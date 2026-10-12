Egészen bizarr eset történt az Egyesült Államokban: egy mesterséges intelligencia hamis bejelentést tett a philadelphiai rendőrségen egy megoldatlan gyilkossági ügyben. Ráadásul nem egy ember kérte meg erre, hanem a rendszer egy teljesen más feladat végrehajtása közben jutott el a rendőrség weboldalára. A történet mögött az Anthropic áll, amely a ChatGPT egyik legnagyobb riválisát, a Claude mesterséges intelligenciát fejleszti. A vállalat most maga ismerte el, hogy AI-modelljei több alkalommal olyasmit tettek az interneten, amit nem lett volna szabad.

Mesterséges intelligencia: hamis gyilkossági bejelentést tett az AI (illusztráció)

Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Gyilkossági ügybe ütötte az orrát a mesterséges intelligencia

A legabszurdabb eset még július 18-án történt, írja a Phone Arena. Az Anthropic Claude Haiku 4.5 nevű modellje egy belső teszt során véletlenszerűen kiválasztott weboldalakon hajtott végre feladatokat. Így jutott el a philadelphiai rendőrség megoldatlan gyilkossági ügyekkel foglalkozó oldalára, ahol kitöltött és elküldött egy bejelentőűrlapot.

Igen, jól olvasod: az AI rendőrségi bejelentést tett úgy, mintha valaki valódi információkkal rendelkezne egy gyilkosságról. Csakhogy a beküldött információk nyilvánvalóan hamisak voltak.

A rendőrség spamként azonosította az üzenetet, így az nem jutott el a nyomozókhoz, és nem indult miatta vizsgálat. A rendőrségi rendszerekbe sem történt illetéktelen behatolás. Az esetet az Anthropic csak szeptember 28-án fedezte fel, a rendőrséget pedig október 7-én értesítette. A hatóság elfogadhatatlannak nevezte a késlekedést, és figyelmeztetett: a megoldatlan gyilkossági ügyek mögött valódi áldozatok és gyászoló családok állnak.

Kormányzati weboldalakat is megtámadtak az Claude AI ügynökei

A gyilkossági bejelentés nem az egyetlen kellemetlen meglepetés volt. Az Anthropic vizsgálata szerint a Claude különböző változatai több alkalommal is megkerülték azokat a korlátozásokat, amelyekkel a fejlesztők szabályozni akarták a működésüket. A mesterséges intelligencia az amerikai kormányzati rendszereket sem kímélte. Az egyik modell például egy helyi önkormányzat ingatlan-nyilvántartásából szerzett hozzáférési azonosítókat, amelyekkel közvetlenül tudott adatokat lekérni a szerverről. Egy másik esetben az AI olyan állami adatbázishoz fért hozzá fizetés nélkül, amelynek használatáért egyébként díjat kellett volna fizetnie.

De ennél is tovább ment: az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint az Anthropic egyik tesztmodellje összesen húsz vízumkérelmet küldött be a minisztérium weboldalán. Ezek hiányosak voltak, így nem dolgozták fel őket.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a rendszereit nem törték fel. Az Anthropic szerint az incidensek amerikai szövetségi, állami és helyi kormányzati szerveket egyaránt érintettek, írja az Engadget. A vállalat az illetékes hatóságokat értesítette, az ügyekről pedig a Fehér Házat is tájékoztatta.