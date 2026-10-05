Már a lezárt iPhone sem tartja távol a rendőröket

Mára többnyire garantáltnak vesszük, hogy az iPhone telefonokon tárolt személyes adataink akkor is sziklaszilárd védelem alatt állnak, a készülék illetéktelen kezekbe kerül. Úgy tűnik azonban, hogy a hatóságok használt eszközök fejlesztői ismét találtak egy kiskaput az Apple rendszerében, amivel egyszerűbbé válhat a lezárt iPhone feltörése a hatóságok számára. A 404 Media birtokába került, amerikai rendvédelmi szervek számára készített oktatóvideó szerint a Magnet Forensics olyan megoldást fejlesztett, amely képes lehet kijátszani az iPhone-ok egyik fontos biztonsági funkcióját. A vállalat fejleszti a GrayKey nevű kriminalisztikai eszközt is, amelyet hatóságok használnak mobiltelefonokon tárolt adatok megszerzésére.

Lezárt iPhone feltörése - új utat találhatott egy vállalat (a képen egy iPhone 18 Pro Max van, illusztráció) - Fotó: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images /

Lezárt iPhone feltörése: Mi történik 72 óra után, amit most kijátszhatnak?

Az Apple 2024-ben vezette be az úgynevezett Inactivity Reboot funkciót. Ha egy támogatott iPhone-t több mint 72 órán keresztül nem oldanak fel, a készülék automatikusan újraindul.

Az iPhone bekapcsolása után, de az első sikeres feloldás előtt a készülék úgynevezett BFU, vagyis „Before First Unlock” - magyarul Az első feloldás előtt - állapotban van. Ilyenkor az adatok jelentős részéhez szükséges titkosítási kulcsok még nem érhetők el, ezért egy külső hatósági eszköznek is lényegesen nehezebb dolga van.

- állapotban van. Ilyenkor az adatok jelentős részéhez szükséges titkosítási kulcsok még nem érhetők el, ezért egy külső hatósági eszköznek is lényegesen nehezebb dolga van. Miután a tulajdonos egyszer megadta a jelkódját, a telefon AFU, azaz „After First Unlock” - Az első feloldás után - állapotba kerül. Ekkor több adat válik hozzáférhetővé a rendszer számára – és potenciálisan a speciális adatkinyerő eszközök számára is. Ezt a védelmet kerülhették meg. A kiszivárgott videó szerint a Magnet Forensics új GrayKey Preserve eszköze, valamint a hagyományos GrayKey új funkciója azt is megakadályozhatja, hogy az iPhone újraindítás után visszaálljon a szigorúbban védett állapotba.

A vállalat egyik munkatársa szerint ez akkor is működhet, ha az iPhone időközben újraindul vagy lemerül. Ez azért lényeges, mert így az Apple automatikus újraindítása nem feltétlenül éri el eredeti célját: a telefon nem kerül vissza abba a jóval szigorúbban védett állapotba, amelyben az adatok megszerzése sokkal nehezebb. A Magnet állítása szerint a technológia ráadásul olyan információkat is megőrizhet, amelyeket az iOS egy idő után automatikusan eltávolít. Ide tartozhatnak például gyorsítótárazott helyadatok, valamint nemrég törölt iMessage-üzenetek és fényképek, írja az Engadget.