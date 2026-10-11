Példátlan adatvédelmi incidens a Kifli.hu-nál: veszélyes csalások jöhetnek az ügyfelek adatainak kiszivárgása után

Október 5-én jogosulatlan hozzáférést és adatletöltést észlelt belső ügyfélszolgálati rendszerében a Kifli.hu. Az online élelmiszer-áruház október 11-én küldött tájékoztatást az ügyfeleknek az adatvédelmi incidensről, amelynek során egy illetéktelen személy az ügyfélszolgálati kommunikáció egy részéhez jutott hozzá a Kifli.hu adatszivárgása során. A vállalat közlése szerint a vizsgálat később magyar ügyfelek adatainak lehetséges érintettségét is feltárta. A tájékoztatásból nem derül ki, pontosan hány vásárló adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe.

Kifli.hu adatszivárgás: nyugtalanító emailt kaptak vasárnap az online bolt ügyfelei (illusztráció)

Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

Milyen adatok szivárogtak ki a Kifli.hu-tól?

A Kifli.hu adatvédelmi incidensről szóló közleménye szerint az illetéktelen hozzáférés több hónapra visszamenőleg érinthette az ügyfélszolgálati kommunikációt.

Az érintett adatok között lehetnek:

A 2026. július 8. óta az ügyfélszolgálatnak küldött e-mailek.

A 2026. április 21. óta folytatott chatbeszélgetések, valamint a telefonhívások leiratai.

Az ügyfelek nevei, e-mail-címei és telefonszámai.

A beszélgetésekben megadott kézbesítési címek és rendelésszámok.

A chatbeszélgetésekhez csatolt fájlok.

A bevásárlókosárhoz nemrég hozzáadott vagy onnan eltávolított termékek adatai.

A virtuális asszisztens által készített, beszélgetésekhez kapcsolódó feljegyzések.

Az incidens nemcsak az ügyfélszolgálati munkatársakkal, hanem a vállalat virtuális asszisztensével folytatott kommunikációt is érintheti.

Kifli.hu személyes adatok: célzott csalásokra használhatják fel az információkat

Az incidens egyik legsúlyosabb lehetséges következménye, hogy a támadók a megszerzett információk segítségével a megszokottnál sokkal meggyőzőbb csaló üzeneteket készíthetnek. Ha például egy illetéktelen személy ismeri egy vásárló korábbi panaszát, rendelési számát vagy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésének részleteit, könnyebben adhatja ki magát a Kifli.hu munkatársának.

Egy ilyen üzenetben akár egy korábbi rendelésre vagy visszatérítési ügyre is hivatkozhatnak, majd hamis weboldalon próbálhatnak bankkártyaadatokat, jelszavakat vagy egyszer használatos jóváhagyó kódokat megszerezni.

A vállalat kifejezetten figyelmeztetett a személyre szabott csaló e-mailek, üzenetek és telefonhívások veszélyére.