Kevesebb telefonozás, több szabadság a mindennapokban – ezt tudja a HUAWEI WATCH 6 széria

Az okosórák egyre több olyan feladatot vesznek át, amelyekhez korábban automatikusan a telefonunkért nyúltunk. A HUAWEI WATCH 6 szériája eSIM-kapcsolattal, érintésmentes fizetéssel és gesztusvezérléssel segíti a mindennapokat, miközben a letisztult kialakítás és a különböző anyagváltozatok a munkahelyi és a szabadidős öltözékhez egyaránt illeszkednek.

Amikor a telefon a zsebünkben maradhat

Egy rövid futás, kutyasétáltatás vagy kávézás során sokszor kényelmesebb, ha a telefonunkat magunkkal sem kell vinnünk. A HUAWEI WATCH 6 széria támogatott eSIM-szolgáltatással önálló kommunikációra is alkalmas, így megfelelő mobilhálózati kapcsolat mellett az óráról is intézhetők a hívások. A Curve Pay támogatásával az érintésmentes fizetéshez is elegendő lehet a csuklónkat használni.

Forrás: Huawei

A mindennapi helyzetekben a vezérlés módja is számít. A széria érintőképernyős kezelése mellett gesztusvezérlést is kínál, amellyel bizonyos műveletek, például a hívások kezelése egyszerűbbé válhatnak. A funkciók elérhetősége szoftververziótól függhet.

A Safety Check funkcióval a felhasználók a kiválasztott kapcsolattartókkal oszthatják meg helyzetüket és bizonyos állapotinformációikat. Ez szabadtéri programok, esti hazautazás vagy utazás során jelenthet hasznos kiegészítést.

Forrás: Huawei

Kétféle megjelenés, közös mindennapi funkciók

A HUAWEI WATCH 6 42 és 46 milliméteres változatban érhető el. A 42 mm-es modell körülbelül 38 grammos tömegével és 10,2 milliméteres vastagságával könnyű viseletet kínál, míg a 46 mm-es változat rozsdamentes acéltokkal készül. Az EasyCross szíj a pánt alá rejti a szíj végét, így letisztultabb megjelenést biztosít.

A WATCH 6 Pro a prémium anyaghasználatra helyezi a hangsúlyt. A 46 mm-es változat egyes kivitelei titánötvözetből készült tokkal és fekete kerámialünettával érkeznek, a 43 mm-es Ceramic Edition pedig kerámia tokkal és szíjjal készül. A Pro modellek zafírüveg kijelzője akár 3500 nites csúcsfényerőt kínál.

Forrás: Huawei

Mindkét modellcsalád több mint 100 sportmódot támogat, a Pro változat pedig az Expedíciós móddal is kiegészül, amely útvonaltervezési és tájékozódási lehetőségeket kínál a szabadtéri programokhoz.