Megtelt a telefon tárhelye? Van egy rejtett funkció, amely automatikusan helyet szabadít fel

A fényképek, videók és játékok mellett az alkalmazások is jelentős tárhelyet foglalhatnak az okostelefonokon. Szinte minden készüléken akadnak olyan programok, amelyeket csak ritkán használunk: ilyen lehet például egy utazáshoz telepített alkalmazás, egy régen félbehagyott játék vagy egy évente csak néhányszor szükséges szolgáltatás. Ezeket természetesen törölhetjük, de van kevésbé végleges megoldás is. Androidon ezt alkalmazásarchiválásnak, iPhone-on pedig eltávolításnak nevezik. Jól jöhet a megoldás, ha megtelt a telefon tárhelye, de nem akarjuk teljesen letörölni azokat az appokat, amelyeket hébe-hóba azért használunk, de nem túl gyakran.

Megtelt a telefon tárhelye? iPhone és androidos telefon esetében is kéznél van a segítség

Fotó: I'm Zion / Pexels

Megtelt a telefon? Kevés a tárhely? Nem muszáj rögtön törölni

A két említett funkció hasonló célt szolgál: az alkalmazás jelentős része lekerül a telefonról, ezzel tárhely szabadul fel, miközben a felhasználó adatai megmaradnak. Ha később ismét szükségünk lesz az appra, visszatölthetjük, és folytathatjuk a használatát.

Android tárhely felszabadítása: automatikusan is működhet

Androidon a ritkán használt alkalmazások automatikusan archiválhatók. A Google szerint archiváláskor az alkalmazás szoftvere, engedélyei és ideiglenes fájljai eltávolításra kerülnek, az értesítések pedig leállnak, de az alkalmazás ikonja és személyes adatai megmaradnak.

Az automatikus archiválást a Google Play Áruház -> profilkép -> Beállítások -> Általános -> Alkalmazások automatikus archiválása menüpontban lehet bekapcsolni. Ha kevés lesz a tárhely, a rendszer ezután archiválhatja a ritkán használt alkalmazásokat. Az archivált app ikonja megmarad, és ha ismét szükségünk van rá, az ikon megérintésével visszaállíthatjuk.

Android 15-től az alkalmazások archiválása Android kézzel, egyenként is lehetséges. Ehhez a Beállítások -> Alkalmazások menüben kell kiválasztani a kívánt appot, majd az Archiválás lehetőségre koppintani. Az Android ekkor eltávolítja az alkalmazás telepített fájljait, miközben megőrzi annak ikonját és a felhasználói adatokat, így később könnyen visszaállítható.

nem használt appok kiürítése iPhone-on

Az iPhone hasonló megoldását az Apple már az iOS 11-ben bevezette. A funkció lényege, hogy a telefon kiürítheti a nem használt appokat, így tárhelyet szabadít fel anélkül, hogy az alkalmazásokhoz tartozó dokumentumok és adatok elvesznének. A Beállítások -> Általános -> iPhone-tárhely menűben lehet engedélyezni a Nem használt appok eltávolítását automatikusan, így az iPhone maga gondoskodhat a régóta nem használt alkalmazások kiürítéséről, amikor tárhelyre van szüksége.