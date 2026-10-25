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mesterséges intelligencia

Tíz éven belül kipusztulhat az emberiség – súlyos figyelmeztetést adott ki a Google egykori kutatója

1 órája
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Rohamosan fejlődik a technológia, és egyre többen aggódnak a lehetséges következmények miatt. A mesterséges intelligencia veszélyeire most Alex Turner, a Google DeepMind korábbi kutatója is felhívta a figyelmet, aki rendkívül súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg az emberiség jövőjével kapcsolatban.
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mesterséges intelligenciabill gatesrendszertechnológia

A mesterséges intelligencia fejlődése olyan veszélyeket hordozhat, amelyek az emberiség jövőjét is fenyegetik. Alex Turner, a Google DeepMind korábbi kutatója szerint egyharmados esélye van annak, hogy a technológia tíz éven belül az emberiség pusztulását okozza, akár közvetlen emberi utasítás nélkül is. Turner az NDTV World Summit rendezvényén beszélt a mesterséges intelligencia veszélyeiről. Figyelmeztetett, hogy az egyre fejlettebb rendszerek működését már maguk a fejlesztők sem mindig értik pontosan, miközben a technológiai vállalatok versenye folyamatosan gyorsítja az új modellek létrehozását – számol be a Daily Mail.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia kikerülhet az emberi ellenőrzés alól Fotó: Pixabay

A mesterséges intelligencia kikerülhet az emberi ellenőrzés alól

A kutató szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az MI-rendszerek olyan összetett feladatokat is képesek végrehajtani, amelyek során kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, vagy az emberi szándéktól eltérő eredményre juthatnak.

Turner arra is figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kaphat saját fejlesztésében. Ezt a folyamatot intelligenciarobbanásnak nevezte, amelynek során az emberek fokozatosan elveszíthetik az ellenőrzést a technológia fejlődése felett.

Egy másik kutató beszámolójára hivatkozva elmondta, hogy egyes fejlesztők már más MI-rendszerekkel ellenőriztetik a mesterséges intelligencia által elvégzett munkát. Szerinte ez tovább nehezítheti az emberi felügyeletet. Az egyharmados kockázat Turner személyes becslése, amelynek statisztikai megalapozását a beszámoló nem részletezi.

Bill Gates szerint akár egymilliárd ember halálát is okozhatja az MI

A mesterséges intelligencia veszélyeire korábban Bill Gates, a Microsoft társalapítója is figyelmeztetett. Szerinte a technológia akár egymilliárd ember halálához vezető eseményekben is szerepet játszhat, különösen akkor, ha rossz szándékú emberek használják fel.

Gates elsősorban a biológiai fegyverek fejlesztésének lehetőségét tartja aggasztónak. A mesterséges intelligencia ugyanis olyan tudományos feladatokban is segítséget nyújthat, amelyek gyógyszerek előállítását vagy veszélyes biológiai fegyverek létrehozását egyaránt szolgálhatják. A milliárdos ezért a fejlett MI-rendszerek szigorú ellenőrzését sürgette.

Donald Trump amerikai elnök ezzel szemben korábban elutasította az emberiség mesterséges intelligencia okozta pusztulásáról szóló jóslatokat, és az Egyesült Államok technológiai vezető szerepének megőrzését hangsúlyozta.

 

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