipar átalakulásának következő fontos állomása 2003-ban következett be, amikor az Apple elindította az iTunes Music Store digitális zeneáruházat. A szolgáltatás lehetővé tette, hogy a felhasználók legálisan, dalonként vásároljanak zeneszámokat, amelyeket aztán az iPodjukra tölthettek.

A megoldás új üzleti modellt kínált a zeneiparnak, amelynek ekkoriban komoly kihívást jelentett az internetes fájlmegosztás és az illegális zeneletöltés terjedése.

Több változatban is megjelent a népszerű zenelejátszó

Az Apple az évek során folyamatosan fejlesztette az iPodot, és több különböző modellt is piacra dobott.

SAN FRANCISCO - SEPTEMBER 01: The new iPod Shuffle is displayed at an Apple Special Event at the Yerba Buena Center for the Arts September 1, 2010 in San Francisco, California. Apple CEO Steve Jobs announced upgraded versions of the entire iPod line, including an iPod Touch that includes a camera and smaller version of Apple TV. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az iPod shuffle negyedik generációját 2010. szeptember 1-jén mutatták be
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

2004-ben jelent meg az iPod mini, amely kisebb méretével és színes készülékházával bővítette a kínálatot. Egy évvel később mutatták be az iPod shuffle és az iPod nano modelleket, amelyek újabb vásárlói csoportok számára tették vonzóvá a hordozható zenehallgatást.

A new iPod mini displayed at Macworld 06 January 2004 in San Francisco. Jobs announced several new products including the new iLife 4 software and the Mini iPod. (Justin Sullivan/Getty Images/AFP) -FOR NEWSPAPERS AND TV USE ONLY- (Photo by Justin Sullivan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Az iPod mini 2004. január 6-i bemutatója San Franciscóban, a Macworld rendezvényen
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / Getty Images North America

2007-ben az Apple bemutatta az iPod touch készüléket is, amely érintőképernyőjével és később bővülő alkalmazáskínálatával már az okostelefonok világához közelített.

SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 12: The new iPod Nano is displayed during an Apple special event at the Yerba Buena Center for the Arts on September 12, 2012 in San Francisco, California. Apple announced the iPhone 5, the latest version of the popular smart phone as well as new updated versions of the iPod Nano, Shuffle and Touch. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az iPod nano hetedik generációja az Apple 2012. szeptember 12-i termékbemutatóján
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az iPod időközben a 2000-es évek egyik legismertebb technológiai termékévé vált. Népszerűségét a jellegzetes fehér fülhallgatók és az Apple sziluetteket ábrázoló reklámkampányai is erősítették.

Az okostelefonok megjelenése új korszakot hozott

Az iPod történetében jelentős fordulatot hozott az iPhone 2007-es bemutatása. Az Apple okostelefonja a telefonálás és az internetelérés mellett a zenelejátszás lehetőségét is egyetlen készülékben egyesítette.

Az okostelefonok terjedésével, majd a zenei streamingszolgáltatások népszerűvé válásával fokozatosan csökkent az önálló hordozható zenelejátszók jelentősége.

Az Apple 2022 májusában jelentette be, hogy a készletek erejéig még értékesíti az iPod touch utolsó változatát, újabb modelleket azonban már nem készít. Ezzel több mint húsz év után lezárult az iPod termékcsalád története.

 

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