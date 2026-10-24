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Windows 11

Lefagyott egy program a gépeden? Két kattintással megoldhatod a problémát

54 perce
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Ha egy program lefagy a számítógépünkön, általában a Feladatkezelővel próbáljuk bezárni. A Windows 11-ben azonban létezik egy egyszerűbb megoldás is egy-egy lefagyott program bezárása céljából, amellyel mindössze két kattintással megszabadulhatunk a nem válaszoló alkalmazásoktól. Mutatjuk, hogyan lehet bekapcsolni.
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Windows 11WindowsMicrosoft

Szinte mindenkivel előfordult már, hogy munka, játék vagy internetezés közben egy program egyszer csak nem reagált többé. Hiába kattintunk az ablakára, nem történik semmi, nem válaszol a program, a bezárásra szolgáló X gomb sem működik. Ilyenkor sokan a Ctrl + Alt + Delete billentyűkombinációhoz nyúlnak, majd a Feladatkezelőben keresik meg a lefagyott alkalmazást a program kényszerített bezárása érdekében. A Windows 11-ben azonban van egy ennél egyszerűbb lehetőség is, amelyhez még a Feladatkezelőt sem kell megnyitni. Ráadásul mindössze egyszer kell bekapcsolni, utána bármikor használhatjuk, ha egy lefagyott program bezárása a célunk. Egy dologra azonban figyelni kell.

Egy titkos trükkel sokkal egyszerűbb egy lefagyott program bezárása
Egy titkos trükkel sokkal egyszerűbb egy lefagyott program bezárása
Fotó: Georgiy Lyamin / Unsplash

Lefagyott program bezárása: így kapcsolhatod be a Windows 11 rejtett funkcióját

A megoldás neve Feladat befejezése (angolul End Task). Segítségével közvetlenül a Windows tálcájáról állíthatjuk le a problémás alkalmazásokat.

A bekapcsolásához a következőket kell tenni:

  1. Nyissuk meg a Windows 11 Gépház alkalmazását.
  2. Válasszuk a Rendszer menüpontot.
  3. Keressük meg a Speciális beállításokat. Egyes Windows 11-verziókban a funkció a Fejlesztőknek menüpont alatt található.
  4. Kapcsoljuk be a Feladat befejezése lehetőséget.

Ezzel készen is vagyunk. Innentől kezdve, ha egy program lefagy, 

elegendő jobb egérgombbal rákattintani az ikonjára a Windows tálcáján, majd kiválasztani a Feladat befejezése parancsot. A Windows ekkor azonnal leállítja az alkalmazást, anélkül hogy külön meg kellene keresnünk a Feladatkezelőben.

Nem ugyanaz, mint az ablak bezárása

Fontos különbség van a hagyományos Ablak bezárása és a Feladat befejezése parancs között. Az előbbi normál módon próbálja bezárni az alkalmazást. Ha például egy szövegszerkesztőben dolgozunk, a program figyelmeztethet, hogy még nem mentettük el a dokumentumot. A Feladat befejezése ezzel szemben kényszerített leállítást jelent. A Windows nem várja meg, hogy az alkalmazás elvégezze a szokásos bezárási műveleteket. 

Ezért a funkciót elsősorban akkor érdemes használni, ha egy program valóban lefagyott. Ellenkező esetben elveszíthetjük a nem mentett munkánkat.

A módszer a legtöbb hagyományos alkalmazásnál használható, de nem minden esetben működik. A Windows Fájlkezelője például nem kínálja fel ezt a lehetőséget a tálcán megjelenő helyi menüjében, hívja fel rá a figyelmet a PCWorld. Ha maga a Fájlkezelő nem válaszol, továbbra is a Feladatkezelő jelentheti a megoldást. Ezt a Ctrl + Shift + Esc billentyűkombinációval közvetlenül megnyithatjuk. Azt is érdemes tudni, hogy a Feladat befejezése menüpont csak a ténylegesen futó alkalmazásoknál jelenik meg. Bár a lehetőség már 2023-ban bekerült a Windows 11-be, sok felhasználó számára ma is ismeretlen. Pedig egy olyan apró kényelmi funkcióról van szó, amely különösen akkor lehet hasznos, amikor egy lefagyott program miatt már amúgy is kezdjük elveszíteni a türelmünket.

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