Egymillió magyar lehet életveszélyben, és nem is tud róla

„Honnan tudom, hogy valóban jól vagyok?” – tette fel a kérdést D. Tóth Kriszta a Huawei budapesti sajtóeseményén. A kerekasztal-beszélgetés moderátora saját példájából indult ki: 51 éves, aktív, sportol, tele van energiával, és alapvetően elégedett az egészségi állapotával. De vajon elég-e ez ahhoz, hogy nyugodt lehessen? A válasz meglehetősen kijózanító volt. A magas vérnyomás ugyanis csendben, a háttérben dolgozik sokáig az egészségünk ellen.

Dr. Kurucz Dóra gyógyszerész és viselkedéselemző, Boros Barna, a Huawei szakértője, Dr. Metz Edit kardiológus szakorvos, Lakatos Péter életmód- és egészséges öregedés szakértő és D. Tóth Kriszta, a beszélgetés moderátora a Huawei budapesti kerekasztal-beszélgetésén, amelynek a fókuszában a vérnyomásmérés, a magas vérnyomás állt

Fotó: Szász Tamás - Origo

A magas vérnyomás néma gyilkos

Dr. Metz Edit kardiológus szakorvos szerint ugyanis a jó közérzetben csak korlátozottan bízhatunk. A magas vérnyomást nem véletlenül nevezik néma gyilkosnak: hosszú éveken keresztül semmilyen észrevehető tünetet nem feltétlenül okoz, miközben fokozatosan károsíthatja az érrendszert. Előfordul, hogy valaki csak akkor szembesül a problémával, amikor már súlyos szövődmény, például szívinfarktus vagy stroke miatt kerül kórházba.

A szakember a beszélgetésen arról számolt be, hogy Magyarországon a magas vérnyomással élők mintegy 30–35 százaléka diagnózis nélkül maradhat. Ez akár egymillió embert is jelenthet.

Ez már önmagában is jól mutatja, miért nem elegendő akkor foglalkozni a vérnyomásunkkal, amikor már rosszul érezzük magunkat.

Ötven felett már nem feltétlenül működik, ami korábban bevált

A beszélgetés során érintették a változókor témáját is volt, amelyet sokan még mindig elsősorban a hőhullámokkal vagy a menstruáció megszűnésével azonosítanak. Pedig a menopauza ennél jóval összetettebb változásokat indíthat el. Lakatos Péter életmód- és egészséges öregedéssel foglalkozó szakértő szerint gyakori, hogy a hozzá forduló nők értetlenül állnak saját testük megváltozott működése előtt. Ami tíz évvel korábban még bevált – például néhány kiló leadása több futással és kevesebb étkezéssel –, az egyszer csak nem hozza ugyanazt az eredményt. Ilyenkor sokan még keményebben próbálkoznak, miközben nem feltétlenül a megfelelő problémára keresik a megoldást. A háttérben több, egymással összefüggő folyamat állhat.

Dr. Kurucz Dóra gyógyszerész és viselkedéselemző felhívta a figyelmet arra, hogy a menopauza idején csökken az ösztrogénszint, ezzel együtt pedig mérséklődhet a hormon érrendszert védő hatása. Ez hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez. A hormonális változások ráadásul az anyagcserét, az alvást és a testzsír eloszlását is befolyásolhatják. A hasi, belső szervek körül felhalmozódó zsír mennyiségének növekedése, az inzulinrezisztencia és a tartós stressz együttesen tovább növelhetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy minden változókorba lépő nőnél magas vérnyomás alakul ki. Arra viszont jó okot ad, hogy ebben az életszakaszban a korábbinál tudatosabban figyeljünk a szervezetünk jelzéseire.

Dr. Metz Edit egy kevésbé közismert kockázati tényezőt is megemlített: azoknak a nőknek, akiknek a terhességük során magas volt a vérnyomásuk, vagy terhességi cukorbetegségük alakult ki, később is fokozott figyelmet kell fordítaniuk szív- és érrendszeri egészségükre. A szülés után rendeződő állapot ugyanis nem feltétlenül jelenti azt, hogy a későbbi kockázat is megszűnt.