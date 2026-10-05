Már a lezárt iPhone sem tartja távol a rendőröket

Mára többnyire garantáltnak vesszük, hogy az iPhone telefonokon tárolt személyes adataink akkor is sziklaszilárd védelem alatt állnak, a készülék illetéktelen kezekbe kerül. Úgy tűnik azonban, hogy a hatóságok használt eszközök fejlesztői ismét találtak egy kiskaput az Apple rendszerében, amivel egyszerűbbé válhat a lezárt iPhone feltörése a hatóságok számára. A 404 Media birtokába került, amerikai rendvédelmi szervek számára készített oktatóvideó szerint a Magnet Forensics olyan megoldást fejlesztett, amely képes lehet kijátszani az iPhone-ok egyik fontos biztonsági funkcióját. A vállalat fejleszti a GrayKey nevű kriminalisztikai eszközt is, amelyet hatóságok használnak mobiltelefonokon tárolt adatok megszerzésére.
Lezárt iPhone feltörése: Mi történik 72 óra után, amit most kijátszhatnak?
Az Apple 2024-ben vezette be az úgynevezett Inactivity Reboot funkciót. Ha egy támogatott iPhone-t több mint 72 órán keresztül nem oldanak fel, a készülék automatikusan újraindul.
- Az iPhone bekapcsolása után, de az első sikeres feloldás előtt a készülék úgynevezett BFU, vagyis „Before First Unlock” - magyarul Az első feloldás előtt - állapotban van. Ilyenkor az adatok jelentős részéhez szükséges titkosítási kulcsok még nem érhetők el, ezért egy külső hatósági eszköznek is lényegesen nehezebb dolga van.
- Miután a tulajdonos egyszer megadta a jelkódját, a telefon AFU, azaz „After First Unlock” - Az első feloldás után - állapotba kerül. Ekkor több adat válik hozzáférhetővé a rendszer számára – és potenciálisan a speciális adatkinyerő eszközök számára is. Ezt a védelmet kerülhették meg. A kiszivárgott videó szerint a Magnet Forensics új GrayKey Preserve eszköze, valamint a hagyományos GrayKey új funkciója azt is megakadályozhatja, hogy az iPhone újraindítás után visszaálljon a szigorúbban védett állapotba.
A vállalat egyik munkatársa szerint ez akkor is működhet, ha az iPhone időközben újraindul vagy lemerül. Ez azért lényeges, mert így az Apple automatikus újraindítása nem feltétlenül éri el eredeti célját: a telefon nem kerül vissza abba a jóval szigorúbban védett állapotba, amelyben az adatok megszerzése sokkal nehezebb. A Magnet állítása szerint a technológia ráadásul olyan információkat is megőrizhet, amelyeket az iOS egy idő után automatikusan eltávolít. Ide tartozhatnak például gyorsítótárazott helyadatok, valamint nemrég törölt iMessage-üzenetek és fényképek, írja az Engadget.
A rendőrség feltörheti az iPhone-t?
Van azonban egy fontos részlet. A nyilvánosságra került információkból nem derül ki pontosan, hogyan működik a technológia, és az sem, hogy mely iPhone-modelleken és iOS-verziókon használható. A beszámoló tehát nem bizonyítja, hogy a rendőrség mostantól bármilyen lezárt iPhone-t fel tud törni. Sokkal inkább arról van szó, hogy az Apple és a digitális kriminalisztikai cégek évek óta tartó macska-egér harcában ismét a másik oldal léphetett előre. Ráadásul nem a GrayKey az egyetlen ilyen rendszer. A rivális Cellebrite 2026-ban maga is azt közölte, hogy kriminalisztikai megoldása már a legújabb iPhone-ok és iOS-verziók esetében is támogat különböző AFU- és BFU-hozzáférési módszereket. Az Apple tehát hiába teszi egyre nehezebbé a lezárt iPhone-ok adatainak megszerzését, a telefonok feltörésére szakosodott cégek láthatóan ugyanilyen gyorsan keresik az újabb kiskapukat. Persze jelen esetben ez maximum azokat zavarhatja, akiknek vaj van a füle mögött. Persze ha egy rendőrségi megbízásból dolgozó csapat el tudja érni a fent részletezett dolgokat, akkor nincs semmi garancia arra, hogy rossz szándékú kiberbűnözők nem lesznek képes erre valamikor ugyanúgy, ami nyilvánvalóan aggodalomra ad okot. A legjobb megoldás még mindig az, ha nem veszítjük el a telefonunkat.