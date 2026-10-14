Nevetségesen egyszerű jelszó miatt kerülhettek veszélybe milliók adatai – a hacker is meglepődött

Egy rendkívül egyszerű jelszó is elég lehetett ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek 8,8 millió ember személyes adataihoz Dániában. A támadást magára vállaló személy a Politiken című lapnak azt mondta, a „123456” kóddal védett informatikai fiókon keresztül jutott be a központi személyi nyilvántartásba.
A rendszergazdai fiókhoz is ezt a jelszót használták
A dán portál értesülései szerint
az érintett vállalat legalább három fiókját, köztük egy rendszergazdai hozzáférést is ugyanaz a gyenge jelszó védte.
A hacker azt állította, nem akarta eladni vagy nyilvánosságra hozni a megszerzett információkat.
A hatóságok nem nevezték meg az érintett céget, a Fyn szigetén működő Pays ApS ügyvezetője, Sophie Laursen azonban október 9-én megerősítette, hogy visszaéltek a vállalat hozzáférésével. A Pays ApS informatikai cég engedéllyel férhetett hozzá a dán központi személyi nyilvántartáshoz, hogy többek között üzleti ügyfelei adatait ellenőrizze.
A Pays weboldala azóta elérhetetlenné vált, a vállalat pedig nem válaszolt a The Register kérdéseire a jelszóhasználattal kapcsolatban.
Tizennégymillió keresést indítottak
A dán kormány október 5-én jelentette be, hogy 8,8 millió ember adataihoz fértek hozzá. A dán központi személyi nyilvántartásban mintegy 11 millió ember adatai szerepelnek, köztük elhunytaké és külföldre költözötteké is.
Egy országos televízió birtokába került dokumentumok szerint
a hacker szeptember 10-én jutott be a rendszerbe, majd szeptember 20-ig 14 millió automatizált keresést hajtott végre.
A behatolást csak október 2-án fedezték fel, tizenkét nappal az utolsó jelentett keresés után.
Mikkel Leihardt, a kormány felsőoktatási és tudományos minisztériumának igazgatója elmondta, hogy az ügyre egy munkatársuk figyelt fel, miután olyan számlát kapott a Pays ApS-től, amely a szokásosnál jóval nagyobb rendszerhasználatot jelzett. Ez vezetett a visszaélés leleplezéséhez.
A dán adatvédelmi hatóságot október 4-én értesítették, a kormány pedig másnap hozta nyilvánosságra az ügyet. A vezetés ugyanakkor nem válaszolt a jelszóbiztonsági hiányosságokra vonatkozó kérdésekre.
Pár napja arról is beszámoltunk, hogy kibertámadás ért franciaországi áruházláncokat: több száz üzlet érintett.