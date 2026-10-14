Magyarországon is kapható a HUAWEI WATCH D3, amely a vérnyomásmérést az okosórák világába hozza

A vérnyomás rendszeres ellenőrzése sokak számára továbbra is külön eszközt és időt igénylő feladat. A Magyarországon is elérhető HUAWEI WATCH D3 a vérnyomás mérését és hosszabb távú követését egy csuklón viselhető okosórába integrálja. A készülék vérnyomásmérési funkciója európai CE MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, az óra pedig az egyedi mérések mellett az ambuláns vérnyomás-monitorozást, valamint a mozgás előtti és utáni vérnyomásmérést is támogatja.

Légpárna a szíjban, vérnyomásmérés a csuklón

A HUAWEI WATCH D3 egyik legfontosabb technológiai megoldása a szíjba integrált, mechanikus légpárna. A rendszer a hagyományos vérnyomásmérőkhöz hasonlóan a mandzsetta felfújásával végzi a mérést, miközben az órába épített technológia a mindennapi viselethez igazodik. A készülék vérnyomásmérési funkciója rendelkezik európai CE MDR orvostechnikai tanúsítással.

Forrás: Huawei

A mérés eredményét a megfelelő használat is befolyásolja, ezért fontos, hogy a felhasználó a csuklóméréshez illeszkedő szíjat és légpárnát válassza, majd kövesse az óra kijelzőjén megjelenő utasításokat. A méréshez stabil, nyugodt testhelyzet szükséges. Az órát viselő kart behajlított könyökkel kell megtámasztani, a csuklónak pedig a szív magasságában kell lennie. A tenyér maradjon ellazult, a lábak a talajon, a mérés alatt pedig kerülni kell a beszédet és a mozgást.

Nem csak egyetlen mérési eredmény számít

A HUAWEI WATCH D3 a nap folyamán előre meghatározott időközönként is képes vérnyomást mérni, így a felhasználók a napközbeni és az éjszakai értékek alakulását is nyomon követhetik. A készülék napi 20 nappali és 7 éjszakai mérés beállítását teszi lehetővé, így a felhasználó a vérnyomás hosszabb távú alakulását is nyomon követheti. Ez másfajta képet adhat, mint egyetlen, adott pillanatban végzett mérés.

Forrás: Huawei

Az óra a mozgás előtti és utáni vérnyomásmérést is támogatja. Edzés előtt a nyugalmi érték rögzíthető, majd a mozgás után a felhasználó újabb méréssel követheti a változásokat. Ha az edzés előtti vérnyomásérték túl magas, a készülék figyelmeztethet a megerőltető testmozgás kerülésére.