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mesterséges intelligencia

Már gyógyszert is felírhat a mesterséges intelligencia, de hol az orvos?

30 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Eddig legfeljebb tanácsot kértünk a mesterséges intelligenciától, most azonban már gyógyszert is felírhat. Az Egyesült Államok egyik államában élesben tesztelik az AI-orvosokat, amelyek bizonyos esetekben átvehetik az orvosok munkájának egy részét. A lehetőség sokaknak megkönnyítheti az életét, de nyilvánvalóan aggályokat is felvet a mesterséges intelligencia megjelenése az egészségügyben.
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mesterséges intelligenciaegészségügyorvosrecept

Képzeljük el, hogy elfogyott a rendszeresen szedett gyógyszerünk, de a recept megújításához nem kell időpontot kérnünk az orvostól, vagy telefonon hívni napestig, esetleg várni arra, hogy mikor válaszol az e-mailre. Ehelyett megnyitunk egy weboldalt, válaszolunk néhány kérdésre, a mesterséges intelligencia pedig ellenőrzi az adatainkat, és elindítja a recept megújítását. Az amerikai Utah államban pontosan ezt a lehetőséget tesztelik. A Doctronic nevű vállalat mesterséges intelligenciája olyan gyógyszerek receptjének megújításában vehet részt, amelyeket korábban már orvos írt fel a betegnek. Nem arról van tehát szó, hogy az AI bárkinek, bármilyen panaszra gyógyszert rendelhet. A rendszer egyelőre szigorúan meghatározott feladatokat végezhet, állami engedéllyel és ellenőrzés mellett.

Már gyógyszert is felír a mesterséges intelligencia (illusztráció)
Már gyógyszert is felír a mesterséges intelligencia (illusztráció)
Fotó: Antoni Shkraba / Pexels

Mesterséges intelligencia az egészségügyben: hogyan működik az AI orvos?

A Doctronic rendszerét használó betegnek először igazolnia kell a személyazonosságát, majd meg kell adnia, melyik gyógyszerének receptjét szeretné megújítani. A mesterséges intelligencia ellenőrzi a korábbi receptet, és kérdéseket tesz fel a beteg állapotáról. 

  • Többek között arra kíváncsi, hogy jelentkeztek-e mellékhatások, változott-e a beteg egészségi állapota, illetve van-e valamilyen mellékhatás. 
  • Ha mindent rendben talál, javaslatot tesz a recept megújítására. 
  • A jelenlegi kísérleti szakaszban azonban minden ilyen javaslatot orvosnak kell jóváhagynia, mielőtt az eljut a gyógyszertárba. 
  • A rendszer 30, 60 vagy 90 napra szóló receptek megújítására használható, meghatározott gyógyszerek esetében. 
  • Új kezelést nem kezdhet, és a gyógyszerek adagolását sem változtathatja meg önállóan.

A program első hónapjainak eredményei biztatók, de korántsem bizonyítják, hogy az AI kiválthatná az orvosokat. A közzétett adatok szerint 

a mesterséges intelligencia az esetek 72 százalékában javasolta a recept megújítását. Ezeknek a javaslatoknak a 91 százalékával az ellenőrzést végző orvosok is egyetértettek.

A fennmaradó esetekben további információkra, például laborvizsgálatra vagy a beteg állapotának részletesebb ellenőrzésére lehetett szükség az AI szerint. Az ilyen esetek 69 százalékában az adott ellenőrző orvos is indokoltnak tartotta az óvatosságot, 31 százalékában viszont túlzottan óvatosnak ítélték a rendszert. Azt persze hangsúlyozni kell, hogy az eredmények egyelőre korlátozott számú eseten és a programban részt vevő orvosok jelentésein alapulnak. A legnagyobb kérdés az, hogy egy AI valóban képes-e felismerni minden olyan körülményt, amely miatt egy gyógyszer szedése veszélyessé válhat. A hatóságok ezért fokozatosan vezetik be a rendszert. Csak akkor engedélyezhetik az önállóbb működést, ha a korábbi szakaszok eredményei ezt indokolják.

Az eredmények egyelőre korlátozott számú eseten és a programban részt vevő orvosok jelentésein alapulnak (illusztráció)
Fotó: Gustavo Fring / Pexels

Már új gyógyszert is felírhat egy másik AI

A Doctronic kísérlete már egy ideje zajlik, de Utahban most egy másik kísérlet is elindult, jelenti a The Verge. A Nolla Health alkalmazása 

már nemcsak meglévő receptek megújítására képes, hanem bizonyos pattanás elleni készítményeket első alkalommal is felírhat.

A beteg az okostelefonjával fényképeket készít az arcáról, a mesterséges intelligencia pedig elemzi a bőr állapotát, és a megadott egészségügyi adatok alapján kezelést javasolhat. A szolgáltatás kizárólag 18 év feletti, enyhe vagy közepesen súlyos pattanásos bőrproblémával küzdő utahi lakosoknak érhető el. A rendszer csak meghatározott, külsőleg alkalmazható gyógyszereket írhat fel. A kezdeti szakaszban itt is orvosok ellenőrzik a recepteket, később azonban a felügyelet egy része utólagossá válhat.

Jelenleg ezek a kísérletek még csak tesztfázisban vannak, és minden esetben emberi ellenőrzés a folyamat vége, de mégis megmutatják, milyen irányba változhat az egészségügy az AI segítségével. A rutinfeladatok egy részét idővel automatizálhatják, így az orvosoknak több idejük maradhat a betegekre és a bonyolultabb esetekre. A szakembereknek azt kell majd eldönteniük, mikor bízhatunk meg annyira az AI döntéseiben, hogy ne legyen szükség minden alkalommal emberi ellenőrzésre.

Mostantól bárki ellenőrizheti, hogy mesterséges intelligencia készített-e egy képet vagy videót
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