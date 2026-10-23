Hiába javítható a telefonunk, még mindig olcsóbb lehet másikat venni

Egy betört kijelző, egy elhasználódott akkumulátor vagy egy meghibásodott alkatrész gyakran egyet jelent a készülék lecserélésével. Nem feltétlenül azért, mert a javítás lehetetlen, hanem mert túl drága, túl sokáig tart, vagy egyszerűen nem lehet hozzájutni a szükséges alkatrészhez. Az Európai Unió ezen a helyzeten szeretne változtatni a javításhoz való jogot megerősítő szabályozással, amelyet már nyár óta kell alkalmazni a tagállamokban. Az új rendelkezések lényege, hogy bizonyos termékek gyártói a kötelező jótállási, illetve szavatossági időszak lejárta után sem zárkózhatnak el a javítástól, amennyiben az műszakilag lehetséges és az adott termékre vonatkoznak az uniós javíthatósági követelmények. Magyarországon már hatályba léptek az uniós szabályozás alapján összeállított új szabályok. Kérdés, hogy mit jelent ez a gyakorlatban?

Javításhoz való jog: a szabályozás több, mindennap használt termékcsoportot érint

Fotó: Rahul Himkar / Unsplash

Javításhoz való jog: nemcsak a telefonokra vonatkozik

A szabályozás több, mindennap használt termékcsoportot érint. Ide tartoznak az okostelefonok, bizonyos táblagépek, televíziók és más elektronikus kijelzők, valamint egyes háztartási berendezések, például a mosógépek, mosogatógépek, hűtőszekrények és porszívók.

A gyártóknak a szabályozás hatálya alá tartozó termékeknél és feltételekkel javítási lehetőséget kell biztosítaniuk, és a szükséges alkatrészekhez, illetve javítási információkhoz való hozzáférést is elő kell segíteniük.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy minden meghibásodott készüléket ingyen kell megjavítani. A gyártó díjat kérhet a javításért, de annak észszerűnek kell lennie, és nem lehet olyan mértékű, amely indokolatlanul visszatartja a fogyasztót a javíttatástól.

A javítás sokszor még mindig túl drága

Hogy miért volt szükség az új szabályokra, azt jól mutatják az európai adatok.

Az Euronews szeptemberi összeállítása szerint a megvizsgált európai piacokon a meghibásodott háztartási készülékeknek kevesebb mint ötödét javítják meg. A cikkben ismertetett adatok alapján

Franciaországban 18,

Belgiumban pedig mindössze 15 százalék körüli a javítások aránya. Pedig a fogyasztók jelentős része nem szeretné automatikusan lecserélni elromlott készülékét.

Egy felmérés szerint az európaiak 77 százaléka inkább a javítást választaná. A probléma elsősorban az ár. Egy mosógép javítása például kerülhet 280 euróba is,

miközben hasonló összegért már új készüléket lehet vásárolni. Ilyenkor sokan érthető módon a cserét választják.

Az Európai Bizottság becslése szerint a javítás helyett idő előtt lecserélt termékek évente mintegy 12 milliárd eurós többletköltséget okoznak a fogyasztóknak.