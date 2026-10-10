Már gyógyszert is felírhat a mesterséges intelligencia, de hol az orvos?

Képzeljük el, hogy elfogyott a rendszeresen szedett gyógyszerünk, de a recept megújításához nem kell időpontot kérnünk az orvostól, vagy telefonon hívni napestig, esetleg várni arra, hogy mikor válaszol az e-mailre. Ehelyett megnyitunk egy weboldalt, válaszolunk néhány kérdésre, a mesterséges intelligencia pedig ellenőrzi az adatainkat, és elindítja a recept megújítását. Az amerikai Utah államban pontosan ezt a lehetőséget tesztelik. A Doctronic nevű vállalat mesterséges intelligenciája olyan gyógyszerek receptjének megújításában vehet részt, amelyeket korábban már orvos írt fel a betegnek. Nem arról van tehát szó, hogy az AI bárkinek, bármilyen panaszra gyógyszert rendelhet. A rendszer egyelőre szigorúan meghatározott feladatokat végezhet, állami engedéllyel és ellenőrzés mellett.
Mesterséges intelligencia az egészségügyben: hogyan működik az AI orvos?
A Doctronic rendszerét használó betegnek először igazolnia kell a személyazonosságát, majd meg kell adnia, melyik gyógyszerének receptjét szeretné megújítani. A mesterséges intelligencia ellenőrzi a korábbi receptet, és kérdéseket tesz fel a beteg állapotáról.
- Többek között arra kíváncsi, hogy jelentkeztek-e mellékhatások, változott-e a beteg egészségi állapota, illetve van-e valamilyen mellékhatás.
- Ha mindent rendben talál, javaslatot tesz a recept megújítására.
- A jelenlegi kísérleti szakaszban azonban minden ilyen javaslatot orvosnak kell jóváhagynia, mielőtt az eljut a gyógyszertárba.
- A rendszer 30, 60 vagy 90 napra szóló receptek megújítására használható, meghatározott gyógyszerek esetében.
- Új kezelést nem kezdhet, és a gyógyszerek adagolását sem változtathatja meg önállóan.
A program első hónapjainak eredményei biztatók, de korántsem bizonyítják, hogy az AI kiválthatná az orvosokat. A közzétett adatok szerint
a mesterséges intelligencia az esetek 72 százalékában javasolta a recept megújítását. Ezeknek a javaslatoknak a 91 százalékával az ellenőrzést végző orvosok is egyetértettek.
A fennmaradó esetekben további információkra, például laborvizsgálatra vagy a beteg állapotának részletesebb ellenőrzésére lehetett szükség az AI szerint. Az ilyen esetek 69 százalékában az adott ellenőrző orvos is indokoltnak tartotta az óvatosságot, 31 százalékában viszont túlzottan óvatosnak ítélték a rendszert. Azt persze hangsúlyozni kell, hogy az eredmények egyelőre korlátozott számú eseten és a programban részt vevő orvosok jelentésein alapulnak. A legnagyobb kérdés az, hogy egy AI valóban képes-e felismerni minden olyan körülményt, amely miatt egy gyógyszer szedése veszélyessé válhat. A hatóságok ezért fokozatosan vezetik be a rendszert. Csak akkor engedélyezhetik az önállóbb működést, ha a korábbi szakaszok eredményei ezt indokolják.
Már új gyógyszert is felírhat egy másik AI
A Doctronic kísérlete már egy ideje zajlik, de Utahban most egy másik kísérlet is elindult, jelenti a The Verge. A Nolla Health alkalmazása
már nemcsak meglévő receptek megújítására képes, hanem bizonyos pattanás elleni készítményeket első alkalommal is felírhat.
A beteg az okostelefonjával fényképeket készít az arcáról, a mesterséges intelligencia pedig elemzi a bőr állapotát, és a megadott egészségügyi adatok alapján kezelést javasolhat. A szolgáltatás kizárólag 18 év feletti, enyhe vagy közepesen súlyos pattanásos bőrproblémával küzdő utahi lakosoknak érhető el. A rendszer csak meghatározott, külsőleg alkalmazható gyógyszereket írhat fel. A kezdeti szakaszban itt is orvosok ellenőrzik a recepteket, később azonban a felügyelet egy része utólagossá válhat.
Jelenleg ezek a kísérletek még csak tesztfázisban vannak, és minden esetben emberi ellenőrzés a folyamat vége, de mégis megmutatják, milyen irányba változhat az egészségügy az AI segítségével. A rutinfeladatok egy részét idővel automatizálhatják, így az orvosoknak több idejük maradhat a betegekre és a bonyolultabb esetekre. A szakembereknek azt kell majd eldönteniük, mikor bízhatunk meg annyira az AI döntéseiben, hogy ne legyen szükség minden alkalommal emberi ellenőrzésre.