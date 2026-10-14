Magyarországon is kapható a HUAWEI WATCH D3, amely a vérnyomásmérést az okosórák világába hozza

A vérnyomás rendszeres ellenőrzése sokak számára továbbra is külön eszközt és időt igénylő feladat. A Magyarországon is elérhető HUAWEI WATCH D3 a vérnyomás mérését és hosszabb távú követését egy csuklón viselhető okosórába integrálja. A készülék vérnyomásmérési funkciója európai CE MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, az óra pedig az egyedi mérések mellett az ambuláns vérnyomás-monitorozást, valamint a mozgás előtti és utáni vérnyomásmérést is támogatja.
Légpárna a szíjban, vérnyomásmérés a csuklón
A HUAWEI WATCH D3 egyik legfontosabb technológiai megoldása a szíjba integrált, mechanikus légpárna. A rendszer a hagyományos vérnyomásmérőkhöz hasonlóan a mandzsetta felfújásával végzi a mérést, miközben az órába épített technológia a mindennapi viselethez igazodik. A készülék vérnyomásmérési funkciója rendelkezik európai CE MDR orvostechnikai tanúsítással.
A mérés eredményét a megfelelő használat is befolyásolja, ezért fontos, hogy a felhasználó a csuklóméréshez illeszkedő szíjat és légpárnát válassza, majd kövesse az óra kijelzőjén megjelenő utasításokat. A méréshez stabil, nyugodt testhelyzet szükséges. Az órát viselő kart behajlított könyökkel kell megtámasztani, a csuklónak pedig a szív magasságában kell lennie. A tenyér maradjon ellazult, a lábak a talajon, a mérés alatt pedig kerülni kell a beszédet és a mozgást.
Nem csak egyetlen mérési eredmény számít
A HUAWEI WATCH D3 a nap folyamán előre meghatározott időközönként is képes vérnyomást mérni, így a felhasználók a napközbeni és az éjszakai értékek alakulását is nyomon követhetik. A készülék napi 20 nappali és 7 éjszakai mérés beállítását teszi lehetővé, így a felhasználó a vérnyomás hosszabb távú alakulását is nyomon követheti. Ez másfajta képet adhat, mint egyetlen, adott pillanatban végzett mérés.
Az óra a mozgás előtti és utáni vérnyomásmérést is támogatja. Edzés előtt a nyugalmi érték rögzíthető, majd a mozgás után a felhasználó újabb méréssel követheti a változásokat. Ha az edzés előtti vérnyomásérték túl magas, a készülék figyelmeztethet a megerőltető testmozgás kerülésére.
A rendszeres ellenőrzést személyre szabható emlékeztetők is segíthetik. Az óra a napi rutin mellett a hőmérséklet és a tengerszint feletti magasság változására is figyelmeztethet, a Health Insights funkció pedig a vérnyomás hosszabb távú trendjeinek áttekintését támogatja.
Egészségfigyelés és okosóra-funkciók egy készülékben
A vérnyomásmérés mellett a HUAWEI WATCH D3 figyeli többek között a pulzust, az alvást, a stresszt és a bőrhőmérsékletet. A Health Glance funkció 60 másodperc alatt 11 egészségügyi mutatót tekint át. Az óra többféle sportmódot, Bluetooth-hívást és NFC-alapú Curve Pay érintésmentes fizetést is kínál. Az 1,92 hüvelykes AMOLED kijelzőt akár hatnapos üzemidő egészíti ki.
A készülék Family Health Community funkciója a családtagok egészségügyi adatainak megosztását is támogatja. A felhasználók értesítést kaphatnak a megosztott adatok között megjelenő rendellenes értékekről, és az óráról gondoskodó üzenetet is küldhetnek egymásnak.
A HUAWEI WATCH D3 már megvásárolható a Huawei hivatalos webshopjában.
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Az ajánlat 2026. november 15-ig érvényes.