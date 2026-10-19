Első pillantásra az Eiliko pontosan olyan játék, amelyet sok gyerek szívesen kapna ajándékba. Apró, kedves külsejű robot, amely képes beszélgetni a tulajdonosával, és arckifejezésekkel reagálni a különböző helyzetekre. A mesterséges intelligenciának köszönhetően nem csupán előre beprogramozott mondatokat ismételget, hanem a hozzá intézett kérdésekre is válaszol. Csakhogy egy oknyomozó újságíró szerint az Energize Lab által gyártott játékrobot súlyos adatvédelmi és biztonsági problémákkal küzd. Olyanokkal, amelyek nemcsak a tulajdonosok magánéletét veszélyeztetik, hanem azt is lehetővé teszik, hogy idegenek beleszóljanak a robot viselkedésébe.

Azt ígérte a játékrobot, hogy megőrzi a titkokat. Aztán egy újságíró megdöbbentő bizonyítékokat talált ennek az ellenkezőjére (illusztráció)

Fotó: Vitaly Gariev / Pexels

Azt ígérte a játékrobot, hogy megőrzi a titkokat

A történet egyik legmegdöbbentőbb részlete, hogy a The Verge újságírója egyenesen megkérdezte a robottól, továbbadja-e másoknak, amit mondanak neki. A játék megnyugtatta, hogy a titkai biztonságban vannak. Néhány perccel később azonban egy biztonsági kutató már a világ másik feléről olvashatta a teljes beszélgetést. Sammy Azdoufal ugyanis felfedezte, hogy a robotot kiszolgáló informatikai rendszer rendkívül gyenge védelemmel működik.

A kutató mintegy 13 millió beszélgetéshez és 68 ezer robot adataihoz tudott hozzáférni.

A feltárt adatok között több mint 31 ezer, az Egyesült Államokban élő gyermekhez tartozó felhasználói profil is szerepelt. A beszélgetéseket kínai szervereken tárolták, és a kutató szerint a megfelelő biztonsági védelem hiánya miatt illetéktelenek is megszerezhették azokat.

Az AI játék gyerekeknek elemezte is a beszélgetéseit velük

A probléma nem merült ki abban, hogy a rendszer megőrizte a gyerekek mondatait. A feltárt adatok alapján a szolgáltatás részletes személyes profilokat is készített a beszélgetésekből. Ezekben szerepelhetett a felhasználó

neve,

életkora,

születésnapja,

foglalkozása,

családi kapcsolatai,

sőt még az érzelmi állapotára és személyiségére vonatkozó megállapítások is.

Az egyik felhasználóról például azt rögzítette a rendszer, hogy

nehezen bízik meg a családtagjaiban, és magányosnak érzi magát.

Az ilyen információk különösen értékesek lehetnek az internetes csalók számára. Egy támadó ugyanis nemcsak az áldozat nevét és elérhetőségét ismerheti meg, hanem azt is, milyen problémákkal küzd, vagy milyen témákkal lehet könnyebben a bizalmába férkőzni. Gyerekek esetében ez különösen veszélyes.

A kutató fényképeket és rövid hangfelvételeket is talált, amelyek közül több nyilvánosan elérhető internetes címeken volt hozzáférhető. Egyes képek feltehetően gyermekeket ábrázoltak, és a gyártó más, kamerával felszerelt robotjaihoz kapcsolódtak.

A robot személyiségét is át tudták írni

A biztonsági hibák talán legijesztőbb következménye, hogy a kutató nemcsak az adatokhoz fért hozzá, hanem távolról a robot mesterséges intelligenciájának működését is képes volt befolyásolni. Egy kísérlet során megváltoztatta a játék emlékezetét és válaszait. A robot ezután hamis személyes információkat közölt, és például azt állította, hogy

a Föld lapos.

Amikor az újságíró azzal szembesítette, Eiliko robot kitartott a hamis állítás mellett, és arra biztatta, hogy inkább neki higgyen.

Egy későbbi tesztben a robot már sértő, szexuális tartalmú megnyilvánulásokat is produkált.

A kutató szerint a felfedezett hibák akár arra is lehetőséget adhatnak, hogy egy támadó egyszerre nagyszámú játékrobot viselkedését módosítsa. Ez különösen aggasztó egy olyan eszköznél, amelyet gyermekek is használhatnak, és amelynek válaszait a fiatalabb felhasználók gyanakvás nélkül elhihetik. A The Verge újságírója több mint egy hónapon keresztül próbálta elérni az Energize Lab munkatársait. A lap beszámolója szerint a megkeresések ellenére nem kaptak érdemi választ a feltárt problémákra. A biztonsági kutató a sérülékenységeket hivatalos nyilvántartásba vételre is benyújtotta. A vizsgálat több különböző biztonsági hiányosságot azonosított, köztük a hozzáférés-ellenőrzéssel és a szoftverfrissítésekkel kapcsolatos problémákat.