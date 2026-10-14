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jelszó

Nevetségesen egyszerű jelszó miatt kerülhettek veszélybe milliók adatai – a hacker is meglepődött

37 perce
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Nehezen hihető biztonsági hiba vezethetett súlyos adatvédelmi incidenshez Dániában. A hacker állítása szerint a „123456” jelszóval jutott be egy informatikai fiókba, majd milliók személyes adataihoz férhetett hozzá.
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jelszódániábanszemélyes adat

Egy rendkívül egyszerű jelszó is elég lehetett ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek 8,8 millió ember személyes adataihoz Dániában. A támadást magára vállaló személy a Politiken című lapnak azt mondta, a „123456” kóddal védett informatikai fiókon keresztül jutott be a központi személyi nyilvántartásba.

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A „123456” jelszóval jutottak be a rendszerbe, 8,8 millió ember adatai kerültek veszélybe
Fotó: Philip Dulian / AFP

A rendszergazdai fiókhoz is ezt a jelszót használták

A dán portál értesülései szerint 

az érintett vállalat legalább három fiókját, köztük egy rendszergazdai hozzáférést is ugyanaz a gyenge jelszó védte. 

A hacker azt állította, nem akarta eladni vagy nyilvánosságra hozni a megszerzett információkat.

A hatóságok nem nevezték meg az érintett céget, a Fyn szigetén működő Pays ApS ügyvezetője, Sophie Laursen azonban október 9-én megerősítette, hogy visszaéltek a vállalat hozzáférésével. A Pays ApS informatikai cég engedéllyel férhetett hozzá a dán központi személyi nyilvántartáshoz, hogy többek között üzleti ügyfelei adatait ellenőrizze.

A Pays weboldala azóta elérhetetlenné vált, a vállalat pedig nem válaszolt a The Register kérdéseire a jelszóhasználattal kapcsolatban.

Tizennégymillió keresést indítottak

A dán kormány október 5-én jelentette be, hogy 8,8 millió ember adataihoz fértek hozzá. A dán központi személyi nyilvántartásban mintegy 11 millió ember adatai szerepelnek, köztük elhunytaké és külföldre költözötteké is.

Egy országos televízió birtokába került dokumentumok szerint 

a hacker szeptember 10-én jutott be a rendszerbe, majd szeptember 20-ig 14 millió automatizált keresést hajtott végre. 

A behatolást csak október 2-án fedezték fel, tizenkét nappal az utolsó jelentett keresés után.

Mikkel Leihardt, a kormány felsőoktatási és tudományos minisztériumának igazgatója elmondta, hogy az ügyre egy munkatársuk figyelt fel, miután olyan számlát kapott a Pays ApS-től, amely a szokásosnál jóval nagyobb rendszerhasználatot jelzett. Ez vezetett a visszaélés leleplezéséhez.

A dán adatvédelmi hatóságot október 4-én értesítették, a kormány pedig másnap hozta nyilvánosságra az ügyet. A vezetés ugyanakkor nem válaszolt a jelszóbiztonsági hiányosságokra vonatkozó kérdésekre.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy kibertámadás ért franciaországi áruházláncokat: több száz üzlet érintett.

 

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