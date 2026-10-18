Kevesebb telefonozás, több szabadság a mindennapokban – ezt tudja a HUAWEI WATCH 6 széria

Az okosórák egyre több olyan feladatot vesznek át, amelyekhez korábban automatikusan a telefonunkért nyúltunk. A HUAWEI WATCH 6 szériája eSIM-kapcsolattal, érintésmentes fizetéssel és gesztusvezérléssel segíti a mindennapokat, miközben a letisztult kialakítás és a különböző anyagváltozatok a munkahelyi és a szabadidős öltözékhez egyaránt illeszkednek.
Amikor a telefon a zsebünkben maradhat
Egy rövid futás, kutyasétáltatás vagy kávézás során sokszor kényelmesebb, ha a telefonunkat magunkkal sem kell vinnünk. A HUAWEI WATCH 6 széria támogatott eSIM-szolgáltatással önálló kommunikációra is alkalmas, így megfelelő mobilhálózati kapcsolat mellett az óráról is intézhetők a hívások. A Curve Pay támogatásával az érintésmentes fizetéshez is elegendő lehet a csuklónkat használni.
A mindennapi helyzetekben a vezérlés módja is számít. A széria érintőképernyős kezelése mellett gesztusvezérlést is kínál, amellyel bizonyos műveletek, például a hívások kezelése egyszerűbbé válhatnak. A funkciók elérhetősége szoftververziótól függhet.
A Safety Check funkcióval a felhasználók a kiválasztott kapcsolattartókkal oszthatják meg helyzetüket és bizonyos állapotinformációikat. Ez szabadtéri programok, esti hazautazás vagy utazás során jelenthet hasznos kiegészítést.
Kétféle megjelenés, közös mindennapi funkciók
A HUAWEI WATCH 6 42 és 46 milliméteres változatban érhető el. A 42 mm-es modell körülbelül 38 grammos tömegével és 10,2 milliméteres vastagságával könnyű viseletet kínál, míg a 46 mm-es változat rozsdamentes acéltokkal készül. Az EasyCross szíj a pánt alá rejti a szíj végét, így letisztultabb megjelenést biztosít.
A WATCH 6 Pro a prémium anyaghasználatra helyezi a hangsúlyt. A 46 mm-es változat egyes kivitelei titánötvözetből készült tokkal és fekete kerámialünettával érkeznek, a 43 mm-es Ceramic Edition pedig kerámia tokkal és szíjjal készül. A Pro modellek zafírüveg kijelzője akár 3500 nites csúcsfényerőt kínál.
Mindkét modellcsalád több mint 100 sportmódot támogat, a Pro változat pedig az Expedíciós móddal is kiegészül, amely útvonaltervezési és tájékozódási lehetőségeket kínál a szabadtéri programokhoz.
A HUAWEI WATCH 6 széria azoknak lehet érdekes választás, akik egyetlen eszközben keresik a klasszikus órák megjelenését, a praktikus digitális funkciókat és a sportoláshoz kapcsolódó lehetőségeket.
Elérhetőség
A HUAWEI WATCH 6 széria már elérhető a Huawei hivatalos webshopjában és kiskereskedelmi partnereinél, az alapverzió 179.990 Ft-os, míg a PRO verzió 259.990 Ft-os ajánlott fogyasztói ártól.