Ilyen volt a magyar internet 25 éve: 5+1 emlék a hőskorból, elveszett fiatalságunk idejéből

Ma már furcsa lenne azt mondani, hogy „felmegyek az internetre”, nem? Hiszen folyamatosan rajta vagyunk, ott van a zsebünken, a csuklónkon, az autó műszefalán, de még a buszmegállóban is. 25 éve azonban pontosan ezt csináltuk: bekapcsoltuk a számítógépet, elindítottuk a csatlakozást, majd vártunk, vártunk és közben halk imát mormoltunk el, hogy sikeresen létrejöjjön a internetkapcsolat. Ha pedig minden jól ment, néhány pillanat múlva megszólalt az internet egyik legjellegzetesebb hangja. A magyar internet 25 éve még teljesen más volt, de mégis jó visszaemlékezi rá...persze, hiszen egyben a fiatalkorunkra is visszaemlékezünk ilyenkor.

Egy darabka a múltbból: 33,6 kbit/s asztali modem. Tette a dolgát, de ehhez képest az 56 kbit/s változat maga volt az álom! (illusztráció)

Fotó: Frunze103 / Wikimedia Commons / Public Domain

A magyar internet 25 éve

Betácsázós internet és elemekből lassan összeálló, kezdetleges weboldalak

Foglalt telefonvonalak és kőkemény percdíjak

Saját weboldalak vendégkönyvvel, látogatószámlálóval

Freemail, chatszoba, az ártatlanság kora

Internetkávézók, amikor külön program volt netezni.

Ugye, emlékszel?

1. A modem hangja, amit egy generáció soha nem felejt el

Sípolás, sercegés, furcsa hangok, majd egyszer csak csend...és a kapcsolat létrejött! A kétezres évek elején a magyar otthoni internet jelentős része még hagyományos telefonvonalon működött. A KSH adatai szerint 2001-ben több mint 300 ezer internet-előfizetést tartottak nyilván Magyarországon, és ezek több mint négyötöde modemes kapcsolat volt.

Az 56 kbit/s modem már egészen komoly eszköznek számított, soha nem felejtem el, ahogy az első modememet bontogattam és szinte szent grálként néztem rá, de mai szemmel elképesztően lassú volt. A weboldalak sokszor szó szerint a szemünk előtt épültek fel, miközben töltődtek: megérkezett a szöveg, majd egymás után felbukkantak a képek. Vagy nem, ha közben megszakadt a kapcsolat, minden ok nélkül, és kezdhettük előlről. De senki nem háborgott ezen, ezt szoktuk meg. Kezdhettük elölről...Sípolás, sercegés, furcsa hangok, majd egyszer csak csend...