Eladnád a régi laptopodat? Ezt mindenképpen tedd meg előtte

Egy régi laptop könnyen új gazdára találhat a családban vagy a használtpiacon, de ha már használhatatlan, akkor is érdemes elektronikai hulladékként megfelelő helyen leadni. Egyvalamit azonban egyik esetben sem szabad kihagyni, ez pedig a laptop törlése eladás előtt - gondoskodni kell a rajta tárolt személyes adatok megfelelő törléséről. A Lomtár kiürítése önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adat ténylegesen eltűnt az adattárolóról. Különösen a hagyományos merevlemezeknél fordulhat elő, hogy a törölt fájlok tartalma addig megmarad, amíg a rendszer más adatokkal felül nem írja az érintett területet. Ez azért lehet kellemetlen, mert egy régi számítógépen évek alatt rengeteg érzékeny információ gyűlhet össze: családi fényképek, dokumentumok, számlák, letöltött mellékletek, böngészési adatok vagy akár munkával kapcsolatos fájlok.

Laptop törlése eladás előtt: így távolítsd el biztonságosan az adataidat

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

Laptop törlése eladás előtt - először mentsünk le mindent

Mielőtt bármit törölnénk, érdemes biztonsági másolatot készíteni. Windows alatt használható a Windows biztonsági mentési funkciója és a OneDrive, de külső merevlemezre vagy SSD-re is átmásolhatjuk a fontos fájlokat. Mac esetében erre az Apple beépített Time Machine megoldása használható. Érdemes külön ellenőrizni a böngésző könyvjelzőit, a helyben tárolt fényképeket és dokumentumokat, valamint azokat a fájlokat, amelyekről esetleg azt hittük, hogy már a felhőben vannak. A gép USB-portjait és kártyaolvasóját is nézzük át: meglepően könnyű a laptopban felejteni egy apró USB-vevőt vagy memóriakártyát. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a kérdés: hogyan töröljek mindent a laptopról eladás előtt? Hogyan lehet véglegesen törölni az adatokat a laptopról?

Windows 11 alatt nem mindegy, mit választunk

Ha Windows 11-es számítógépet készítünk elő eladásra vagy továbbadásra, a Gépházban a Rendszer -> Helyreállítás -> PC alaphelyzetbe állítása útvonalon indítható el a folyamat.

Itt a Minden elem eltávolítása lehetőséget kell választani, majd eldönthető, hogy a Windows a felhőből töltse le magát, vagy a számítógépen található fájlokból települjön újra.

Van azonban egy különösen fontos beállítás. A további beállításoknál az Adatok tisztítása funkció bekapcsolásával a Windows nem pusztán eltávolítja a fájlokat, hanem a meghajtót is megtisztítja. A Microsoft kifejezetten ezt ajánlja akkor, ha a számítógépet eladjuk, elajándékozzuk vagy újrahasznosításra adjuk le.

A művelet emiatt tovább tarthat, cserébe jelentősen megnehezíti a korábban tárolt fájlok helyreállítását. Fontos ugyanakkor, hogy a Microsoft ezt az átlagos felhasználóknak szánt adateltávolítási megoldásként kezeli, nem pedig vállalati vagy hatósági szintű, tanúsított adattörlési eljárásként.

Macen egyszerűbb lehet a művelet

A modernebb Maceken az Apple erre külön funkciót biztosít. A macOS Monterey vagy újabb rendszert futtató, megfelelő Apple chipes vagy T2 biztonsági chippel felszerelt gépeken az Összes tartalom és beállítás törlése funkció használható, írja az Engadget. Ez nemcsak a személyes tartalmat távolítja el,

hanem kijelentkezteti a felhasználót az Apple szolgáltatásaiból, és kikapcsolja többek között a Find My és az Activation Lock funkciót is. Ez utóbbi különösen fontos, ha a Mac új tulajdonoshoz kerül.

Régebbi Intel-alapú Maceknél több lépésre lehet szükség: ki kell jelentkezni a kapcsolódó szolgáltatásokból, majd a macOS helyreállítási környezetéből törölni a meghajtót és újratelepíteni az operációs rendszert.