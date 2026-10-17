Egymillió magyar lehet életveszélyben, és nem is tud róla

„Honnan tudom, hogy valóban jól vagyok?” – tette fel a kérdést D. Tóth Kriszta a Huawei budapesti sajtóeseményén. A kerekasztal-beszélgetés moderátora saját példájából indult ki: 51 éves, aktív, sportol, tele van energiával, és alapvetően elégedett az egészségi állapotával. De vajon elég-e ez ahhoz, hogy nyugodt lehessen? A válasz meglehetősen kijózanító volt. A magas vérnyomás ugyanis csendben, a háttérben dolgozik sokáig az egészségünk ellen.
A magas vérnyomás néma gyilkos
Dr. Metz Edit kardiológus szakorvos szerint ugyanis a jó közérzetben csak korlátozottan bízhatunk. A magas vérnyomást nem véletlenül nevezik néma gyilkosnak: hosszú éveken keresztül semmilyen észrevehető tünetet nem feltétlenül okoz, miközben fokozatosan károsíthatja az érrendszert. Előfordul, hogy valaki csak akkor szembesül a problémával, amikor már súlyos szövődmény, például szívinfarktus vagy stroke miatt kerül kórházba.
A szakember a beszélgetésen arról számolt be, hogy Magyarországon a magas vérnyomással élők mintegy 30–35 százaléka diagnózis nélkül maradhat. Ez akár egymillió embert is jelenthet.
Ez már önmagában is jól mutatja, miért nem elegendő akkor foglalkozni a vérnyomásunkkal, amikor már rosszul érezzük magunkat.
Ötven felett már nem feltétlenül működik, ami korábban bevált
A beszélgetés során érintették a változókor témáját is volt, amelyet sokan még mindig elsősorban a hőhullámokkal vagy a menstruáció megszűnésével azonosítanak. Pedig a menopauza ennél jóval összetettebb változásokat indíthat el. Lakatos Péter életmód- és egészséges öregedéssel foglalkozó szakértő szerint gyakori, hogy a hozzá forduló nők értetlenül állnak saját testük megváltozott működése előtt. Ami tíz évvel korábban még bevált – például néhány kiló leadása több futással és kevesebb étkezéssel –, az egyszer csak nem hozza ugyanazt az eredményt. Ilyenkor sokan még keményebben próbálkoznak, miközben nem feltétlenül a megfelelő problémára keresik a megoldást. A háttérben több, egymással összefüggő folyamat állhat.
Dr. Kurucz Dóra gyógyszerész és viselkedéselemző felhívta a figyelmet arra, hogy a menopauza idején csökken az ösztrogénszint, ezzel együtt pedig mérséklődhet a hormon érrendszert védő hatása. Ez hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez. A hormonális változások ráadásul az anyagcserét, az alvást és a testzsír eloszlását is befolyásolhatják. A hasi, belső szervek körül felhalmozódó zsír mennyiségének növekedése, az inzulinrezisztencia és a tartós stressz együttesen tovább növelhetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy minden változókorba lépő nőnél magas vérnyomás alakul ki. Arra viszont jó okot ad, hogy ebben az életszakaszban a korábbinál tudatosabban figyeljünk a szervezetünk jelzéseire.
Dr. Metz Edit egy kevésbé közismert kockázati tényezőt is megemlített: azoknak a nőknek, akiknek a terhességük során magas volt a vérnyomásuk, vagy terhességi cukorbetegségük alakult ki, később is fokozott figyelmet kell fordítaniuk szív- és érrendszeri egészségükre. A szülés után rendeződő állapot ugyanis nem feltétlenül jelenti azt, hogy a későbbi kockázat is megszűnt.
Az alvásunk is elárulhatja, ha valami nincs rendben
A változókorral kapcsolatban Lakatos Péter az alvás jelentőségét is hangsúlyozta. Különösen az alvási apnoéra hívta fel a figyelmet, amelynek előfordulása a menopauza környékén jelentősen növekedhet. Az alvási apnoe olyan állapot, amelyben alvás közben ismétlődően leáll vagy jelentősen csökken a légzés. Az érintett gyakran nem is tud róla, legfeljebb a partnere veszi észre a légzéskimaradásokat, vagy azt, hogy az illető hangosan horkol. A probléma azonban nem egyszerűen a kellemetlen éjszakákról szól. A légzéskimaradások megzavarhatják az alvást, oxigénhiányos epizódokkal járhatnak, és kedvezőtlenül befolyásolhatják a vérnyomást. Az érintett napközben fáradtabb lehet, nehezebben koncentrálhat, és a kimerültség az étkezési szokásaira is hatással lehet. Dr. Metz Edit szerint a vérnyomás éjszakai alakulása különösen értékes információt adhat. Normális esetben alvás közben a vérnyomás csökken. Ha ez a csökkenés elmarad, vagy az értékek tartósan magasak maradnak, az olyan figyelmeztető jel lehet, amely további kivizsgálást indokol. Ennek egyik lehetséges oka az alvási apnoe, bár természetesen nem ez az egyetlen magyarázat.
Vagyis a vérnyomásunkról nemcsak az számít, mennyit mutat a mérő reggel vagy este, hanem az is, hogyan változik a nap és az éjszaka folyamán. Egyetlen vérnyomásmérésből még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni A vérnyomásunk nem állandó érték. Befolyásolhatja, hogy mennyit aludtunk, mennyire vagyunk idegesek, sportoltunk-e, milyen napszakban mérünk, és az is, hogy milyen gyógyszereket szedünk.
Dr. Kurucz Dóra például egyes hormonális készítményeket, kortikoszteroidokat és bizonyos megfázás elleni gyógyszerekben található hatóanyagokat is említett a vérnyomást befolyásoló tényezők között.
Ezért is fontos, hogy ne egyetlen szám alapján ítéljük meg az állapotunkat. A szakértők szerint sokkal többet mondanak
- a rendszeresen mért értékek,
- a napi átlagok
- és a hosszabb idő alatt kirajzolódó változások.
Egy egyszeri magasabb érték mögött állhat átmeneti stressz is, miközben a tartósan emelkedett vérnyomás akkor is figyelmet igényel, ha semmilyen panaszunk nincs. A pontosabb kép kialakításában segíthet a 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás, vagyis az ABPM. Ennek során egy készülék meghatározott időközönként, nappal és éjszaka is megméri a vérnyomást. Az eredményekből az orvos nemcsak azt láthatja, hogy mennyire magasak az értékek, hanem azt is, hogy milyen napszaki mintázatot követnek.
Amikor az okosóra már nemcsak a lépéseinket számolja
A beszélgetés apropóját a Huawei Watch D3 magyarországi piaci bevezetése adta. Az okosóra vérnyomásmérésre is képes a hagyományos aktivitásmérő funkciókon és a napi, illetve éjszakai vérnyomásértékek követésére is alkalmas. A készülék érdekessége, hogy nem pusztán a csuklón mért optikai jelekből próbálja megbecsülni a vérnyomást.
A szíjába épített, felfújható párna segítségével mechanikus, úgynevezett oszcillometriás mérési elvet alkalmaz, amely a hagyományos elektronikus vérnyomásmérőkéhez hasonló.
Az Origo tesztelte a készüléket, erről itt olvashatsz bővebben. A technológia jelentősége nem feltétlenül abban áll, hogy újabb számot jeleníthetünk meg az okostelefonunkon. Sokkal inkább abban, hogy a rendszeres mérésekből hosszabb távon olyan változások is láthatóvá válhatnak, amelyek egy-egy alkalmi ellenőrzés során rejtve maradnának.
Ugyanakkor fontos különbséget tenni az egészségügyi adatok gyűjtése és az orvosi diagnózis között. Egy okosóra – még ha megfelelően validált mérési funkcióval rendelkezik is – nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot, és az adatok alapján nem szabad önállóan gyógyszeres kezelést módosítani. A mérés helyes kivitelezése szintén alapvető: a csuklót megfelelő magasságban kell tartani, a szívvel egy vonalban, a testhelyzetnek stabilnak kell lennie, és a készülék használati útmutatóját is követni kell.
De mi történik, ha túl sokat tudunk magunkról?
Talán ez volt a beszélgetés legizgalmasabb, a technológián túlmutató kérdése. Ma már egy átlagos okosóra is rengeteg adatot képes gyűjteni: figyeli a pulzusunkat, az alvásunk időtartamát, a mozgásunkat, a stresszre utaló jeleket, és bizonyos modellek ennél jóval többet is tudnak. De vajon egészségesebbek leszünk attól, hogy minden reggel egy újabb pontszámmal szembesülünk? Lakatos Péter szerint a túl sok információ akár az ellenkező hatást is kiválthatja. Az egyik jelenség az úgynevezett analysis paralysis, vagyis az elemzési bénultság: annyi adat áll rendelkezésünkre, hogy végül nem tudjuk eldönteni, mit kezdjünk velük.
A másik probléma a túlzott megfelelési kényszer. Ha az okosóra azt jelzi, hogy rosszul aludtunk, hajlamosak lehetünk akkor is fáradtnak érezni magunkat, ha egyébként kipihenten ébredtünk. Egy alacsony alváspontszám miatt akár az egész napunkat rosszabbnak ítélhetjük meg. A szakértők az ortoszomnia jelenségét is említették. Ez azt jelenti, hogy valaki annyira törekszik a tökéletes, az eszköz által is jónak minősített alvásra, hogy az ezzel kapcsolatos aggodalom már önmagában rontja az alvását. Dr. Kurucz Dóra szerint ezért
érdemes a napi kiugrások helyett inkább a heti vagy hosszabb távú változásokat figyelni.
Példaként említette azt is, amikor valaki azért bosszankodik, mert edzés közben nem működött megfelelően az aktivitásmérője, így nem tudta rögzíteni a teljesítményét. Pedig attól, hogy egy futás nem kerül be az alkalmazás statisztikáiba, a mozgás egészségügyi előnyei még ugyanúgy megmaradnak. Az okosóra tehát akkor hasznos, ha segít megérteni a testünk működését. Ha viszont folyamatos ellenőrzési kényszert és szorongást okoz, érdemes változtatni a használati szokásainkon.
Egy sportoló, akiről senki nem gondolta volna, hogy baj van
Lakatos Péter egy különösen szemléletes történetet is megosztott. Egy fiatal, kiváló fizikai állapotban lévő élsportolóról beszélt, akinek a vérnyomása 210/130 Hgmm volt – ráadásul a beszámoló szerint már gyógyszeres kezelés mellett. A történet azért megdöbbentő, mert a sportoló külseje és teljesítménye alapján aligha gondolta volna bárki, hogy ilyen súlyos probléma állhat fenn. Az eset jól mutatja, hogy
az edzettség, a fiatal életkor és a látszólag kifogástalan fizikai állapot önmagában nem zárja ki a magas vérnyomást.
A 210/130-as érték ráadásul nem egyszerűen kisebb eltérés: ilyen vérnyomás sürgős orvosi értékelést indokol, különösen, ha ismételten mérhető, vagy ha a magas vérnyomás tünetei is társulnak hozzá. A történetnek ugyanakkor volt egy másik tanulsága is. Lakatos szerint a sportoló életmódjának, alvásának és regenerációjának rendezése mellett jelentős javulás következett be. Ez nem jelenti azt, hogy az életmódváltás minden esetben kiválthatja a gyógyszeres kezelést. Arra viszont rámutat, hogy az egészségünk különböző területei szorosan összefüggenek egymással.
Három dolog, amit már holnap elkezdhetünk
A beszélgetés végén D. Tóth Kriszta arra kérte a szakértőket, hogy mondjanak egy-egy olyan egyszerű dolgot, amelyet bárki beépíthet a mindennapjaiba az egészségesebb öregedés érdekében.
- Dr. Metz Edit a rendszeres mozgást emelte ki. Szerinte nem kell feltétlenül edzőterembe járni vagy bonyolult edzésprogramot követni. Már a rendszeres séta is jó kiindulópont lehet. A testmozgás kedvezően hat az erek működésére, a vérnyomásra és a mentális állapotunkra is. A legfontosabb, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amelyet hosszú távon fenn tudunk tartani.
- Dr. Kurucz Dóra az alvási szokások rendezését javasolta. Sokszor egészen apró változtatások is számíthatnak: sötétebb hálószoba, alacsonyabb szobahőmérséklet, kevesebb képernyőhasználat lefekvés előtt.
- Lakatos Péter pedig egy szokatlanul egyszerű kérdést ajánlott a mindennapi stressz kezelésére: Ez most fontos-e? Arra utalt, hogy nem kell minden ingerre, konfliktusra vagy kellemetlen helyzetre azonnal reagálnunk. Néha az is tudatos döntés, ha egyszerűen kimaradunk valamiből.
A három tanácsban közös, hogy egyikhez sincs szükség drága eszközökre, előfizetésre vagy különleges technológiára. A rendszeres vérnyomásmérés és az okosórák által gyűjtött adatok segíthetnek felismerni bizonyos változásokat, de az egészségesebb élet alapját továbbra is a mindennapi szokásaink jelentik. Talán éppen ez a legfontosabb tanulság: nem az a cél, hogy minél több adatot tudjunk magunkról, hanem hogy a rendelkezésünkre álló adatok és információk segítségével időben és jól tudjunk cselekedni.