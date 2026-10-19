Már kattintani sem kell: egy internetes hirdetés is megfertőzheti a számítógépet

Az internetes csalásokkal kapcsolatban az egyik leggyakoribb tanács, hogy ne kattintsunk gyanús hirdetésekre és ismeretlen linkekre. Csakhogy egy most feltárt kibertámadásnál az áldozatoknak még ezt sem kellett megtenniük. Elég volt, hogy egy fertőzött reklám megjelenjen a képernyőjükön, és a támadók máris megpróbálhatták átvenni az irányítást az eszközük felett. A Torontói Egyetem Citizen Lab kutatócsoportja egy különösen veszélyes módszert azonosított, amelyet AdFection névre kereszteltek. A támadók a hétköznapi internetes hirdetési rendszert használták arra, hogy kémprogramot juttassanak a kiszemelt emberek számítógépére. A módszer nem pusztán elméleti lehetőség: a kutatók konkrét fertőzéseket is igazoltak.

Kémprogram terjedhet internetes hirdetésekkel, kattintás nélkül (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Egy reklám, amire kattintani sem kell, és máris landol a kémprogram

Amikor megnyitunk egy weboldalt vagy elindítunk egy alkalmazást, a megjelenő reklámok helyéről gyakran a háttérben zajló, villámgyors folyamat dönt. A hirdetők különböző adatok alapján választják ki, kinek szeretnék megmutatni a reklámjukat. Ezt a rendszert használták ki a támadók a fertőzött hirdetésekkel. A kutatók szerint az izraeli Discover-Tech vállalat hirdetésein keresztül olyan programkód kerülhetett a célpontok eszközére, amely kapcsolatba lépett a támadók szervereivel. A rendszer azonosította a kiszemelt készülékeket, és a megfelelő célpontoknak további támadó kódot küldhetett.

A különösen aggasztó rész, hogy ehhez nem kellett a reklámra kattintani, sem letölteni vagy telepíteni bármit. A támadás már a hirdetés betöltésekor elindulhatott.

Az ilyen módszereket zero-click támadásnak, vagyis kattintás nélküli támadásoknak nevezik. A sikerükhöz azonban kihasználható szoftveres sérülékenység is szükséges.

A módszert az Al Jazeera nemzetközi hírcsatorna munkatársai ellen is bevetették. A Citizen Lab vizsgálata szerint 2024-ben és 2025-ben legalább 45 eszközt érintettek a támadások. A fertőzésekhez az izraeli Candiru vállalat kémprogramját használták. Az ilyen fejlett megfigyelőeszközök alkalmasak lehetnek

fájlok, jelszavak és üzenetek megszerzésére,

a felhasználó tevékenységének megfigyelésére,

valamint akár a mikrofon és a kamera vezérlésére is.

A Candiru 2021-ben amerikai szankciós listára is felkerült, mert megfigyelőszoftvereit újságírók, aktivisták és más célpontok ellen alkalmazták, de a TechRadar szerint 2026 júliusában lekerülhetett a listáról. Azt ugyanakkor a kutatók nem tudták megállapítani, hogy pontosan ki rendelte meg az Al Jazeera munkatársai elleni támadásokat.